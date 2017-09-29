Фильм «Тёмная башня» по праву заслужил звание одной из худших картин по мотивам романов Кинга. Он слаб и как самостоятельное произведение, и как экранизация книг. Зрители встретили фильм прохладно ещё до премьеры, а позже критики растоптали его.

Издание Vulture поинтересовалось у Стивена Кинга, почему так произошло. Спустя два месяца после выхода фильма в прокат, писатель раскрыл главную проблему:

Основная проблема тут в том, что фильм основан на длинном книжном цикле, в нём около 3000 страниц. Другая проблема в возрастном рейтинге. В книгах было много жестокости, которая требовала выхода на экран. Эти проблемы нужно было преодолеть. Стивен Кинг

С другой стороны, писатель похвалил сценариста Акиву Голдсмана:

[Он проделал] впечатляющую работу, взял из цикла ключевую часть и поместил её в неплохой, на мой взгляд, фильм. Стивен Кинг

Король ужасов также напомнил о грядущем сериале по мотивам «Тёмной башни». По его словам, нас ждёт полная перезагрузка, но об этом пока никому ничего не известно.