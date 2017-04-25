Голливудские студии продолжают обращаться к популярным фэнтези-сериалам. Совсем недавно компания Sony раскрыла некоторые подробности об экранизации цикла «Колесо времени», а теперь появились новости о создании сериала по мотивам книг Глена Кука «Чёрный отряд».

Над шоу будут работать две студии: Phantom Four продюсера Дэвида С. Гойера («Тёмный рыцарь») и Boston Diva Productions актрисы Элизы Душку («Баффи — истребительница вампиров», «Кукольный домик»). Душку выступит в качестве продюсера проекта и исполнит роль тёмной волшебницы Госпожи.

«Чёрный отряд» — десятитомный цикл в жанре «тёмного фэнтези», который рассказывает историю наёмников, называющих себя Чёрным отрядом. Они поступают на службу загадочной Госпоже и вскоре оказываются в центре кровопролитной войны с местными повстанцами.