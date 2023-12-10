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    #DOOM #игры #классика игр

    30 лет крутости: чем уникальна серия DOOM

    10 декабря 2023
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    10.12.2023
    17155
    4 минуты на чтение
    #DOOM #игры #классика игр

    Глубокой ночью 10 декабря 1993 года серверы Университета Висконсина — Парксайда, рассчитанные на несколько тысяч пользователей, рухнули — молодая, но уже известная студия id Software выложила в публичный доступ первый, бесплатный эпизод своей новой игры под названием DOOM. В ближайшие несколько лет она поселится на двадцати миллионах компьютеров, войдёт в массовую культуру, породит дискуссию о возможном вреде жестоких видеоигр и навсегда изменит не только жанр, но и всю индустрию.

    В DOOM крутым было буквально всё. Необычный сеттинг, полный сатанинской символики — раньше заигрывать с ней игры не спешили. Смачное изображение насилия с фонтанами крови, бьющими из каждого поверженного врага. Мерзкие противники, которые ревели, рычали, бормотали и, конечно, пытались порвать главного героя на лоскуты. Перепады высоты: лестницы, подъёмы, — чего в шутерах до сих пор не встречалось. Невероятная по тем временам динамика. Технологичное оружие. Брутальный саундтрек. И всё это богатство нововведений — не в десяти играх, а в одной, доступной прямо здесь и сейчас.

    30 лет крутости: чем уникальна серия DOOM 2

    В первую очередь благодаря программистскому гению Джона Кармака DOOM был настоящим технологическим и дизайнерским прорывом, до которого всяким Crysis далеко. На стенах впервые вместо однотипной цветовой заливки появились реалистичные текстуры, а уровни могли похвастаться невероятной интерактивностью. Секретные проходы,
    хитроумные ловушки, телепорты, движущиеся платформы — каждая локация отличалась от предыдущей и атмосферой, и строением, и тайниками, некоторые из которых игроки обнаруживали лишь спустя годы после релиза.

    Уникальностью картинки и внутреннего устройства дело не ограничивалось. В DOOM было заложено столько новых концепций, что на много лет именно он стал эталоном шутера от первого лица и чуть ли не его синонимом. В игре закрепился типичный для жанра арсенал, а заодно — каноны и стереотипы, касающиеся его применения. Именно DOOM приучил бить большие группы врагов из ракетницы, использовать дробовик на коротких дистанциях и поливать плазмой самые опасные цели. Здесь же появились знаменитые взрывающиеся бочки, от которых индустрия всё никак не избавится.

    DOOM можно назвать пионером и по части мультиплеера, ведь он стал первым заметным сетевым шутером. Соорудить многопользовательский режим разработчики пытались и раньше, но лишь id Software наглядно показала, что сражаться друг с другом онлайн намного интереснее, чем с компьютером. Даже слово deathmatch придумал Джон Ромеро, выпалив его во время тестирования сетевого режима.

    Но наследие игры не оказалось бы настолько заметным, если бы в DOOM — в одной из первых — не начал разрешаться (и даже поощряться) моддинг. Через командную строку тут можно было легко добавлять новые файлы с уровнями, графикой и звуками, из-за чего интернет наводнили десятки тысяч модификаций разных видов, форм и размеров, которые продолжают выходить до сих пор. Сборники некоторых фанатских карт id Software потом даже официально издала под названием Final DOOM.

    30 лет крутости: чем уникальна серия DOOM 4

    Вышедший через год сиквел DOOM II: Hell on Earth закрепил и развил успех первой части. Уровни стали ещё более запутанными и масштабными, состав врагов пополнился несколькими новыми тварями, а у главного героя в арсенале появился невероятно мощный двуствольный дробовик. В остальном это был прежний DOOM — мрачный, кровавый, динамичный шутер, в котором под бодрый саундтрек умирали в агонии сотни демонов всех мастей.

    Гораздо интереснее получилась история разработки DOOM 64 от Midway Games, до недавнего времени остававшегося эксклюзивом Nintendo 64. Изначально планировалось, что он войдёт в стартовую линейку новой консоли Nintendo, поступившей в продажу в 1996 году, но буквально за пару месяцев до предполагаемого релиза бдительные контролёры из id Software забраковали дизайн уровней и некоторые фишки игры, из-за чего её выход пришлось отложить на целый год.

    Несмотря на то что за разработку отвечали не авторы оригинальной дилогии, именно DOOM 64, а не DOOM 3, можно назвать настоящим продолжением Hell on Earth — это касается не только сюжета, но и геймплея. Сохранив классический игровой процесс первых двух частей, новые разработчики добавили в формулу DOOM несколько оригинальных идей. К примеру, скромные размеры локаций с лихвой компенсировали мудрёным дизайном — уровни причудливым образом перестраивались и менялись по нажатию кнопок и рычагов.

    30 лет крутости: чем уникальна серия DOOM 5

    Ещё одной интересной особенностью игры была глубокая мрачная атмосфера ужастика. DOOM всегда казался немного неуютным и зловещим, но DOOM 64 благодаря мерцающему свету, жутчайшим пейзажам и проникновенному оккультному саундтреку Обри Ходжеса пугал по-настоящему. Если в первые годы после релиза игру от Midway было принято упоминать с лёгким пренебрежением, то сегодня многие думеры, открыв для себя переизданный DOOM 64, кардинально изменили мнение о нём.

    Серия DOOM настолько новаторская и революционная, что даже история её разработки полнится интересными байками и неординарными решениями. Например, звук смерти Баронов Ада создавали из ворчания медвежат, а крики зомби — из замедленного кошачьего мяуканья. Всё оружие рисовали с пластиковых моделек, а вот для монстров вначале лепили фигурки из пластилина. Основой для жутких демонических текстур на стенах Ада и вовсе послужили язвы на ноге художника. Сейчас сложно понять, что из этого правда, а что разработчики придумали уже задним числом, ведь настолько культовая игра не могла не обрасти слухами и мифами.

    * * *

    Детищу id Software удалось всколыхнуть всю массовую культуру. Бешеной энергетики DOOM хватило, чтоб втолкнуть видеоигры в новую эпоху и на два десятилетия установить господство трёхмерных шутеров. Даже сейчас любому тиктокеру понятно, что DOOM — это круто. Так было, так есть и так будет.

    DOOM везде

    30 лет крутости: чем уникальна серия DOOM

    За долгие годы жизни классическая дилогия DOOM успела побывать практически на всех платформах — от Atari Jaguar и PlayStation до SNES и Switch. Благодаря гибкости движка запуск игры на не предназначенных для этого устройствах стал чем-то вроде спорта.

    Стараниям энтузиастов живой и рабочий DOOM появился на пианино, холодильнике, банкомате, кассовом аппарате, калькуляторе, Apple Watch и даже электронном тесте на беременность. В последнем случае, правда, изображение на крошечный экран поступало с внешнего источника.

    В DOOM есть сюжет!

    Сюжет в серии DOOM изначально был незамысловат. Учёные корпорации UAC, экспериментируя с портальной технологией, открывают на спутнике Марса Фобосе портал в другое измерение, в Ад. Оттуда в наш мир устремляются тысячи злобных демонов, попутно превращающих персонал станции в зомби. Разбираться с нечистью придётся безымянному герою, которого прозвали Думгаем, — он очищает от адских полчищ оба спутника Марса и саму Красную планету. В сиквеле DOOM II: Hell on Earth с нечистью приходится бороться уже на Земле, которую демонические орды практически полностью уничтожили.

    30 лет крутости: чем уникальна серия DOOM 1

    В DOOM 64 Думгай отправляется на Фобос и Деймос, чтобы устранить оставшихся демонов и добраться до последнего портала в Ад. После затяжной прогулки по преисподней и победы в финале над Матерью Всех Демонов (Mother Demon) герой решает остаться по ту сторону портала, чтобы сдерживать тварей от проникновения в наш мир.

    В переиздании 2019 года история DOOM 64 получила ещё несколько глав, связавших её с событиями DOOM (2016) и DOOM: Eternal. После череды сражений и ещё одной финальной битвы (на сей раз с сестрой Матери Демонов) раса творцов забрала Думгая к себе в измерение Аргент Д’Нур и сделала из бойца UAC знаменитого Палача Рока.

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     Евгений Пекло |  26.03.2020 |  6909

    За четыре года демонов в DOOM стало ещё больше, темп вырос, а главный герой сделался ещё более жестоким и смертоносным.

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