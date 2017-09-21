Британский институт кино спросил Короля ужасов Стивена Кинга, какие фильмы мотивируют его больше всего. Писатель составил список из 8 лент и рассказал, почему он их выделил. Далее мы приводим цитаты автора.

«Колдун» (1977) — мой самый любимый фильм всех времён. Это ремейк великой «Платы за страх» Анри-Жоржа Клузо. Кто-то может счесть, что фильм Клузо лучше, но я не согласен.

«Дьяволицы» (1955) от того же Клузо — мой второй номер. Этот саспенс-хоррор — настоящий шедевр, сегодня пугает так же, как и в 1955 году. Он перехичкокил самого Хичкока.

«Перебежчик» (1979) — мой фаворит из сверхъестественных хорроров. Это, пожалуй, последняя великолепная роль Джорджа К. Скотта на большом экране. Здесь не выпрыгивают черти из табакерки — хватило детского мячика, прыгающего по лестнице, чтобы напугать меня до полусмерти.

«Ночь демона» (1957) — фильм старой школы, но я его очень люблю. Это приятная экранизация рассказа Монтегю Родса Джеймса «Casting the Runes». Режиссёр Жак Турнёр был учеником Вэла Льютона, а это значит, что ужас в фильме по большей части скрыт. До самого конца.

«Деревня проклятых» (1960) — британский хоррор, тоже черно-белый, как и «Ночь демона». Джордж Сандерс блестяще играет учителя, который преподаёт очень странным ученикам.

«Дуэль» (1972) — одна из работ Спилберга, первоначально снятая для ТВ. Самый изобретательный его фильм с очень простой сутью: один человек, один грузовик, одна схватка насмерть.

«Попутчик» (1986) — страшный роад-муви от Роберта Хармона. Кроме множества впечатляющих трюков, фильм подкупает актёрской игрой Рутгера Хауэра и таинственным персонажем Джона Райдера. «Откуда ты явился?» — спрашивает напуганный Райдером пацан. «Из Диснейленда» — шепчет Райдер.

«Отчим» (1986) — приходит на ум, когда мы говорим о человеке, пришедшем из ниоткуда. В центре внимания — обаятельный психопат-убийца, ищущий семью, которая его бы полюбила. В фильме есть момент, ставший настоящей классикой: он задумчиво произносит «Кто же я на этот раз?», а потом бьет жену телефонной трубкой.