Наконец-то появились первые подробности об экранизации эпического фэнтези «Колесо Времени» за авторством Роберта Джордана. Деталей всё ещё мало, но изданию Variety удалось кое-что узнать.

Проектом занимается компания Sony Pictures Television. Как и говорила Харриет Макдугал, вдова и редактор Джордана, нас ждёт полноценный сериал. Продюсером и сценаристом экранизации выступил Рейф Джадкинс, работавший над сериалом «Агенты Щ.И.Т.» и «Хемлок Гроув». Сама Макдугал будет консультировать съёмочную команду.

Напомним, первые новости об экранизации «Колеса Времени» появились ещё в прошлом году. Тогда Макдугал написала, что юридические вопросы решены и анонса стоит ждать в ближайшее время.

В 2015 году по «Колесу Времени» уже выпускали пилотный эпизод незавершённого сериала, однако многие узнали о нём значительно позже. Всё дело в том, что серию показали глубокой ночью на кабельном канале FXX, и ни её сценарий, ни её создание не были согласованы с вдовой Джордана. Эпизод сняли, чтобы не потерять права на адаптацию. Согласно договору, если владелец не снимает экранизацию, то они возвращаются к прежнему правообладателю.

«Колесо Времени» — цикл эпического фэнтези, который включает в себя 14 романов. Он рассказывает о путешествии героев в поисках Возрождённого Дракона, который поможет объединить народы для борьбы с владыкой тьмы. Роберт Джордан скончался 16 сентября 2007 года и не успел окончить работу над последней книгой. Серию завершил писатель Брендон Сандерсон по черновикам и планам Джордана.