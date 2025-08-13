В Москве скоро пройдёт WARFORGE FEST 2025 — крупнейший фестиваль варгеймов

16 августа в Event-Hall «Даниловский» на ивенте WARFORGE FEST 2025 соберутся сотни поклонников военно-тактических настольных игр. С 10:00 до 20:00 гости смогут попробовать свои силы в более чем 65 игровых системах, пообщаться с опытными варгеймерами и познакомиться с новинками индустрии.

Организатором выступает Hobby World совместно с клубами и сообществом игроков. В программе — демонстрационные партии, мастер-классы по моделированию и покраске миниатюр, ярмарка с эксклюзивными наборами и скидками, в том числе 15% на покупки в магазине Hobby Games прямо на фестивале.

Организаторы обещают, что будет интересно как новичкам, так и ветеранам варгеймов, а мероприятие подойдёт для посещения всей семьёй.

Фестиваль WARFORGE FEST 2025 пройдёт по адресу: ул. Дубининская, 71, м. Тульская.

