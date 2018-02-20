Компания Black Sun Game Publishing на площадке народного финансирования Qiwi Fundl запустила проект по сбору средств на разработку ролевой приключенческой игры «Корсары: Чёрная метка» («Корсары IV»). Создавать её будут авторы предыдущих частей.

Компания планирует провести несколько этапов народного финансирования на разных площадках, включая популярные платформы Kickstarter или IndieGoGo. Пока что начался лишь первый этап, на котором разработчики планируют привлечь 2 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на разработку дизайн-документа игры с описанием мира и основных механик. Всего этапов будет 7, и для финального необходимо собрать 360 миллионов рублей. По словам авторов, у проекта есть инвесторы, которые готовы покрыть весь этот бюджет, но при условии, что участники проявят интерес к игре.

Новые «Корсары» описываются как игра AAA-класса с развитой ролевой системой, экономикой, нелинейным сюжетом, открытым миром, управлением кораблём и взрослым рейтингом 18+. Разработчики обещают реализовать одиночную игру и мультиплеер, а также портировать «Корсаров» под консоли нового поколения.

Ориентировочный срок выхода игры — декабрь 2020 года, но только при условии, что необходимую сумму всё же привлекут. Цифровую копию игры можно получить за 900 рублей. В случае, если необходимый этап достигнут не будет, то участники проекта получат лишь «набор юнги»: электронный артбук, набор тематических обоев, доступ к форуму разработчиков и особый форумный значок. На первый этап отведено 90 дней. На момент написания новости проект привлёк 1500 рублей — не исключено, что игроки просто боятся вкладывать деньги без какой-либо демо-версии.

Читайте также Настоящие пираты: какими они были Стереотипный пират — одноногий и одноглазый, с бутылкой рома в руке и попугаем-матерщинником на плече. Давайте выясним, насколько далёк этот персонаж от настоящего морского разбойника.