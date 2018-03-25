К 2045 году жизнь человечества стала неразрывно связана с виртуальной реальностью OASIS — там люди учатся, работают, развлекаются, заводят друзей и, главное, могут стать кем угодно. Создатель OASIS, умирая, завещал контроль над своим детищем тому, кто сумеет отыскать «пасхальное яйцо», которое он спрятал где-то на необъятных просторах виртуальной вселенной. В погоню за призом устремляется армия энтузиастов, в том числе бедный паренек под ником Парсифаль, а также могущественная корпорация, стремящаяся прибрать OASIS к рукам.

Ready Player One Жанр: фантастический боевик

Режиссёр: Стивен Спилберг

В ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, Ти Джей Миллер, Саймон Пегг

Премьера: 29 марта 2018

Возрастной рейтинг: 12+

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«Матрица» (1999)

Более успешный литературный дебют, чем у Эрнеста Клайна, сложно представить. Его роман «Первому игроку приготовиться» мигом стал бестселлером и получил массу восторженных отзывов. Ещё до выхода книги права на её экранизацию приобрела студия Warner Bros. И режиссёром фильма стал не кто-нибудь, а великий Стивен Спилберг — один из главных создателей той культуры, любовью и отсылками к которой пронизан роман Клайна.

Как раз эта любовь и принесла книге успех. Да, сюжет был незамысловат, а мир скроен из штампов антиутопии и киберпанка, — зато это был уникальный в своём роде роман от гика, про гиков и для гиков. В поступках герои руководствовались примерами своих кумиров, а секреты OASIS раскрывали благодаря знанию фантастики, кино и компьютерных игр.

Именно такое по духу и атмосфере кино снял Спилберг, и именно поэтому экранизацию сложно смотреть и оценивать, не фонтанируя эмоциями. Для тех, кто вырос на фильмах Кэмерона, Земекиса, Кубрика и самого Спилберга, на компьютерных играх и комиксах, этот фильм — два часа незамутнённого фанатского восторга. Его смотришь с горящими глазами, улыбаешься, ловя многочисленные отсылки к любимым произведениям, и аплодируешь потрясающим боевым сценам.

Умение Спилберга снимать зрелищный экшен известно давно, но здесь режиссёр превзошёл сам себя. Гонка с препятствиями, в которой на героев обрушиваются Кинг-Конг и Годзилла, и финальный бой, где участвуют сотни персонажей культовых фильмов, сериалов, игр и аниме, от черепашек-ниндзя до Гандама, — одни из самых зрелищных и изобретательных экшен-сцен в фантастических блокбастерах за последние годы. Когда выходишь из зала с улыбкой до ушей — и такие же видишь на лицах коллег и друзей, — не знаешь, чего хочется больше: немедленно пересмотреть кино на большом экране или сделать это дома, постоянно ставя фильм на паузу и досконально разбирая едва ли не каждый кадр.

Хотя экранизация умело играет на тех же душевных струнах, что и роман, и заимствует оттуда основной конфликт, её сюжет весьма существенно отличается от книжного. Сценаристы полностью переработали квесты, которые нужно пройти героям на пути к заветному «пасхальному яйцу». Их можно понять — в книге в основе этих заданий лежали подзабытые произведения 1980-х вроде фильма «Военные игры» или игры Black Tiger.

В экранизации Спилберг и сценаристы осовременили квесты и добавили массу отсылок к более новым проектам вроде Mortal Kombat, Mineсraft или «Стального гиганта». Это обогатило вселенную OASIS и сделало фильм более актуальным. Уже не кажется, что весь мир застрял в одной эпохе. Впрочем, ценителей старой фантастики фильм тоже не разочарует — хватает здесь и отсылок к произведениям весьма почтенного возраста. Например, прохождение ключевых квестов связано с «Сиянием» Кубрика и Adventure — первой в истории игрой, где появилась «пасхалка».

Другое существенное отступление от книги связано с реальным миром. Клайн подробно его показывал, более того, по ходу истории Парсифаль проворачивал лихую аферу, внедряясь в офис враждебной корпорации… В фильме этому эпизоду не нашлось места, да и вообще события в реальном мире сведены к минимуму. Это, конечно, пошло на пользу динамичности и зрелищности. Но всё же немного жаль, что в экранизации Парсифалю не довелось продемонстрировать, что он способен на подвиги не только в виртуальной реальности. Это, впрочем, единственное, за что фильм хочется не покритиковать даже, а слегка пожурить.

Книга Клайна была литературным признанием в любви культуре 1980-х. Спилберг сделал то же самое, но в формате потрясающе зрелищного блокбастера, и не стал ограничиваться 1980-ми — режиссёр мастерски отдаёт дань уважения массовой культуре всех последних десятилетий.