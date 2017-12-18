Новая книга Глена Кука из цикла «Чёрный Отряд» выйдет в 2018 году

Новая книга Глена Кука из цикла «Чёрный Отряд» выйдет в 2018 году

Отличные новости для поклонников тёмного фэнтези! Издательство Tor Books наконец-то анонсировало дату выхода новой книги писателя Глена Кука из цикла «Чёрный Отряд». Новый роман о наёмниках увидит свет в 2018 году. Об этом сообщается на сайте издательства.

Книга получила название «Порт теней» (Port of Shadows). На сайте опубликовал краткий синопсис, который немного раскрывает сюжет романа:

Годы военных операций против мятежников, сплотившихся под знаменем Белой Розы, измучили Отряд, а факт, что Госпожа не спускает глаз с Костоправа после его пребывания в Башне, жизнь также не облегчает. Похоже, что Хромой вернулся к старым делишкам и старается лишить Костоправа и Отряд милости Госпожи. Костоправ понимает, что его собственная судьба связана с новым Взятым. Он похож на того, кем быть никак не может. Костоправу придется применить всю свою хитрость, чтобы интриги Госпожи и её «преданного» Взятого не разорвали Отряд на части.

Любопытно, что в апреле 2017 года появились первые новости об экранизации «Чёрного Отряда» в виде сериала. За него хотят взяться две голливудские студии, Phantom Four продюсера Дэвида С. Гойера («Тёмный рыцарь») и Boston Diva Productions актрисы Элизы Душку («Баффи — истребительница вампиров», «Кукольный домик»). Душку в сериале планирует сыграть саму Госпожу!

И хотя с тех пор никаких новых сообщений об экранизации не было, не исключено,что вместе с новой книгой выйдет и сериал.

Напомним, «Чёрный Отряд» — десятитомный цикл в жанре «тёмного фэнтези», который рассказывает историю наёмников, называющих себя Чёрным Отрядом. Они поступают на службу загадочной Госпоже и вскоре оказываются в центре кровопролитной войны с местными повстанцами.

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