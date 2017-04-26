Книги должны быть написаны. Истина должна быть увековечена, даже если судьба распорядится так, что ни один человек не прочтет написанного мной. Анналы — душа Черного отряда. Они напоминают о том, кто мы есть. И кем были. О том, что мы продолжаем существовать.

Глен Кук (из романа «Воды спят»)

Мир Черного отряда — это жестокий мир. Здесь нет места эльфам, гномам и прочим хоббитам. Здесь нет добрых волшебников и паладинов светлых богов. Да и самих богов, на первый взгляд, тоже нет. Остаются люди, со всеми их недостатками, жаждой власти, жестокостью и продажностью. В таком месте верность себе и своим товарищам — единственное, что имеет значение.

«Мы знаем друг друга лучше родственников. Мы годами сражаемся плечом к плечу. Не всякого назовешь другом, но мы — единая семья. Единственная, которая у тебя есть». Таков Черный отряд, рота наемников, последний из Свободных отрядов Хатовара. Люди, пытающиеся не забыть своё прошлое (даже не подозревая, какое оно на самом деле) и не знающие своего будущего. Отряд, который впервые мы встречаем на севере мира, там, где древняя Империя вновь восстает из праха после почти четырехсот лет забвения.

Глен Кук никогда не создавал карт, не писал подробных приложений с описанием географии или истории. Все, что мы знаем о мире, мы знаем из Анналов — древнейшей хроники, что ведется с момента создания Отряда. Эта летопись позволяет проследить его путь от начала и до конца, но сегодня мы откроем те страницы, что посвящены деяниям Отряда на севере мира.

Дела минувших дней

Все сведения об истории Севера, начинаются с эпохи Владычества. Среди обычных людей всегда встречались колдуны, кто-то более могущественный, кто-то менее, но однажды появился Властелин. Как он стал таким, как обрел силу, неизвестно, ведь первые годы своей жизни он казался обычным человеком. Однако он сумел сделать то, что до него не смог ни один. Властелин не просто победил своих противников, он «взял» их, подчинил своей власти и заставил служить себе. С тех пор Властелин, его Госпожа и Десять Взятых почти столетие правили великой Империей, кроваво подавляя любое восстание. Чтобы другие колдуны ничего не могли им сделать, все Взятые использовали вместо имен прозвища, ведь знание истинного имени дарует власть над человеком. Как гласит народная молва, они были величайшими злодеями Севера…

Но ничто не может продолжаться вечно. Все больше и больше людей восставали против Властелина, и однажды им повезло. Гениальный полководец, женщина-генерал Белая Роза смогла разбить войска Взятых и победить Властелина. Но даже она не смогла их убить. Властелин, Госпожа и Взятые были погружены в сон внутри курганов, а вокруг была поставлена самая сильная колдовская защита, чтобы никто и никогда не смог их пробудить.

Триста с лишним лет царил мир, но человеческая глупость и неосторожность безграничны, и однажды колдун Боманц, желавший просто исследовать курганы, освободил Госпожу и Взятых. Властелин при этом остался в кургане, потому что Госпожа не захотела делиться полученной властью. И новая Империя начала расширять свои границы.

Мир, созданный Гленом Куком, не похож на типовые миры фэнтези не только тем, что, кроме людей, в нем практически нет разумных рас. В нем нет добра и зла, деления стран на «хорошие» и «плохие». Идет война между Империей Госпожи и повстанцами, и противостояние это происходит по всему северному континенту, независимо от страны или города. Единственно, что можно выделить, так это основные силы, участвующие в происходящем.

Хроники Чёрного отряда Циклы расположены в порядке внутренней хронологии сериала. Книги Севера «Черный отряд» (The Black Company, 1984)

«Тени сгущаются» (Shadows Linger, 1984)

«Белая Роза» (The White Rose, 1985)

«Серебряный клин» (The Silver Spike, 1989) Книги Юга «Игра теней» (Shadow Games, 1989)

«Стальные сны» (Dreams of Steel, 1990) Тетралогия «Сверкающий камень» «Суровые времена» (Bleak Seasons, 1996)

«Тьма» (She is the Darkness, 1997)

«Воды спят» (Water Sleeps, 1999)

«Солдаты живут» (Soldiers Live, 2000)

Империя «зла»

Во главе Империи стоит Госпожа, бывшая супруга Властелина. Сама по себе сильная колдунья, она вдобавок владеет козырем против Взятых. Госпожа знает истинные имена каждого, то есть в любой момент может лишить колдунов силы. Она невероятно красива, умна, а также обладает железной волей. В книгах Севера мы видим ее и жестокой повелительницей, и человеком, способным рискнуть своей жизнью ради того, чтобы не выпустить на волю еще большее зло, чем она сама.

Главные подручные Госпожи — Взятые. Первоначально их было только десять, обращенных еще Властелином. Позднее, взамен нескольких погибших, были созданы новые Взятые. Когда Госпожа освободила этих древних колдунов от магического сна, она знала, что между ними будут свары. Но вот чего она никак не предполагала, так это того, что из-за дрязг повстанцы будут одерживать победу за победой. А еще более неожиданным оказалось, что часть Взятых захочет вернуть Властелина. И даже знание Госпожой тайных имен Взятых не помешало им вести закулисные интриги.

Чаще всего на страницах Анналов Отряда встречаются три имени.

Душелов. Сестра Госпожи, самый коварный и умный среди всех подручных Властелина. Ему (никто изначально не знал, кто из Взятых мужчина, а кто женщина, а потому обо всех говорили «он») практически удалось выяснить имена Госпожи и Властелина, чтобы занять их место во главе Империи. Именно он призвал на службу Империи Черный отряд и покровительствовал ему до тех пор, пока Госпожа не узнала о заговоре против нее. Голос Душелова менялся в течение всего разговора — он мог быть и мужским и женским, и детским, — считалось, что это голоса поглощенных душ. Так ли это на самом деле — неизвестно до сих пор.

«Стройное тело Душелова всегда покрыто черной кожей. Он носит этот скрывающий всю голову черный шлем, черные перчатки, черные сапоги. Однотонность нарушают только пара серебряных эмблем. Единственная цветная деталь в его снаряжении — это необработанный рубин, который венчает рукоять его кинжала».

Одним из ближайших союзников Душелова во всем, кроме интриг против Госпожи, был Меняющий облик. Прозвище полностью соответствует умениям. Меняющий мог стать любым существом. Так, однажды он принял облик коня вражеского полководца, чтобы не дать тому улизнуть. По слухам, когда-то он был женщиной, которая обманула Властелина.

Главным недругом Черного отряда среди Взятых был Хромой. Чрезмерно жестокий даже по меркам Десяти, он изначально не стремился предать Госпожу. Но из-за интриг Душелова и собственной глупости потерпел несколько поражений и чуть не переметнулся на сторону врага. Самая поразительная черта Хромого — его живучесть. Любого из Взятых очень тяжело убить, но случай с Хромым — особый. Он был при смерти четыре раза. И каждый раз, так или иначе, но возвращался к жизни. При этом его ненависть к Отряду только росла.

«Хромой невелик ростом. Встретив его на улице, если не знаете, кто он на самом деле, вы можете его просто не заметить. Как и Ловец душ, он носит однотонную одежду, только гнусно-коричневого цвета. К тому же одежда его скорее всего напоминает лохмотья. Лицо Хромого было скрыто свисающей истрепанной кожаной маской. Из-под капюшона торчали спутанные пряди седых волос».

Еще несколько Взятых подробно не описаны. Это Зовущий бурю, лучший из колдунов, призывающих шторма и повелевающих ветрами; Повешенный, длинный и тощий, с именем, отражающим его внешний облик; Костоглод, огромный и невероятно сильный, и Ревун, прозванный так за постоянную привычку издавать трубный глас. Оставшиеся трое известны только по именам: Луногрыз, Безымянный и Крадущийся в ночи.

Силы «добра»

Не всех людей устраивало растущее могущество Госпожи, и они стекались в ряды повстанческих армий. Во главе всего движения борьбы против возврата Владычества встал Круг Восемнадцати. В него входили сильнейшие из колдунов, которые могли бросить вызов Взятым. Но тактикой Госпожи было в первую очередь уничтожение членов Круга, поэтому его состав менялся довольно быстро.

Самыми известными колдунами Круга были Загребущий, попавший в ловушку Черного отряда, Твердец, армии под командованием которого почти добрались до центра Империи, а также Шепот, Перо и Странник. Последних троих Госпожа сделала своими новыми Взятыми.

Вроде бы стремясь к благой цели уничтожения зла, весь Круг Восемнадцати оказался под влиянием Властелина, жаждущего их руками уничтожить Госпожу. Но замысел не удался: все колдуны Круга были либо убиты, либо превращены во Взятых.

Простые люди верят, что против Госпожи и Взятых встанет новая инкарнация гениальной Белой Розы. Но, как это всегда случается с легендами, правда сложнее, и главной силой Белой Розы оказывается не армия, не талант полководца, а то, что она — генератор области безмагии. Вокруг нее не работает ни одно заклятье, а потому Взятые теряют всю свою мощь. После уничтожения Круга Восемнадцати она становится единственным шансом победить Империю.

Черный отряд

«Вовремя пущенный слух. Небольшая подтасовка фактов. Намек на подкуп или шантаж. Таково наше лучшее оружие. Мы вступаем в сражение лишь тогда, когда противник загнан в мышеловку».

Они наемники, лучшие из лучших в своем деле. Боевое братство, члены которого не любят вспоминать о своем прошлом, не думают о будущем, предоставляя Капитану вести их. Свою службу на севере они начинали под покровительством Душелова, а закончили, сражаясь сначала против Госпожи, а потом вместе с ней против Властелина.

Сборище головорезов, верных только себе и контракту. Сочетание всего этого, а также ум и тактические навыки, наработанные за десятилетия сражений, сделали Черный отряд элитной частью, одно имя которой приводит в ужас врагов. И при всем при этом, воины Отряда — обычные люди со своими страхами, опасениями и знанием того, что, кроме своих братьев по Отряду, они никому не нужны.

«С одной стороны — Отряд, с другой — весь мир. Так это было, так оно и останется».

Чародейство массового поражения

Колдуны на севере мира не такая уж и редкость, хотя силы их очень разнятся. Слабейшие среди описанных в Анналах — отрядные чародеи: Одноглазый, Гоблин и Молчун. Им под силу небольшие иллюзии, они могут узнать правду или призвать зловредных насекомых, но настоящие смертоносные заклинания им неподвластны. Таких слабых колдунов довольно мало, поэтому люди даже не задумываются об их существовании. Этот факт играет немаловажную роль в тактике Черного отряда — присутствие колдунов тщательно скрывается, чтобы можно было воспользоваться тайным преимуществом.

Гораздо более могущественны повстанцы, входящие в Круг Восемнадцати, а также Взятые. Глен Кук не уделяет особого внимания самому процессу колдовства, но вот его результаты показаны хорошо — колдовские круги, внутри которых остаются обуглившиеся скелеты, облака удушья, раскаленные скалы, бури невероятной силы и так далее. Могущественные колдуны представляет собой оружие массового поражения, и именно поэтому, если с одной стороны есть чародей, а у противника нет, то исход битвы можно считать предрешенным.

Взятые отличаются от колдунов Круга тем, что они в небольшой степени обладают предвидением, а вдобавок практически неубиваемы. Единственным Взятым, который пал от обычного оружия, был Повешенный, которому меч пробил череп. И даже он остался бы в живых, если бы пришла помощь.

Само колдовство в основном сводится к заклинаниям, хотя встречаются и зачарованные предметы. В первую очередь, это ковры-самолеты Взятых, на которых они могут перемещаться на огромные расстояния. Размеры таких ковров варьировались от одноместных до огромных «бомбардировщиков» в сто ярдов длиной. Другими волшебными предметами были лук и стрелы, подаренные Госпожой Костоправу, отрядному летописцу. Это оружие было создано, чтобы поражать Взятых, как обычных людей. Но в целом зачаровывание предметов использовалось редко и чаще для невоенных целей. Так амулет, созданный отрядными колдунами для Костоправа, не защищал своего владельца и не придавал ему никаких способностей. Единственное, на что он был способен, — это предупредить о появлении опасности от Взятых, но именно этот дар неоднократно спасал лекарю жизнь.

Не только книги Вселенная Черного отряда многократно привлекала к себе внимание разработчиков настольных ролевых игр, но доведена до конца была только одна попытка. Компания Green Ronin разработала на основе системы d20 сеттинг The Black Company Campaign Setting и к нему несколько дополнений. Система была разработана так, что, по заявлениям разработчиков, позволяла играть в любую эпоху, описанную в романах цикла. Кроме того, по миру Черного отряда в 2005 году была проведена масштабная полевая игра. Тщательная подготовка (вплоть до создания фильма о пробуждении Госпожи) и глубокая проработка игровых реалий пришлась по вкусу поклонникам мира Глена Кука.

География Севера

В мире, где сражается Черный отряд, условная граница между Севером и Югом проходит по морю Мук, чем-то напоминающему Средиземное море Земли. На его побережье находятся Самоцветные города — Берилл на южном и Опал с Гранатом — на северном.

Берилл — древний город, который был и королевством, и центром империи, но в настоящее время находится в упадке, а потому его правители были просто вынуждены стать союзниками Госпожи. Именно здесь Черный отряд перешел на службу к Душелову. Самым необычным местом Берилла является Некрополь, где было заточено древнее зло: пятьдесят четыре форвалака — питающихся кровью оборотня-леопарда, умных и нечеловечески жестоких. После многих лет заточения остался один — сильнейший, и он вышел на свободу, когда молния сбила защитные печати Некрополя.

Если пересечь море Мук, то первым крупным городом будет Опал, брат-близнец Берилла. Опалом уже давно управляют продажные аристократы, а потому Империи Госпожи было совсем нетрудно уговорить их перейти на свою сторону.

Все города севера имеют довольно необычные названия — Вяз, Розы, Весло. Их много и они могут сильно отличаться как по размерам, так и по форме правления. Например, Розы — это вольная республика, и даже Госпожа не стала отменять эту традицию. А есть и города-государства, и небольшие королевства, и герцогства. Но все они рано или поздно, не выдержав войны со Взятыми, переходили под власть Госпожи.

Центр Империи — это башня в Чарах. Огромный каменный куб был первым, что построили войска Госпожи после ее освобождения. Изначально остатки от строительства были разбросаны на милю вокруг башни, образуя первую линию обороны, более эффективной, чем любой ров. Но во время битвы при Чарах вокруг были выкопаны и несколько рвов, а земля с них пошла на то, чтобы превратить куб в пирамиду с тремя уровнями, на каждом из которых стояла бы отдельная армия. Внутри внешней башни находилась вторая, внутренние покои Госпожи. Только Взятые и немногие избранные люди могли появляться в этих комнатах. И именно отсюда Госпожа управляла всей своей огромной Империей.

К северу путь к Чарам преграждает огромный хребет, единственный проход через который называется Лестницей Слез. Это место идеально подходит для обороны и здесь войска Госпожи с помощью Взятых практически разбили армии Твердеца и убили его самого.

«Лестница Слез — это практически непроходимый, дикий район с сильно пересеченной местностью. Есть только одна, очень тяжелая дорога, от которой и берет название эта земля. Она постепенно поднимается, пока неожиданно не начинаются нагромождения утесов и обрывов из красного песчаника, потом и столовые горы. Такой ландшафт тянется во все стороны на сотни миль. В свете утреннего солнца они кажутся разрушенными временем стенами гигантской крепости».

Еще севернее находится Ветреный Край — огромная пустошь, открытая всем ветрам. Неприятная местность, где нередко случаются песчаные бури, стала еще одной естественной преградой, закрывающей путь к Чарам.

Черный отряд прошел почти весь Север вдоль и поперек. Ему приходилось защищать крепость Мейстрикт, закрывающую один из путей на юг, бежать через зеленые равнины Форсберга, покрытые дымом пожарищ. Он сражался в сотнях битв, побывал в десятках городов, но было три места на Севере, ставших ключевыми для Отряда.

Арча. Город на далеком северо-западе континента, практически на границе льдов, далеко за пределами Империи Госпожи. Странный, не похожий на остальные места, где побывал отряд. Жители Арчи поклоняются мертвым. В богов на севере континента особо не верят, но в Арче тела покойников увозят в Катакомбы, специальное место, где они будут лежать, пока не настанет День Перехода, и Лодочник не перевезет их в рай.

Именно этот далекий город выбрал Властелин, чтобы вырваться из своего кургана. На одном из берегов реки появился странный Черный Замок, жуткие обитатели которого готовы платить деньги, лишь бы им привозили трупы, а еще лучше живых людей. И каждая новая жертва делает замок больше и сильнее…

«Вначале это был просто маленький черный камушек, лежавший возле покойника. Человек, который нашел его, хотел поднять камушек. И умер. А камень начал расти и продолжает расти до сих пор. Предки мои пытались разрушить его — но все впустую. Камню ничего не делалось, а любой, кто дотрагивался до него, погибал. Поэтому люди решили игнорировать существование замка, чтобы не повредиться в уме».

Замок был почти завершен, когда его обнаружила Госпожа. Портал, через который мог бы вырваться Властелин, был уничтожен совместными силами Взятых и Госпожи. И в этот момент Отряд ушел со службы Империи. Сбежал, чтобы не быть уничтоженным. Из Арчи начался путь, который вскоре привел Черный отряд в еще более странное место.

Равнина Страха. Странная область к северо-востоку от Чар. Пустыня, где не действуют законы природы и обитают странные создания, которых нет больше нигде в мире. Последнее прибежище возрожденной Белой Розы и примкнувшего к ней Черного отряда. В самом центре Равнин Страха находится Праотец-Дерево, бог другого мира, призванный когда-то давным-давно, чтобы удержать в земле великое зло. Посаженный на могиле, он не позволяет погребенному под ним вырваться в мир. Именно присутствие Праотца-Дерева делает эту местность такой необычной — с его ветвей срываются страшные бури перемен, которые могут переделать любого, кто попал в них. Богу-дереву подчиняются все обитатели Равнины: и говорящие камни-менгиры, и огромные летающие киты, наполненные горючим газом, и стаи иссиня-черных летающих мант, пускающих молнии. Тысячи лет рос Праотец-Дерево, не вмешиваясь в дела окружающего мира, но угроза возвращения Властелина вынудила его помочь Белой Розе и Госпоже, ставшим временными союзниками. Сын Древа отправился в то место, где был похоронен Властелин, чтобы навеки оставить его в земле.

На самой границе Великого Леса, откуда в давние времена управляла войсками первая Белая Роза, к северу от провинции Форсберг и города Весло находится Курганье. Здесь были погребены Властелин, Госпожа и Взятые, здесь они провели несколько столетий, пока их не освободили.

«В самом центре его по оси север-юг высился Великий курган, где были погребены Властелин и Госпожа. Великий курган окружала высоко поднимавшаяся над равниной насыпь в виде звезды, очерченная глубоким рвом, наполненным водой. В оконечностях этой звезды располагались курганы поменьше — там были захоронены пятеро из Десяти Взятых. Над звездой, соединяя ее внутренние точки, возвышалась насыпь в виде круга, и в каждой из этих точек находилось еще по кургану с остальными пятью Взятыми. Курганы были окружены заклятиями и идолами. А возле Великого кургана возвели несколько дополнительных рядов защиты. Последним из них был дракон, свернувшийся вокруг кургана клубком и держащий свой хвост во рту».

Кроме защиты колдовской, в Курганье были и люди — Вечная Стража, чьей задачей было не допускать желающих воскресить Властелина к самим курганам. Но постепенно они обленились, расслабились и в итоге были обмануты. Сразу после своего освобождения Госпожа восстановила Стражу, чтобы ни у кого и мысли не возникло освободить еще и ее супруга. Но тот, воздействуя на погоду, изменил русло соседней реки так, чтобы в разлив все защитные талисманы были смыты. Единственным шансом для Госпожи стал союз с Праотцом-Деревом и Белой Розой, чтобы совместными усилиями не допустить возрождения Властелина.

Последняя битва в Курганье полностью изменила расклад сил на севере мира, а главное, навсегда изменился Черный отряд. От почти тысячи бойцов осталось лишь семеро, но их верность друг другу и Отряду осталась прежней. Отряд возвращался на юг.

* * *

Цикл о Черном отряде был задуман как трилогия, и битва в Курганье должна была поставить финальную точку. Но оказалось, что история продолжается, а закрыт лишь очередной том из Анналов. Впереди жаркий Юг, тайна происхождения Отряда, древние боги и новые битвы.