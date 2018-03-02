На прошлой неделе писатель-фантаст Терри Гудкайнд (серия «Меч истины») оказался в центре скандала. В посте в Фейсбуке он разругал обложку своего нового романа «Саван вечности» (Shroud of Eternity). В комментариях автор иллюстрации Бастьен Лекуф-Дехарм обвинил писателя в непрофессионализме и пообещал больше не работать с Гудкайндом. Своё недоумение выразило и сообщество художников-иллюстраторов, которые встали на сторону Бастьена. Позже Гудкайнд извинился и сказал, что его претензии направлены издателю, а не художнику. Казалось бы, на этом скандал должен быть исчерпан, но что-то пошло не так, и писатель снова подлил масла в огонь.

Недавно Гудкайнд опубликовал пост в Фейсбуке, в котором его пёс Циммер облизывает обложку книги.

В комментариях Гудкайнд рассказал, что именно ему не понравилось в обложке. Оказывается, всё дело в сексизме:

Я пишу истории про сильных героинь. Я возражал против нынешней обложки от издателя, потому что она сексистская. Издатель мои возражения полностью проигнорировал и сказал художнику нарисовать сексистскую обложку прямиком из фэнтези-журналов 70-х годов. Художник безусловно талантлив в рисовании таких замечательных обложек с закостенелым взглядом из прошлого.

В особенности писателю не понравилось, что героиня обложки стоит на каблуках.

Неужели я так много прошу? Всего лишь, чтобы мои героини, путешествующие пешком много миль, не изображались на высоких каблуках. Терри Гудкайнд

Журналист портала io9 обратился за комментарием к Бастьену. Художник ответил, что впервые слышит о подобных претензиях. По его словам, всё наоборот: издательство Tor Books как раз просило избегать типичных проявлений сексизма в иллюстрации. Бастьен прочёл отрывок из книги и описание Никки, присланные арт-директором. Художник решил отразить силу Никки, он нарисовал ей весьма практичную броню. А вот привычное оголение женского тела Бастьен решил не рисовать.

Сексизм сейчас одна из самых актуальных тем в новостях, она почти везде. Хорошо, что мы живём в сообществе, где эти проблемы можно решить. Tor Books очень внимательно к ним относятся. Бастьен Лекуф-Дехарм

В свою очередь Гудкайнд утверждает, что Дехарм не читал его книгу.

Очень жаль, что художник так и не прочёл рукопись или хотя бы описание персонажа, чтобы иллюстрация соответствовала внешности. На выходе могла получиться стильная и современная обложка, которая отражает всю суть книги. Может быть, издатель просто поиздевался над умениями художника, попросив его нарисовать такую недопустимую сексистскую обложку.

Издательство всё ещё воздерживается от комментариев. Терри Гудкайнд сообщил, что иллюстрацию к его следующей книге «Сестра тьмы: Хроники Никки» (Sister of Darkness: The Nicci Chronicles) будет рисовать уже другой художник.

А мы лишь хотим напомним господину Гудкайнду, что такое сексистская обложка.