КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Одно целое»: я — это ты, ты — это я
«Летние войны»: аниме о семье, которая сильнее ИИ
Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро

Классика

Почему Хаяо Миядзаки — гений. Все фильмы великого режиссёра
Мультфильмы по Киру Булычёву: Алиса, «Перевал» и другие
Новости

В «Охоте за Голлумом» появится Фродо

Дмитрий Кинский
18 августа 11:59
230
1 минута на чтение
Иэн Маккеллен на фан-мероприятии Love of Fantasy в Лондоне внезапно рассказал, что в грядущем «Властелине колец: Охота за Голлумом» появится Фродо.
Вернется ли к роли знаменитого хоббита Элайджа Вуд, который тоже посетил это мероприятие, пока непонятно.
Я раскрою вам два секрета о кастинге: в фильме есть персонаж по имени Фродо, и есть персонаж по имени Гэндальф. На этом все, мои губы на замке!
Режиссерское кресло картины занял Энди Серкис, он же исполнит главную роль. А постановщик предыдущих фильмов во франшизе Питер Джексон выступит продюсером ленты.
Премьера состоится в декабре 2027 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Нью-Вегас на первых кадрах второго сезона сериала Fallout

Новости

Белла Рамзи не против сыграть Человека-паука

Новости

«Дюна 2» и The Tainted Cup — названы победители премии «Хьюго 2025»
И фото самой статуэтки есть!

Новости

Первый трейлер фэнтезийной комедии «Горыныч»
Фильм выйдет в прокат 23 октября.

Новости

Первые кадры сериала Vought Rising — приквела «Пацанов»
Даты выхода пока нет.

Новости

В России начался повторный прокат аниме «Летние войны»
Мультфильм вышел в 2009 году.

Новости

Продолжение «Кибердеревни» и «Киберслава» покажут на «Новом сезоне»
Ивент пройдет в Сочи.

Новости

В Москве скоро пройдёт WARFORGE FEST 2025 — крупнейший фестиваль варгеймов
Старт 16 августа.

Новости

Саймон Пегг: «Звездный путь 4» может получить шанс после сделки Skydance с Paramount
У ленты пока нет даже примерной даты выхода.

Новости

«Я не буду пересказывать историю Леона» — Зак Креггер о фильме по Resident Evil
Премьера ожидается в сентябре 2026 года.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты