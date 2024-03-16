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    #гримдарк #рецензии на книги

    Ричард Нелл «Короли рая». Трое против колдовского мира

    16 марта 2024
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    16.03.2024
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    3 минуты на чтение
    #гримдарк #рецензии на книги

    После смерти матери застенчивый мальчик Рока выбирает путь мести — и не кому-то, а могучей жрице. Принц Кейл пытается доказать отцу, что хоть на что-то способен, и попутно варится в любовных переживаниях. Дала упорно выгрызает себе пост начинающей жрицы, не останавливаясь ни перед чем…

    Ричард Нелл «Короли рая». Трое против колдовского мира

    Richard Nell

    Kings of Paradise

    Роман

    Жанр: гримдарк, роман взросления

    Выход оригинала: 2018

    Художник: М. Емельянов

    Переводчик: А. Забияка

    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2023

    Серия: «Шедевры фэнтези»

    Возрастной рейтинг: 18+

    896 с., 2000 экз.

    «Пепел и песок», часть 1

    Похоже на:

    Джонатан Френч «Серые ублюдки»

    Марк Лоуренс «Принц шутов»

    Мир романа основан на скандинавской культуре (пусть и сильно изменённой), с одной стороны, и на культуре Юго-Восточной Азии (изменённой не меньше) — с другой: свести их воедино в одном тексте не такая уж и простая задача. Ричард Нелл решает проблему просто — через точки зрения кардинально разных персонажей — и проводит своих героев путём взросления: от детей до юнцов.

    Вряд ли можно найти двух более непохожих людей, чем изуродованный от рождения дикарь Рока и Кейл, младший сын Короля-Чародея, пусть он и отцовское разочарование. Не говоря уже о Дале, обречённой в детстве на голодную смерть. Однако каким-то неуловимым образом, благодаря то ли расстановке глав, то ли объёму текста, уделённому каждому персонажу, именно Рока и Кейл ощущаются истинно главными героями, несмотря на то что голос Далы тоже громок.

    Автор смог сделать все точки зрения убедительными, не играя в поддавки и не подталкивая читателя к безусловному любимчику. Нелл позволяет нам не только наблюдать за поступками героев, но и следовать за ходом их мыслей (в том числе и не всегда верным). На первый план Нелл выдвигает и эмоции, которые тоже во многом руководят решениями персонажей.

    Именно эмоции позволяют сделать проблемы героев более-менее равнозначными — Кейлу так же нужна победа его команды юнг в местном соревновании, как Роке важно банально выжить. Рока экзистенциально и физически одинок — но так же и для Кейла болезненно пренебрежение, которое он испытывает со стороны отца, и так же для Далы тяжка её отверженность.

    Неллу удаётся совместить в романе сразу два противоположных принципа — интимность повествования и насыщенность сюжета. Детали быта, культура, религия и магическая система изображены ярко и сочно и играют важную роль в создании атмосферы и настроения текста. Причём этот мир динамичен, и даже жестокие сцены существуют здесь не только ради соответствия жанру. Они развивают историю и так или иначе характеризуют персонажей.

    Однако постепенно некоторые плюсы начинают медленно и неуклонно обращаться в минусы. Нелл продолжает поддавать жару, погружая героев в пучину приключений, переживаний, выборов и решений,— и вскоре удерживать в памяти перипетии жизненного пути и того, и другого (и третьей) становится сложновато. Более того, понимания, куда же движется сюжет в глобальном смысле, очень долго нет — как и понимания того, поему же автор фокусируется именно на этих двух (трёх) персонажах. Истории Роки и Кейла оказываются слишком индивидуальными, в них нет внятных пересечений и отсылок — в то время как история Далы фактически вырастает из действий Роки. Когда же автор открывает нам карты… первая часть заканчивается. В этом есть что-то немного нечестное, словно таким грубым клиффхэнгером нас подталкивают к тому, чтобы читать и дальше, и дальше, и дальше. А кому нравится, когда им манипулируют?

    Более того, оказывается, что кроме истории взросления в романе практически ничего нет. Здесь (до поры до времени) нет эпического размаха или событий, которые меняют судьбы если не мира, то пары-тройки государств. Герои долгое время варятся в своих проблемах, и сюжет дробится на отдельные конфликты, набирая мощь лишь в самом конце.

    Но стоит признать, что приём автора срабатывает и следующую книгу хочется прочесть пусть даже из интереса к тому, как развяжется скрученный на последних страницах узел. Плюс ещё тот факт, что «Короли рая» — дебютный роман, позволяет надеяться, что автор учтёт ошибки и станет более скуп и экономен.

    Итог: очень хороший дебютный гримдарк, из которого получились бы два (а то и три) отличных романа взросления с элементами янг-эдалта.

    Слово творца

    Если бы книгу экранизировали, то у Тома Харди получился бы лучший Рока на свете. А Стивен Ён (из «Ходячих мертвецов») мог бы стать отличным Кейлом.

    Волчьи глаза приблизились, и если они принадлежали человеку, в них отсутствовала жалость. Зрение Далы приспособилось, и теперь она различила очертания изуродованного лица, высокое тело с поджарыми, крепкими мышцами. В его руках сверкнул нож, и оставшийся один из ее семьи мальчик закричал, когда волк стал наносить ему удар за ударом.

    Ричард Нелл «Короли рая». Трое против колдовского мира
    Стоит ли читать?
    Да, если любите истории с несколькими героями и готовы надолго забрасывать одного из них, переходя к другому.
    Удачно
    яркие, сложные герои
    хорошо прописанные истории взросления
    интересный мир
    Неудачно
    слишком самостоятельные истории персонажей
    отсутствие целостного сюжета
    8
    Оценка
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