В сообществе профессиональных художников и иллюстраторов разразился скандал. Его спровоцировал пост в Фейсбуке от писателя-фантаста Терри Гудкайнда (серия «Меч истины»), в котором автор обвинил художника обложки своей новой книги. Это задело иллюстратора и его коллег по профессии, а также подняло интересную тему.

Что произошло

Всё началось вот с этого поста Терри Гудкайнда. Писатель выразил недовольство обложкой своей новой книги «Саван вечности» (Shroud of Eternity).

(Тут её можно рассмотреть получше).

Вот что написал Терри:

«Саван вечности» — прекрасная книга с очень плохой обложкой. Смехотворно плохой. Давайте развлечёмся. Напишите ниже, что вы думаете об этой обложке (и проголосуйте в посте выше), я выберу десять случайных комментариев и вышлю подписанные копии книги. Результаты подведём 1 марта. Участвуйте, не стесняйтесь: просто проголосуйте и оставьте комментарий. Терри Гудкайнд

Спустя некоторое время в комментариях появился автор рисунка Бастьен Лекоф-Дехарм (Bastien Lecouffe-Deharme, работает с издателем видеоигр Applibot и компанией Wizards of the Coast), который оказался попросту ошарашен ситуацией. Вот что он написал в комментариях к оригинальному посту:

Было приятно поработать с тобой, Терри. То, что ты сделал — крайне неуважительно. Как будто бы я рисовал эту обложку не чётко по требованиям, которые мне изложили. За всю мою карьеру я ещё не сталкивался с автором, который бы так поступал. Бастьен Лекоф-Дехарм

Вот как выглядел дальнейший диалог в комментариях к первоначальному посту:

Терри: Бастьен, мы никогда вместе не работали. Мы никогда не встречались, я даже с вами никогда не разговаривал. Ранее мы никогда даже сообщениями не обменивались. И я никогда не говорил вам, какую обложку надо нарисовать. Всё, что произошло — это было между вами и издательством. Думаю, этого хватит для столь изматывающего дня.

Бастьен: Я и не начинал с вами общаться. Мы работали вместе, поскольку я рисовал обложки для ваших книг. И ваше публичное нападение на одну из таких работ — верх непрофессионализма. Вы поощрили публичные насмешки и издевательства, даже голосование устроили. Это ударит по моей карьере тем или иным образом. Но сейчас всё выглядит так, что обвинения отскочат рикошетом. Вы говорите, достаточно для «столь изматывающего дня»? Я согласен, я попрошу закончить. Вы это начали. Мне больше нечего вам сказать.

Позже Терри Гудкайнд написал развёрнутый ответ, в котором постарался извиниться. Он уточнил, что виноват не художник, а издатель, заказавший такую обложку. По его словам, вместе с литературным агентом они попытались оспорить обложку, однако этого сделать не удалось — по всей видимости, дело в тонкостях заключаемого договора.

Незадолго до печати книги я получил финальную иллюстрацию обложки. Мы [с агентом] выразили недовольство тем, как на рисунке изображены персонажи, и попытались остановить печать книги. Наши требования отклонили и книгу напечатали «как есть». Иногда такое случается. Печально видеть, что издатель не заботится о нас так, как мы того заслуживаем. Терри Гудкайнд

Мнение художников

В комментариях и репостах своим мнением о ситуации поделились и другие художники, работающие в той же сфере. Карла Ортиз (концепт-иллюстратор, сотрудничает со студией спецэффектов ILM, издательствами Wizards of the Coast, Tor Books и другими) опубликовала комментарий, осуждающий посты Терри. Но позже писатель удалил её сообщение.

<…> Когда вы публично опускаете в грязь чью-то хорошую работу, то это, разумеется, вызовет обсуждение. Множество художников и поклонников запомнят, как вы поступили с тем, кто нарисовал эту обложку для вас. Они запомнят, что вы позволили себе публично оскорбить иллюстратора вместо того, чтобы обсудить всё с издателем.

Художник Дон Грир уверен, что «технически с обложкой всё в порядке».

Я сам художник, и я не вижу НИЧЕГО дурного в этой обложке. Технически, с ней всё в полном порядке, и я вполне понимаю издателя, который захотел поставить эту иллюстрацию на обложку.

Российский художник Сергей Шишкин (его галерея работ для русскоязычных изданий книг) рассказал о своём опыте работы с писателями.

Скажу вам по секрету — любой автор может потребовать одобрения обложки к своей книге до публикации. За 25 лет моей карьеры книжного художника я сталкиваюсь с этим периодически. Либо мою обложку заворачивают, либо требуют внести какие-либо изменения, разной степени важности. Я ругаюсь, но изменения вношу. Это нормально, это часть рабочего процесса. Но если автор и его агент не позаботились внести в договор предварительное одобрение обложки, то это их личные проблемы. И постфактум выкладывать обложку в фейсбуке, пытаясь сделать из этого посмешище, типа — гляньте, какое мне говно нарисовали, — в высшей степени непрофессионально. Лично я сотрудничества с таким автором постарался бы любыми способами избежать.

А CGI-художник Татьяна Ветрова задаётся вопросом, почему все обвинения полетели в иллюстратора, если виноват издатель?

Да, тема задета интересная и проблемная — почему обложки так часто не имеют никакого отношения к содержимому книги (отличная идея поднять эту проблему, я тебе как читатель это говорю). Но почему говняхи полетели в художника, который сделал по ТЗ, если ты, Терри, точно знаешь, что виноват издатель? Почему нельзя было написать исходный пост в духе «Отличная книга, отличный арт на обложке, но знаете в чем беда? Он не имеет отношения к героям и событиям, потому что чертов издатель не озаботился этим моментом, и меня не спросил, и вообще».

P. S.

Примерно так книги Терри Гудкайнда издавали раньше в России: