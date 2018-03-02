На прошлой неделе писатель-фантаст Терри Гудкайнд (серия «Меч истины») оказался в центре скандала. В посте в Фейсбуке он разругал обложку своего нового романа «Саван вечности» (Shroud of Eternity). В комментариях автор иллюстрации Бастьен Лекуф-Дехарм обвинил писателя в непрофессионализме и пообещал больше не работать с Гудкайндом. Своё недоумение выразило и сообщество художников-иллюстраторов, которые встали на сторону Бастьена. Позже Гудкайнд извинился и сказал, что его претензии направлены издателю, а не художнику. Казалось бы, на этом скандал должен быть исчерпан, но что-то пошло не так, и писатель снова подлил масла в огонь.
Недавно Гудкайнд опубликовал пост в Фейсбуке, в котором его пёс Циммер облизывает обложку книги.
В комментариях Гудкайнд рассказал, что именно ему не понравилось в обложке. Оказывается, всё дело в сексизме:
Я пишу истории про сильных героинь. Я возражал против нынешней обложки от издателя, потому что она сексистская. Издатель мои возражения полностью проигнорировал и сказал художнику нарисовать сексистскую обложку прямиком из фэнтези-журналов 70-х годов. Художник безусловно талантлив в рисовании таких замечательных обложек с закостенелым взглядом из прошлого.
В особенности писателю не понравилось, что героиня обложки стоит на каблуках.
Неужели я так много прошу? Всего лишь, чтобы мои героини, путешествующие пешком много миль, не изображались на высоких каблуках.
Терри Гудкайнд
Журналист портала io9 обратился за комментарием к Бастьену. Художник ответил, что впервые слышит о подобных претензиях. По его словам, всё наоборот: издательство Tor Books как раз просило избегать типичных проявлений сексизма в иллюстрации. Бастьен прочёл отрывок из книги и описание Никки, присланные арт-директором. Художник решил отразить силу Никки, он нарисовал ей весьма практичную броню. А вот привычное оголение женского тела Бастьен решил не рисовать.
Сексизм сейчас одна из самых актуальных тем в новостях, она почти везде. Хорошо, что мы живём в сообществе, где эти проблемы можно решить. Tor Books очень внимательно к ним относятся.
Бастьен Лекуф-Дехарм
В свою очередь Гудкайнд утверждает, что Дехарм не читал его книгу.
Очень жаль, что художник так и не прочёл рукопись или хотя бы описание персонажа, чтобы иллюстрация соответствовала внешности. На выходе могла получиться стильная и современная обложка, которая отражает всю суть книги. Может быть, издатель просто поиздевался над умениями художника, попросив его нарисовать такую недопустимую сексистскую обложку.
А мы лишь хотим напомним господину Гудкайнду, что такое сексистская обложка.
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