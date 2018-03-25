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Жанр: фантастический боевик
Режиссёр: Стивен Спилберг
В ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, Ти Джей Миллер, Саймон Пегг
Премьера: 29 марта 2018
Возрастной рейтинг: 12+
Похоже на:
«Трон: Наследие» (2010)
«Матрица» (1999)
Более успешный литературный дебют, чем у Эрнеста Клайна, сложно представить. Его роман «Первому игроку приготовиться» мигом стал бестселлером и получил массу восторженных отзывов. Ещё до выхода книги права на её экранизацию приобрела студия Warner Bros. И режиссёром фильма стал не кто-нибудь, а великий Стивен Спилберг — один из главных создателей той культуры, любовью и отсылками к которой пронизан роман Клайна.
Как раз эта любовь и принесла книге успех. Да, сюжет был незамысловат, а мир скроен из штампов антиутопии и киберпанка, — зато это был уникальный в своём роде роман от гика, про гиков и для гиков. В поступках герои руководствовались примерами своих кумиров, а секреты OASIS раскрывали благодаря знанию фантастики, кино и компьютерных игр.
Подробнее о книге
Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться»
Фантастика для настоящих гиков.
Именно такое по духу и атмосфере кино снял Спилберг, и именно поэтому экранизацию сложно смотреть и оценивать, не фонтанируя эмоциями. Для тех, кто вырос на фильмах Кэмерона, Земекиса, Кубрика и самого Спилберга, на компьютерных играх и комиксах, этот фильм — два часа незамутнённого фанатского восторга. Его смотришь с горящими глазами, улыбаешься, ловя многочисленные отсылки к любимым произведениям, и аплодируешь потрясающим боевым сценам.
Умение Спилберга снимать зрелищный экшен известно давно, но здесь режиссёр превзошёл сам себя. Гонка с препятствиями, в которой на героев обрушиваются Кинг-Конг и Годзилла, и финальный бой, где участвуют сотни персонажей культовых фильмов, сериалов, игр и аниме, от черепашек-ниндзя до Гандама, — одни из самых зрелищных и изобретательных экшен-сцен в фантастических блокбастерах за последние годы. Когда выходишь из зала с улыбкой до ушей — и такие же видишь на лицах коллег и друзей, — не знаешь, чего хочется больше: немедленно пересмотреть кино на большом экране или сделать это дома, постоянно ставя фильм на паузу и досконально разбирая едва ли не каждый кадр.
Хотя экранизация умело играет на тех же душевных струнах, что и роман, и заимствует оттуда основной конфликт, её сюжет весьма существенно отличается от книжного. Сценаристы полностью переработали квесты, которые нужно пройти героям на пути к заветному «пасхальному яйцу». Их можно понять — в книге в основе этих заданий лежали подзабытые произведения 1980-х вроде фильма «Военные игры» или игры Black Tiger.
В экранизации Спилберг и сценаристы осовременили квесты и добавили массу отсылок к более новым проектам вроде Mortal Kombat, Mineсraft или «Стального гиганта». Это обогатило вселенную OASIS и сделало фильм более актуальным. Уже не кажется, что весь мир застрял в одной эпохе. Впрочем, ценителей старой фантастики фильм тоже не разочарует — хватает здесь и отсылок к произведениям весьма почтенного возраста. Например, прохождение ключевых квестов связано с «Сиянием» Кубрика и Adventure — первой в истории игрой, где появилась «пасхалка».
Другое существенное отступление от книги связано с реальным миром. Клайн подробно его показывал, более того, по ходу истории Парсифаль проворачивал лихую аферу, внедряясь в офис враждебной корпорации… В фильме этому эпизоду не нашлось места, да и вообще события в реальном мире сведены к минимуму. Это, конечно, пошло на пользу динамичности и зрелищности. Но всё же немного жаль, что в экранизации Парсифалю не довелось продемонстрировать, что он способен на подвиги не только в виртуальной реальности. Это, впрочем, единственное, за что фильм хочется не покритиковать даже, а слегка пожурить.
- верность духу книги
- отсылки к популярной культуре
- экшен-сцены
- события в реальном мире
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