«Доктор Кто», обзор 10 сезона: прощание с эрой Моффата

В десятом сезоне создатели устроили «Доктору» нечто вроде мягкого перезапуска. Как и прежде, главный герой, пришелец с другой планеты, путешествует в пространстве и времени, спасая от бед всех, кто попадётся на пути. Но видим мы его глазами Билл Поттс, новой спутницы, которая не знает о нем совершенно ничего, — и Доктор доступно объясняет ей всё, что нужно знать новому зрителю.

Повторение пройденного

Doctor Who Жанр: хронофантастика

Шоураннер: Стивен Моффат

В ролях: Питер Капальди, Перл Маки, Мэтт Лукас, Мишель Гомес

Премьерный показ: апрель — июль 2017, BBC

Продолжительность: 12 серий по 45–60 минут

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Если для разнообразия начать с минусов нового сезона, то главный, пожалуй, один. Его первые несколько серий — это смесь прошлых сюжетов под новым соусом. Первый эпизод, «Пилот», — комбинация серий «Воды Марса» и «Квартирант». Второй, «Улыбнись», — «Патруль счастья» плюс «Тишина в библиотеке» плюс «Зверь внизу». Третий, «Тонкий лёд», — снова «Зверь внизу» и «Убить Луну»… и так полсезона. Видимо, создатели решили одним махом показать новому зрителю всё, что представляет собой «Доктор Кто», вычленить все его важные мотивы. Но если вы смотрели хотя бы предыдущую пару сезонов, заимствования будут скорее смущать, чем радовать. Впрочем, понять создателей можно, да и серии в конечном счёте получились яркие и не создают впечатления абсолютной вторичности.

Новые спутники

Что касается плюсов, один из них, несомненно, Билл — простая девушка, работница университетской столовой. Она сильно отличается от предыдущей спутницы Клары Освальд, которая почти дошла до того, чтобы стать вторым Доктором. Создавая Билл, шоураннер Стивен Моффат прежде всего исходил из того, что она человек, который задаёт вопросы. Много вопросов. Некоторые за всю долгую историю сериала никто не додумался задать. Другие — вполне стандартные: кто такой Доктор, откуда он, почему делает то, что делает. Любознательность и лёгкость мышления Билл — именно та черта, которую Доктор в первую очередь в ней замечает. А вместе с ней ответы на вопросы получает и зритель.

Помимо Билл, компанию Доктору в этом сезоне составляет Нардол — инопланетный (в кои-то веки) спутник с таинственным прошлым. Появился он ещё в серии «Мужья Ривер Сонг», но зрителям не слишком запомнился. В десятом сезоне Нардола куда больше, и, хотя он продолжает выступать скорее в качестве «разрядки смехом», его присутствие радует. Нередко Нардол оказывается очень полезен, и раз за разом мы видим, что он вовсе не тот простоватый дурачок, каким хочет казаться.

Сюжеты и отсылки

Поначалу складывалось впечатление, что главная сюжетная арка сезона будет связана с Хранилищем, за которым вынужден присматривать Доктор. Но о том, что таится за его дверями, фанаты догадались быстро. Узнав ответ, многие были разочарованы — и его предсказуемостью, и тем, что его дали так скоро. На деле же вышло, что аркой сезона стал совсем другой вопрос: способен ли злодей исправиться? Может ли Мисси — женская инкарнация Мастера, давнего друга и злейшего врага Доктора, — встать на путь истинный? Может ли она искренне оплакивать своих жертв? Ведь где слёзы, там есть и надежда.

Увидим ли мы Мастера снова? Можно смело надеяться, что да. Многие забеспокоились, услышав слова Мастера-Симма, что регенерировать Мисси не сможет. Но умирать ей вовсе не обязательно. Не раз и не два за сериал мы видели, как Мастер гибнет вроде бы окончательно и бесповоротно — в фильме 1996 года, в «Последнем Повелителе времени», в «Конце времени», в «Смерти на небесах», в «Фамильяре ведьмы»… Но каждый раз Мастеру удаётся ускользнуть, спастись или попросту воскреснуть. Может быть, на этот раз он недооценил сам себя и однажды вернётся — в облике Мисси или в следующем. Возможно, он даже не потрудится объяснить, как ему удалось выжить, — это просто само собой разумеется.

Сезон можно поделить на несколько блоков. Сначала мы наблюдаем знакомство Билл со Вселенной. Первая серия — встреча с Доктором, первая угроза, согласие отправиться в путешествие. В следующих трёх сериях по традиции Билл посещает будущее и прошлое, а затем сталкивается с новой опасностью в настоящем. Ей приходится пережить немало страшных минут, принять трудное решение, увериться в благородстве Доктора, тут же усомниться в нём и увериться снова.

Задумка «Пилота» весьма оригинальна; «Улыбнись» красочен и приятен, но его портит смазанная концовка; «Тонкий лёд» атмосферен, но выглядит вторичнее прочих и с довольно банальным злодеем; «Тук-тук» может похвастаться чудесным Дэвидом Суше, но с хоррором всё-таки не дожали.

И вот, когда зритель потихоньку приходит к мысли, что вроде всё нормально, но где-то он это уже видел, выходит напряжённый и жуткий «Кислород». В нём тоже есть элементы прошлых серий, но заканчивается он весьма жестоким клиффхэнгером. Пожалуй, это первая серия в сезоне, которая оставляет неизгладимое впечатление.

Следом идёт трилогия о Монахах. Первая её часть — явно самая сильная серия в первой половине сезона. История, поначалу похожая на расследование в духе книг Дэна Брауна, резко меняет курс, подводя к пугающей разгадке. Вторая часть — напряжённый мозговой штурм под неумолимый обратный отсчёт, третья — мрачная антиутопия. Увы, при многообещающем начале трилогия завершилась слабее, чем хотелось бы. Концовка с нотками эпизода «Кольца Ахатена» заставляет спросить: «И всего-то?» Но всё же трилогия оставляет приятное послевкусие — три непохожие по духу серии сумели сложиться в единую историю.

Далее следуют ещё две промежуточные серии-одиночки. Обе незамысловаты, но милы и напоминают эпоху классики. А мимолётное появление одного из олдскульных персонажей в конце «Императрицы Марса» прибавляет сто очков к общему впечатлению. Печально лишь, что классику смотрели немногие.

«Мягкий перезапуск» не мешает сценаристам сыпать отсылками к классике направо и налево, радуя верных фанатов. Фотографии на столе Доктора, коллекция звуковых отвёрток, возвращение ледяных воинов, то самое камео в «Императрице», краткое появление в первой серии далеков и мовелланов (которых, кстати, катастрофически недодали) — не говоря уж о концовке финальной серии, которая по олдскульности превзошла всё. Жаль, что из некоторых сценариев убрали отсылки к предыдущим сериям, при этом оставляя незначимые для сюжета шутки и замечания. Ну серьёзно, куда приятнее узнать, что персонаж серии — внук одного из старых спутников Доктора, чем слушать философские рассуждения о туалетах и о том, как человека стошнило в шлем.

Финальный аккорд

Последняя двухсерийка — самая сильная история сезона. Дело не только в возвращении Джона Симма к роли Мастера, хотя и это сыграло свою роль. Даже жаль, что ВВС заранее засветили Симма в трейлерах — сюрприз мог выйти крышесносным. То же касается и главных врагов Доктора в этой серии: смотреть интересно, однако интрига всё равно получилась слегка подпорченной.

Но в остальном финал удался. Взаимодействие двух инкарнаций Мастера между собой и с Доктором великолепно. Противники в этой истории вышли действительно пугающими, и это радует, ведь за последние годы они успели приесться. А за судьбу Билл не на шутку переживаешь. Все это вкупе с интересной задумкой держит в напряжении до самого конца — а в конце сюжет приятным образом закольцовывается с началом. На первый взгляд развязка истории Билл может показаться роялем в кустах, но на деле она просто завязана на деталь, которой в первой серии никто не придал значения.

Можно сказать, главная тема этого сезона — выбор. Каждому из основных персонажей — Доктору, Билл, Нардолу, Мисси и даже Мастеру Симма — дают возможность принять серьёзное решение, определяющее судьбу каждого из них и тех, кто рядом. Кому-то требуются годы, чтобы прийти к этому решению, кому-то — часы, кому-то — считаные мгновения. Для некоторых этот выбор связан с понятием добра, с тем, что значит поступать хорошо и правильно. Героям «Доктора Кто» и раньше приходилось принимать трудные решения, но именно в этом сезоне тема выбора вышла на передний план. Каждый выбирает своё — порой неожиданно, порой закономерно.

Нетрудно догадаться, что сезон заканчивается необходимостью принять ещё одно решение. Настолько непростое, что второй раз за серию прошлое приходит к будущему — напомнить о былом и дать понять, что перемены нужны и важны.

Итог: для шоураннера Стивена Моффата это последний сезон. И если после первых серий были сомнения, что уход выйдет действительно ярким, то финал доказал обратное. Стивен подарил нам новую обаятельную спутницу, возвращение Мастера-Симма и — впервые в истории сериала — мультимастерскую серию. Остаётся ещё рождественский спецвыпуск, который выйдет 25 декабря, и, будем надеяться, нас ждёт увлекательный сюжет и приятные сюрпризы.

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«Доктор Кто», обзор 10 сезона: прощание с эрой Моффата УДАЧНО финал сезона вообще и возвращение Симма в частности

разнообразие локаций и жанров

отсылки к предыдущим сериям НЕУДАЧНО вторичность некоторых сюжетов

из сценария выкинули важные сцены

официальные, но спойлеры 2017-07-05 8 ХОРОШО

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