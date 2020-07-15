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    #рецензии на книги #технотриллер #Уильям Гибсон

    Уильям Гибсон «Агент влияния». Блестящий технотриллер от отца киберпанка

    15 июля 2020
    Артём Киселик
    15.07.2020
    1112
    3 минуты на чтение
    #рецензии на книги #технотриллер #Уильям Гибсон

    Тестировщица Верити Джейн берет сомнительный, но интересный заказ: протестировать искусственный интеллект по имени Юнис, следующее поколение цифрового ассистента в сочетании с чат-ботом. Верити не сразу верит в реальность Юнис: уж очень разумным оказывается ИскИн, кажется, будто за голосом в гарнитуре скрывается живой человек. А ещё Юнис чересчур самостоятельна, её ресурсы слишком обширны для цифрового ассистента, а то, что разработкой занимались военные, наводит на грустные размышления о последующей судьбе бета-тестера. Впрочем, Юнис тоже это понимает и пытается исправить ситуацию. Тем временем в не слишком далёком будущем знакомый читателю по «Периферийным устройствам» Уилф Недертон продолжает работать с агентством Лоубир, пытаясь скорректировать события «срезов» — альтернативных веток развития. На этот раз Уилфу предстоит связаться с Юнис и Верити, чтобы предотвратить ядерную войну в их версии Земли.

    Уильям Гибсон «Агент влияния». Блестящий технотриллер от отца киберпанка

    William Gibson
    Agency
    Роман
    Жанр: технотриллер
    Выход оригинала: 2020
    Художник: В. Еклерис
    Переводчик: Е. Доброхотова-Майкова
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020
    Серия: «Звёзды мировой фантастики»
    448 стр., 5000 экз.
    «Периферийные устройства», часть 2
    Похоже на:
    Дэйв Хатчинсон «Осень Европы»
    Ник Харкуэй «Гномон»

    «Агент влияния» — блестящий технотриллер со всеми сопутствующими элементами. Но берёт роман другим — он насыщен невероятным объёмом деталей: от визуальных, вроде подробных описаний мебели и одежды, до культурных, будь то бренды или различные аллюзии. Гибсон создаёт многослойную картину мира, и, если внимательно отслеживать её составные части, восприятие происходящего здорово меняется. Например, можно сочувствовать Лоубир и её сотрудникам за благие намерения, но не стоит забывать, кого они представляют и куда эти намерения частенько заводят. Личность Юнис вызывает симпатию, но стоит помнить, что одно из её предназначений — аватара в соцсетях, которую проектировали так, чтобы она эту симпатию вызывала.

    Отдельное удовольствие — читать про фантасмагорический Лондон; при этом на ум невольно приходят лучшие вещи Муркока. Мир будущего, очевидно, умирает, и теперь люди по мере возможностей стараются просто приятно проводить время. Улицы, косплеящие викторианскую Англию, — почему нет? Невидимые автомобили, вездесущие наноботы или пакеты из-под молока, которые отращивают крылья, чтобы улететь в корзину для переработки? Далеко не самое странное, что здесь можно встретить. И в этой же сюжетной линии Гибсон вновь размышляет о том, как информационная эпоха размыла границы личного и общественного: мы всё реже оказываемся в кругу близких, интернет всегда под рукой, а через него на нас наваливается целый мир.

    Оригинальное название романа невозможно перевести на русский, не утратив часть заложенных в нём смыслов. Agency — это и агентность, способность совершить свободный выбор; и, собственно, агентства, которых в книге хватает; и, наконец, агенты, через которых действуют внешние и внутренние силы. Гибсона всегда завораживала компетентность. Почти все его герои — высокопрофессиональные люди. «Агент влияния», пожалуй, самая яркая иллюстрация этого подхода — история о том, как умные и компетентные герои добиваются своих целей. А тема агентности возникает в романе на каждом уровне. Насколько свободна Верити, учитывая, что она, по сути, лишь следует указаниям Юнис? Где заканчиваются профессиональные обязанности Недертона и начинаются его личные пристрастия? Можно ли вообще повлиять на глобальное будущее мира, спасти его от катастрофы?

    В романе есть крайне любопытная деталь, которая замечательно иллюстрирует складывающуюся в «Агенте влияния» картину: в «срезе» Верити Брекзита не произошло, а вместо Трампа президентом стала Хиллари Клинтон. И с точки зрения Гибсона, и с точки зрения главных героев это хорошо. Но при этом мир Верити стоит на грани ядерной войны, и как раз не в последнюю очередь в результате этих событий!

    Гибсон вообще старается избегать однозначности. Даже концовка книги, которая на первый взгляд кажется позитивной, при более внимательном рассмотрении вгоняет в лёгкое уныние. Автор умудрился подвести к событиям, обычно становящимся началом антиутопии, так, что читатель этому радуется. Ведь альтернатива — хуже.

    Итог: может, это и не лучший роман Гибсона, но точно одна из лучших НФ-книг последнего времени, которую перечитывать ничуть не менее интересно, чем читать впервые.

    И продолжение, и предыстория

    «Агент влияния» одновременно играет роль и сиквела, и приквела «Периферийных устройств». Его можно читать отдельно — но, если ознакомиться с «Периферийными устройствами», будет гораздо интереснее. Тем временем Amazon работает над сериальной адаптацией «Устройств», и, если шоу будет успешным, надо полагать, экранизация нового романа Гибсона тоже не за горами.

    Тротуар накрыла движущаяся тень. Недертон, подняв голову, увидел сегментированную брюшную поверхность мобиля, довольно низко. За ним летела стая чаек. Недертон остановился полюбоваться на мобиль снизу, жалея, что с ним нет Томаса. Тот бы, наверное, агукал и тянулся ручонками, не понимая, как дотуда высоко. Город был так тих, что Недертон различал крики чаек. Затем проехал автомобиль, старинный «роллс-ройс», пустой. Им управлял гомункул на приборной панели, одетый во что-то похожее на миниатюрную шоферскую форму.

    Уильям Гибсон «Агент влияния»
    Стоит ли читать?
    Любителям фантастики ближнего прицела, технотриллеров и попросту умных книг — обязательно.
    Удачно
    великолепно проработанные миры
    увлекательный сюжет
    актуальность
    отличный перевод
    идейная неоднозначность
    Неудачно
    самоповторы
    9
    Отлично

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    Артём Киселик
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