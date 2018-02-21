20 февраля на портале Qiwi Fundl стартовал проект по сбору средств на разработку новой части приключенческой ролевой игры «Корсары 4: Чёрная метка». Разработчики, студия Black Sun Game Publishing, хочет провести краудфандинговую кампанию в несколько этапов, и на первый они собирают 2 миллиона рублей. Всего на разработку игры требуется 360 миллионов рублей — часть из них готовы оплатить инвесторы, если игрокам проект будет интересен. Вот только проект оказался в настоящей буре скандала!

Позиция «Акеллы»

21 февраля создатель серии и соучредитель компании «Акелла» Дмитрий Архипов опубликовал в фейсбуке письмо-обращение к администрации Qiwi Fundl, в котором обвинил Black Sun в незаконном использовании бренда и нарушении закона. Он рассказал, что раньше работал в «Акелле» и был руководителем разработки оригинальной серии игр.

Компания «Black Sun Game Publishing» не имеет прав на создание игр во вселенной Корсаров. Люди, которые пытаются начать эту разработку не имеют никаких прав на название, игровую вселенную, игровую механику серии игр Корсары. Попытка разработки игры Корсары, Черная метка (или Корсары 4) нарушает права интеллектуальной собственности и будет преследоваться в суде. Дмитрий Архипов

Кроме того, он обвинил участников студии, что «они не имеют морального права работать над Корсарами». По словам Архипова, один из продюсеров «Корсаров 4» Ренат Незаметдинов «бросил разработку третьей части» и ушёл из фирмы, а Никита Иванов — представлен на Qiwi как вице-президент — был уличён в «финансовой нечистоплотности». Архипов уверен, что команда разработчиков просто не справится с созданием игры.

Обращаюсь к администрации сервиса «QIWI Fundl» прошу удалить данный проект с вашего сервиса, так как он нарушает права интеллектуальной собственности. Кроме того, я уверен, что игроки, профинансировавшие этот проект, либо потеряют вложенные деньги, либо получат проект по качеству очень далекий от заявленного. Дмитрий Архипов

Как позднее пояснил другой соучредитель «Акеллы» Владимир Кудр, за студией Black Sun Game Publishing стоят бывшие сотрудники компании. По его словам, летом 2017-го они пытались «украсть название», подав заявку на прекращение товарного знака. Однако, как отмечает Кудр, товарный знак всё ещё используется партнёрами «Акеллы» — поэтому старые игры можно купить в сервисе Steam.

Позиция разработчиков

В этот же день Black Sun Game Publishing опубликовали ответное письмо, в котором обвинили сотрудников «Акеллы» в клевете.

Первое и самое главное: господин Архипов — вам ли не знать, что мы выиграли суд и имеем все права на использование торговой марки «Корсары» (Решение от 17 ноября 2017 г.)? Исходя из вышесказанного, ваши заявления о «воровстве» — лишены всяческих оснований. Команда Black Sun

По их словам, товарный знак «Корсары» не принадлежит «Акелле» — последним правообладателем была компания «СТАТУС СТМ», которая проиграла суд разработчикам. А это значит, что Black Sun имеют полное право использовать его в своей новой игре.

Более того, в письме утверждается, что первоначально студия хотела добиться мирового соглашения, чтобы получить неэксклюзивные права на серию, однако компанию «СТАТУС СТМ» интересовала только продажа торговой марки.

Black Sun также заверили, что в новой игре они не планируют использовать никакие наработки и названия из старых игр.

Касательно прав на «вселенную», наша компания не планирует использовать объекты интеллектуальной собственности, созданные при производстве игр серии «Корсары», так как создаваемая игра будет полностью оригинальной, основанной на исторических событиях и разработанной при поддержке сообщества. Г-н Архипов, уведомляем вас, что: море, пиратская тематика и Карибский бассейн — не являются объектом авторского права и не могут принадлежать вам. Команда Black Sun

Позиция площадки Qiwi Fundl

В свою очередь, представители краудфандинговой площадки встали на сторону студии. Они уверяют, что авторы проекта прошли необходимую модерацию. Кроме того, Qiwi напомнили, что сайт гарантирует возврат средств, если проект не наберёт необходимую сумму на площадке.

На этапе предварительной модерации игры «Корсары 4» автор проекта — компания Black Sun Game Publishing прошла проверку на юридическую чистоту. Мы сожалеем о возникновении конфликта вокруг одного из самых ярких проектов, выставленных на площадке QIWI Fundl. Вместе с тем, обращаем внимание на то, что авторы проектов несут ответственность, в том числе репутационную, перед спонсорами самостоятельно. Со своей стороны, QIWI Fundl гарантирует возврат денег спонсорам, если проект не собирает необходимую сумму на площадке. Таким образом, участники освобождаются от риска остаться без денег. Представитель QIWI