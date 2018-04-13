Волшебники: 3 сезон. Филлер в Филлори

Осторожно, спойлеры! второго сезонов. Небольшие спойлеры к предыдущим сезонам. Если вы их не смотрели — почитайте сперва обзоры первого

Убийство бога привело к ужасающим последствиям — во всём мире, включая волшебную страну Филлори, исчезла магия. Декан Фогг закрыл магический колледж Брейкбиллс — теперь тут нечего преподавать. В Филлори новоиспечённые правители Эллиот и Марго сталкиваются с вторжением фейри, и без колдовства у них нет шансов противостоять коварным созданиям. Квентин и его друзья находят способ вернуть магию, но для этого необходимо собрать семь магических ключей и открыть ими дверь на Краю мира. Этот квест может стать самым опасным приключением волшебников!

The Magicians Жанр: фэнтези-триллер

Шоураннеры: Сера Гэмбл, Джон Макнамара, Майкл Лондон

В ролях: Джейсон Ральф, Стелла Маив, Оливия Тейлор-Дадли, Арджун Гупта

Премьерный показ: январь — апрель 2018, Syfy

Продолжительность: 13 серий по 45 минут

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«Флэш»

«Какого чёрта здесь происходит и почему мне это нравится?» — пожалуй, главные вопросы к новому сезону «Волшебников». Безумный коктейль из сюрреализма, абсурда, пошлости, драмы и чёрного юмора по сравнению с первыми двумя сезонами стал ещё крепче. Если раньше создатели шоу худо-бедно опирались на книжный цикл Льва Гроссмана, то теперь они окончательно дали волю собственной фантазии. И в целом это пошло сериалу на пользу, хотя без изъянов не обошлось.

Теперь сюжет развивается в совсем другом направлении, но шоу удалось сохранить ключевые темы первоисточника — «Всегда думай о последствиях» и «Магия не решает проблемы, а только их создаёт». Кроме того, сценаристы переняли и подход Гроссмана к жанру — перед нами сплошная деконструкция и переосмысление фэнтезийных клише. Как обрести доступ к магии в мире, где её больше нет? Закинуться белым порошком из частей тела волшебного существа! А как построить живой разумный корабль? Заставить два других корабля заняться сексом! Когда кажется, что сил удивляться уже нет, сериал подкидывает новые поразительные сцены.

Сюжет «Волшебников» — сразу и дар, и проклятие шоу. Да, сценаристы вполне успешно придумывают яркие эмоциональные ситуации и запоминающихся персонажей. Злобная королева фейри только поначалу вызывает неприязнь — в дальнейшем даже герои проникаются к ней сочувствием. А поиски ключей заставляют персонажей то отправиться в Подземный мир, где нужно торговать спойлерами, то заключить сделку с собственными копиями в альтернативной реальности. Создатели «Волшебников» словно кидают в зрителей одну идею за другой — мол, смотрите, что мы ещё нафантазировали!

Но не все свои замыслы авторы одинаково хорошо обыгрывают. Какие-то идеи просто «не выстреливают», другие совсем не развиваются, а третьи теряются в ворохе бессвязных сюжетных линий. Да и некоторые события в сериале случаются… просто потому что. Например, в эпизоде с песнями и танцами главные герои сталкиваются с демоном удовольствия, который возвёл небольшой иллюзорный мир вокруг их приятеля. Чтобы одолеть чудище и получить ключ, персонажам пришлось спеть песню Дэвида Боуи — к слову, слабенько спели, на троечку. А как ключ оказался в руках демона? Почему для активации ключа необходимо петь? Оставь вопросы всяк сюда смотрящий.

Зато проработку персонажей можно похвалить — одни герои раскрываются с неожиданной стороны, а другие развиваются у нас на глазах. Некоторые вообще успевают обзавестись семьями, вырастить детей и состариться — и всё это за один эпизод! Разумеется, герои продолжают делать глупости — на этом держится весь сериал. Однако вчерашние студенты наконец-то учатся принимать осознанные решения и отдавать себе отчёт в последствиях своих действий.

Особенно удались второстепенные герои вроде немой Хэрриет, Королевы фейри, декана Фогга или помощника Тика. Это не статисты, мельтешащие на фоне, а полноценные персонажи, двигающие сюжет. Многие сцены с их участием вызывают сильные эмоции, от сочувствия и сопереживания до очень неприятного удивления. На несколько эпизодов в шоу заглянула исследовательница драконов Поппи в исполнении очаровательной Фелиции Дей. Правда, её героиня прописана довольно поверхностно, но всё равно было бы здорово увидеть рыжую волшебницу в следующем сезоне. Кроме того, в отдельных сериях некоторые актёры снова играют альтернативные версии своих персонажей — и такого Квентина мы точно ещё не видели!

В третьем сезоне продюсеры стали чаще экспериментировать с форматом. Эпизодом-мюзиклом нас уже не удивить — год назад герои перепели «Отверженных». Но вот серия похорон одного из центральных персонажей вышла просто блестящей — а всё потому, что мы видим её от лица умершего. Это один из лучших эпизодов сезона: много чёрного юмора и неприятной правды от лучших друзей.

Приметной вышла серия, разделённая на шесть связанных историй, — правда, во многом за счёт отрывка с Хэрриет. Она немая, поэтому в этом фрагменте нет звуков, а диалоги сопровождаются субтитрами. Мурашки бегут по коже, когда слышишь первый звук после десяти минут тишины, — сразу понимаешь, что всё это время нас готовили к самому ошеломляющему моменту за несколько серий.

Правда, порой эксперименты превращаются в неуклюжее заигрывание со зрителем. Дело даже не в том, что герои постоянно цитируют популярные книги и сериалы, — они, в конце концов, родились в наше время! Но пара сцен топорно обыгрывает актуальную повестку — например, речь заходит о разрешении межвидовых браков, — и всё это смотрится очень нелепо даже для «Волшебников».

В третьем сезоне «Волшебники» почти окончательно отошли от книжного первоисточника — и в целом это пошло сериалу на пользу. Не все сюжетные линии получились удачными, а некоторые события вызывают недоумение, но создатели шоу всё ещё удивляют неожиданными сценами, экспериментами с форматом и яркими персонажами.

Когда продолжение? Боссы Syfy оказались довольны рейтингами «Волшебников» и продлили сериал на 4 сезон ещё в марте. Это приятная новость для всех поклонников шоу, ведь последний эпизод завершился мощным клиффхэнгером. Что ждёт героев, мы узнаем в январе 2019-го.