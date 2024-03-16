После смерти матери застенчивый мальчик Рока выбирает путь мести — и не кому-то, а могучей жрице. Принц Кейл пытается доказать отцу, что хоть на что-то способен, и попутно варится в любовных переживаниях. Дала упорно выгрызает себе пост начинающей жрицы, не останавливаясь ни перед чем…

Richard Nell Kings of Paradise Роман Жанр: гримдарк, роман взросления Выход оригинала: 2018 Художник: М. Емельянов Переводчик: А. Забияка Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2023 Серия: «Шедевры фэнтези» Возрастной рейтинг: 18+ 896 с., 2000 экз. «Пепел и песок», часть 1 Похоже на: Джонатан Френч «Серые ублюдки» Марк Лоуренс «Принц шутов»

Мир романа основан на скандинавской культуре (пусть и сильно изменённой), с одной стороны, и на культуре Юго-Восточной Азии (изменённой не меньше) — с другой: свести их воедино в одном тексте не такая уж и простая задача. Ричард Нелл решает проблему просто — через точки зрения кардинально разных персонажей — и проводит своих героев путём взросления: от детей до юнцов.

Вряд ли можно найти двух более непохожих людей, чем изуродованный от рождения дикарь Рока и Кейл, младший сын Короля-Чародея, пусть он и отцовское разочарование. Не говоря уже о Дале, обречённой в детстве на голодную смерть. Однако каким-то неуловимым образом, благодаря то ли расстановке глав, то ли объёму текста, уделённому каждому персонажу, именно Рока и Кейл ощущаются истинно главными героями, несмотря на то что голос Далы тоже громок.

Автор смог сделать все точки зрения убедительными, не играя в поддавки и не подталкивая читателя к безусловному любимчику. Нелл позволяет нам не только наблюдать за поступками героев, но и следовать за ходом их мыслей (в том числе и не всегда верным). На первый план Нелл выдвигает и эмоции, которые тоже во многом руководят решениями персонажей.

Именно эмоции позволяют сделать проблемы героев более-менее равнозначными — Кейлу так же нужна победа его команды юнг в местном соревновании, как Роке важно банально выжить. Рока экзистенциально и физически одинок — но так же и для Кейла болезненно пренебрежение, которое он испытывает со стороны отца, и так же для Далы тяжка её отверженность.

Неллу удаётся совместить в романе сразу два противоположных принципа — интимность повествования и насыщенность сюжета. Детали быта, культура, религия и магическая система изображены ярко и сочно и играют важную роль в создании атмосферы и настроения текста. Причём этот мир динамичен, и даже жестокие сцены существуют здесь не только ради соответствия жанру. Они развивают историю и так или иначе характеризуют персонажей.

Однако постепенно некоторые плюсы начинают медленно и неуклонно обращаться в минусы. Нелл продолжает поддавать жару, погружая героев в пучину приключений, переживаний, выборов и решений,— и вскоре удерживать в памяти перипетии жизненного пути и того, и другого (и третьей) становится сложновато. Более того, понимания, куда же движется сюжет в глобальном смысле, очень долго нет — как и понимания того, поему же автор фокусируется именно на этих двух (трёх) персонажах. Истории Роки и Кейла оказываются слишком индивидуальными, в них нет внятных пересечений и отсылок — в то время как история Далы фактически вырастает из действий Роки. Когда же автор открывает нам карты… первая часть заканчивается. В этом есть что-то немного нечестное, словно таким грубым клиффхэнгером нас подталкивают к тому, чтобы читать и дальше, и дальше, и дальше. А кому нравится, когда им манипулируют?

Более того, оказывается, что кроме истории взросления в романе практически ничего нет. Здесь (до поры до времени) нет эпического размаха или событий, которые меняют судьбы если не мира, то пары-тройки государств. Герои долгое время варятся в своих проблемах, и сюжет дробится на отдельные конфликты, набирая мощь лишь в самом конце.

Но стоит признать, что приём автора срабатывает и следующую книгу хочется прочесть пусть даже из интереса к тому, как развяжется скрученный на последних страницах узел. Плюс ещё тот факт, что «Короли рая» — дебютный роман, позволяет надеяться, что автор учтёт ошибки и станет более скуп и экономен.

Итог: очень хороший дебютный гримдарк, из которого получились бы два (а то и три) отличных романа взросления с элементами янг-эдалта.



Слово творца Если бы книгу экранизировали, то у Тома Харди получился бы лучший Рока на свете. А Стивен Ён (из «Ходячих мертвецов») мог бы стать отличным Кейлом.

Волчьи глаза приблизились, и если они принадлежали человеку, в них отсутствовала жалость. Зрение Далы приспособилось, и теперь она различила очертания изуродованного лица, высокое тело с поджарыми, крепкими мышцами. В его руках сверкнул нож, и оставшийся один из ее семьи мальчик закричал, когда волк стал наносить ему удар за ударом.