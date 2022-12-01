Чем закончились «Ходячие мертвецы» и что ждёт их вселенную

20 ноября был показан последний эпизод сериала «Ходячие мертвецы», выходившего на AMC с 2010 года. Экранизация одноимённого комикса Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда за 12 лет успела набрать огромную фанбазу, растерять доверие, вернуть его, вновь растерять и превратиться в анекдот. Под каждым трейлером последних сезонов возникали комментарии в духе «они ещё выходят?» и «кто их вообще смотрит?». А сериал тем временем был живее всех живых. AMC превратили его в телефраншизу, которая продолжит жить и после финальных эпизодов «Ходячих мертвецов». Об этом и многом другом в нашей статье.

Осторожно, спойлеры!

Как менялись «Ходячие мертвецы»

Сериал, как и комикс, начался с пробуждения Рика Граймса (Эндрю Линкольн) от комы в небольшом городке возле Атланты. Покинув палату, герой обнаружил, что произошла зомби-эпидемия и мир больше не живёт по привычным правилам. Отыскав семью в лагере возле Атланты, Рик решил во что бы то ни стало найти безопасное место для своих близких и других выживших из их группы.

Коллектив постепенно рос, люди приходили и уходили, Граймс и его группа неизбежно вступали в конфликты с другими выжившими. Так продолжалось на протяжении пяти сезонов, пока Граймс и его люди не нашли Александрию. Осознав ценность этой общины, они начали защищать новый дом от разных угроз — анархистов Волков, бандитов Спасителей, фанатиков Шепчущихся, а также от орд ходячих мертвецов.

Самые серьёзные отличия между комиксом и сериалом возникли в восьмом сезоне: победив Спасителей, Рик потерял сына — его укусили. А в девятом сезоне Рик и сам «пропал без вести», историю продолжили без него. И хоть сериал и комикс в ключевых точках были близки, множество деталей всё же изменились. Эти решения принимались не только продюсерами AMC, но и шоураннерами сериала, которых у «Ходячих» было четверо.

Фрэнк Дарабонт

У истоков сериала стоит знаменитый режиссёр, постановщик культовых фильмов «Побег из Шоушенка», «Зелёная миля» и «Мгла» по книгам Стивена Кинга. Дарабонт лично снял несколько серий первого сезона и предложил своё видение истории.

Именно он первым решил отступить от оригинального комикса и изменить историю Киркмана. Поэтому, например, друг Рика Шейн (Джон Бернтал) не погиб в первом сезоне, а мертвецы сохранили остатки разума. Более того, Дарабонт привёл в сериал актёров, с которыми работал прежде: Джеффри Деманна (Дэйл), Лори Холден (Андреа), Мелиссу Макбрайд (Кэрол). В первом сезоне заметен и его стиль — акцент на диалоги и любовь к небольшим, камерным пространствам.

Но видение Дарабонта сильно отличалось от взглядов продюсеров AMC, и его отстранили от работы над вторым сезоном из-за творческих разногласий. Дарабонт подал в суд, и тяжбы продолжались с 2013 по 2021 год. В итоге суд постановил, что телеканал обязан выплатить режиссёру компенсацию 200 миллионов долларов за гонорар, недополученный при продаже лицензии на сериал. Похожий иск впоследствии подавал и Роберт Киркман, создатель комикса, потому что канал AMC при всех успехах франшизы не выплатил ему все обещанные отчисления.

Гленн Маззара

Сменил Дорабонта сценарист и продюсер полицейских процедуралов Гленн Маззара («Детектив Нэш Бриджес», «Жизнь как приговор», «Мыслить как преступник»). Он вёл «Ходячих» два сезона, в которых во многом изменил подачу. Так, мертвецов лишили разума; практически весь второй сезон строился вокруг диалогов, и герои провели его на ферме Хершеля Грина (Скотт Уилсон). Не все фанаты оценили эту задумку, как и некоторые актёры, покинувшие сериал. Тем не менее рейтинги росли, и третий сезон, представивший конфликт с Губернатором, вывел «Ходячих» на новую высоту.

Впрочем, многие считают, что это заслуга не Маззары, а Киркмана, сочинившего сюжет о тюрьме и противостоянии группы Рика и людей Губернатора (Дэвид Моррисси). Некоторые линии персонажей в сериале продолжали меняться, но общих точек всё ещё было достаточно.

Скотт Гимпл

С четвёртого сезона канал AMC поставил шоураннером сценариста и продюсера Скотта Гимпла. Он пробыл в должности вплоть до восьмого сезона. К Гимплу у фанатов двойственное отношение. С одной стороны, ему достались лучшие сезоны по оценкам фанатов (четвёртый и пятый), в том числе при нём в сериале появился один из популярнейших персонажей — лидер Спасителей Ниган (Джеффри Дин Морган).

С другой стороны, именно Гимпл ответственен за ряд спорных решений. Он продолжил менять сюжетные линии героев, среди которых смерть Карла Граймса (Чендлер Риггз), появление Гражданской республики в телевселенной и изменение войны между союзом общин и Спасителями. Её разбили на два сезона, сдобрив массой сольных серий-филлеров о различных персонажах.

Гимпл покинул свой пост после восьмого сезона, но продолжил быть продюсером сериала. Кроме того, он стал руководителем контента всей франшизы и помогает развивать спин-оффы «Ходячих». Он отвечал за сериал «Бойтесь ходячих мертвецов», выступил одним из создателей и сценаристов мини-сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», антологии «Истории ходячих мертвецов» и будет развивать сразу три спин-оффа, которые продолжат сюжет оригинального сериала.

Анджела Канг

Гимпла сменила Анжела Канг, прежде выступавшая сценаристом серий в различных сезонах. Ей достались самые сложные для адаптации сезоны, но фанаты признают, что она справилась лучше предшественника. Именно Канг курировала «вывод» Эндрю Линкольна и Данай Гуриры из сериала, она ввела прыжок во времени на шесть лет в девятом сезоне, а также войну с Шепчущимися.

Самым спорным решением Канг как шоураннера фанаты называют 11-й сезон с представлением Содружества. Он был разбит на три части, каждая из которых имела свою сюжетную линию, ведущую к общему финалу. Тем не менее многие признают, что, несмотря на избыток персонажей и их линий, финал получился удачным открытым хеппи-эндом. Для AMC это выгодно, ведь большинство героев можно вернуть в потенциальных спин-оффах.

В чём особенности зомби-апокалипсиса в «Ходячих мертвецах»?

Первое и самое важное — Роберт Киркман при разработке «Ходячих» взял мертвецов из фильмов Джорджа Ромеро как основу для своих зомби и даже хотел назвать комикс «Ночь живых мертвецов». В одном из изданий даже есть оригинальный питч «Ходячих», где Рик Граймс с женой смотрят телевизор и к ним неожиданно врываются зомби, о которых только что рассказывал диктор.

Во всех 193 выпусках комикса «Ходячие мертвецы» (и ряде каноничных спин-оффов) зомби медлительны и лишены разума. Они не способны использовать подручные средства и в целом задействовать мелкую моторику. Часто мертвецы сбиваются в многотысячные толпы (стада) и путешествуют по открытым пространствам. Зомби нередко слепы, но реагируют на звуки и запахи.

Последнее помогало выжившим маскироваться на протяжении всего зомби-апокалипсиса. Так, например, выжившие быстро обнаружили, что если нанести на одежду кровь и части тел мертвецов, то запах разложения замаскирует человека. Но нужно будет двигаться медленно. Нечто похожее использовала в комиксе и сериале Мишонн — отрубив двум зомби руки и нижние челюсти, она водила их в метре от себя на цепях, из-за чего другие мертвецы не приближались к ней. Запах зомби перебивал её собственный.

Самый любопытный способ маскировки представила община Шепчущихся — они снимали кожу с мертвецов, сушили и делали из неё одежду. Так фанатики маскировались под зомби, жили с ними бок о бок, используя их для защиты от других общин и для нападения на них.

Ключевая разница между «Ходячими мертвецами» и фильмами Ромеро в том, что во вселенной Роберта Киркмана заражены все. Неважно, как умрёт человек, он всё равно воскреснет в виде зомби. При этом укусы ускоряют заражение (хотя срок, за которой человек «обратится», в каждом случае индивидуален). Но исключений ни в комиксе, ни в сериале не было. Некоторым удалось уцелеть, отрубив укушенную конечность, но и это не всегда спасало.

В сериалах от AMC мертвецы похожи на версию из комиксов, но есть и отличия. Так, например, продюсеры наделили зомби остатками разума. Изначально Киркман объяснял это решение так: недавно обратившиеся зомби частично сохраняли мелкую моторику и память, что позволяло им пользоваться подручными средствами (разбивать стёкла камнями, поворачивать дверные ручки). По мере разложения они теряли эти способности.

Так было в первом сезоне «Ходячих», а в 11-м шоураннер Анджела Канг объявила, что поумневшие зомби вернутся как разновидность обыкновенных. Своё решение она объяснила так:

В каком-то смысле это возврат к зомби, которых мы видели в первом сезоне “Ходячих мертвецов”. Но не все [персонажи] сталкивались с такими ходячими, эта вариация была очень редкой. И каждый раз, когда меняются привычные правила [выживания], это означает, что людям нужно адаптироваться, потому что методы, которые они использовали, не работают как прежде.

Если в предыдущих сезонах зомби делились в основном на бесцельно бродящих по округе и сидящих на месте в ожидании какого-то раздражителя, то теперь они поумнели и могли не просто идти на звук, но и преследовать конкретную группу выживших, не отвлекаясь на раздражители.

Подобные аномалии можно встретить не только в «Ходячих», но и в спин-оффах. Так, сохранившие мелкую моторику мертвецы есть в сериале «Бойтесь…», а сцена после титров «Мира за пределами» и вовсе намекает на новый вид зомби, способный передвигаться бегом.

Чем сериал отличается от комикса?

Если вам интересно узнать, чем закончился комикс «Ходячие мертвецы», у нас есть подробная статья об этом.

Чем закончились «Ходячие мертвецы» в комиксах Получился ли у главной зомби-драмы достойный финал и как это повлияет на сериал?

Здесь же остановимся на ключевых различиях концовки и вспомним некоторые разночтения между первоисточником и адаптацией.

В сериале точно так же, как и в комиксе, союз общин обнаружил Содружество. В общине из 50 000 человек были внутренние сложности (социальное расслоение и злоупотребление полиции властью), которые вылились в гражданскую войну. В сериале акценты изменили, и новичков из союза обвинили сначала в гибели сына губернатора Содружества, а затем и вовсе в попытке силой изменить установленные порядки.

Но противостояния между людьми удалось избежать, натравив их на общего врага — на стадо поумневших зомби, которые прорвали линию обороны Содружества и пробрались внутрь. Работая сообща, выжившие смогли их остановить, после чего заключили губернатора под стражу и выбрали свой путь, установив в Содружестве нового лидера — Иезекииля (Хари Пейтон), некогда лидера общины Королевство. Спустя год после этих событий союз общин стал частью Содружества, и оно продолжает расширяться, очищая всё больше территорий от зомби.

Ключевых отличий в финале два (не считая мертвецов, о которых сказано выше):

В комиксе именно Рик Граймс остановил гражданскую войну. Он же стал последней её жертвой, когда сын губернатора Содружества в гневе застрелил Граймса. Это превратило Рика в народного героя, после чего люди поверили в него и его методы. Спустя десятилетия о нём рассказывают истории, в его честь воздвигли памятник. В сериале роль человека, напомнившего всем, что мертвецы — главный враг выживших, взял на себя Дэрил Диксон.

Комикс закончился флешфорвардом на несколько десятков лет вперёд, где уже взрослый Карл рассказывает дочери об отце и отправляется в небольшое путешествие по Содружеству, давая читателю понять, как всё изменилось, когда конфликты между людьми остались позади. В сериале Карл Граймс погиб в восьмом сезоне, из-за чего многие его линии взяла на себя дочь Рика — Джудит. Зрителям не показали столь большой прыжок во времени, поскольку у AMC в планах множество спин-оффов. Возможно, мы ещё увидим историю взрослой Джудит Граймс. Тем более что для сериала был отснят альтернативный финал, в котором повзрослевшие дети отправляются в Атланту на поиски выживших.

При этом изменений в сериале по сравнению с комиксом множество. Ниже лишь самые яркие из них:

Рик потерял правую кисть руки из-за Губернатора. В 28-м из 193 выпусков Граймс теряет часть руки в Вудбери, после чего на протяжении всех остальных номеров он вынужден переучиваться на левшу. В сериале Рик сохранил обе руки, но один из важных членов его группы, Аарон (Росс Маркуанд), потерял левую руку.

В комиксе не было Дэрила Диксона (Норман Ридус). Этого персонажа, как и его брата Мэрла (Майкл Рукер), придумал первый шоураннер Фрэнк Дарабонт. После «пропажи» Граймса Дэрилу достались некоторые его линии из комикса. Диксон дожил до конца сериала и получил свой спин-офф.

В комиксе не объясняли происхождение и принцип работы вируса. В сериале в финале первого сезона группа Рика посещает Центр по контролю заболеваний, где Граймс узнаёт, что заражены все, не только те, кто укушен зомби. В комиксе происхождение и устройство вируса так и остались тайной, а выжившие получали все знания о зомби на собственном опыте.

Джудит Граймс умерла при осаде тюрьмы Губернатором. Едва родившись, девочка погибла, придавленная телом раненой матери в 48-м выпуске. В сериале незадолго до атаки на тюрьмы Лори погибла при родах, но Джудит уцелела, и девочку берегли на протяжении всех будущих сезонов. Она дожила до финала сериала, осталась в Александрии и вместе с всеми посетила Содружество.

Кэрол в комиксе умерла, добровольно дав себя укусить. Будучи отвергнутой Риком и Тайризом, она не нашла поддержки среди других выживших и в 42-м выпуске позволила укусить себя зомби, пойманному для изучения. В сериале персонаж сильно изменился, и Кэрол дожила до конца — в отличие от её дочери, погибшей во втором сезоне. В комиксе наоборот — дочь Кэрол София осталась жива до самого конца и вышла замуж за Карла Граймса.

В сериале появились общины выживших, которых не было в комиксе. Если не брать во внимание спин-оффы, таких общин как минимум три: таинственная Гражданская республика, чьи вертолёты неоднократно появлялись в сериале, Мемориальный госпиталь Грейди, где остатки полиции поддерживают врача, который заботится об уцелевших людях, а также Мусорщики, живущие в Вашингтоне втайне от Спасителей.

Мишонн нашла свою дочь в Содружестве. Одна из главных линий «Ходячих» в финале комикса — о том, как Мишонн узнаёт, что одна из её дочерей, Элоди, жива и работает пекарем в Содружестве. Мать и дочь воссоединяются спустя более чем десять лет. В сериале всё иначе: Мишонн так и не попала в Содружество, у неё было два сына, которые погибли, а в Содружестве давно потерянного брата встретила Юмико. А ещё у Рика и Мишонн есть сын по имени Рик Граймс — младший. В комиксе его не было.

В комиксе у Рика был роман с Андреа. После гибели жены Граймс со временем нашёл родственную душу в Андреа, ещё одной выжившей из лагеря возле Атланты. Она прожила до 167-го выпуска, где погибла после укуса. В сериале историю изменили: Андреа погибла в третьем сезоне, а Рик полюбил Мишонн. Она жива до сих пор и покинула Александрию в поисках Граймса. Историю их любви продолжат в спин-оффе.

Из этих примеров понятно, что в сериале линии многих героев изменили, подобрав им замену среди других персонажей. AMC часто меняли какие-то сюжеты из комикса, но по большей части придерживались идей Киркмана, лишь изредка отступая от них совсем сильно.

Спин-оффы «Ходячих мертвецов» (старые и новые)

Телевселенная «Ходячих» начала развиваться задолго до финала основного сериала. Так, первое официальное ответвление вышло спустя год после старта «Ходячих» — первый эпизод вебизодов, небольших серий, доступных на сайте AMC бесплатно, появился в 2011 году. В первом эпизоде Torn Apart рассказывалась история девушки Ханны, которая спасла своих детей, но была разорвана зомби. Именно она стала первым ходячим, которого встретил Рик Граймс в сериале. Впоследствии вышло несколько подобных вебизодов — все о героях третьего плана.

В 2015-м стартовал первый полноценный спин-офф — сериал «Бойтесь ходячих мертвецов». В центре сюжета семья Мэдисон Кларк (Ким Диккенс) и вспышка эпидемии в Лос-Анджелесе. Зрителям впервые показали, что происходило в большом городе в самом начале заражения. В дальнейших сезонах (их семь, восьмой появится в 2023 году) действие перенесли сначала в Мексику, а затем обратно в США, в штаты Техас, Вирджиния и Луизиана. Именно здесь состоялся первый «кроссовер» с основным сериалом — в 2018-м Морган Джонс (Ленни Джеймс), один из постоянных персонажей «Ходячих», перешёл в «Бойтесь…», где остаётся одним из протагонистов с четвёртого сезона и до сих пор. В пятом сезоне ещё один персонаж «Ходячих» перешёл в «Бойтесь…».

В 2020-м вышел первый сезон мини-сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». В центре сюжета сёстры Айрис и Хоуп Беннет (Алия Рояль и Алекса Мансур), живущие в безопасной общине через десять лет после начала зомби-апокалипсиса. В компании друзей они пытаются раскрыть заговор Гражданской республики, которая втайне экспериментирует над ходячими, пытаясь использовать их как оружие против других сообществ уцелевших людей. В этом сериале впервые представили новый вид ходячих, способный бегать. У сериала два сезона, и он закрыт, но история эволюционировавших зомби продолжится в будущих спин-оффах.

В 2022-м вышел первый сезон сериала-антологии «Истории ходячих мертвецов». В шести эпизодах, каждый из которых снят в своём жанре (мистический хоррор, роад-трип, временная петля), рассказаны истории случайных выживших после начала зомби-эпидемии. Один из эпизодов представляет собой экскурс в прошлое Альфы (Саманта Мортон), лидера общины Шепчущихся. Сериал пока не продлён на второй сезон.

Финал «Ходячих» открыл дорогу для новых спин-оффов. Официально их пока три.

Сериал «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» выйдет в 2023-м и расскажет о событиях, которые развернутся спустя несколько лет после финала «Ходячих». Мэгги (Лорен Коэн) попросит Нигана (Джеффри Дин Морган) сопроводить её в Манхэттен, где они встретят самое большое стадо мертвецов за всю историю телефраншизы. Также обещают, что сериал окончательно поставит точку в их отношениях — в седьмом сезоне Ниган убил мужа Мэгги, и она так и не смогла ему это простить, но признала, что за все последующие годы бывший лидер Спасителей изменился и заслужил доверие выживших.

Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» пока не получил дату премьеры, но тоже предположительно появится в 2023-м. Он продолжит линию Дэрила из финала «Ходячих», где герой отправился искать новые сообщества выживших. Вот только в сольном проекте он каким-то образом окажется во Франции. Обещают развить линию с быстрыми зомби из «Мира за пределами», а также ввести нового спутника Диксона — лидера религиозного культа в исполнении Клеменс Поузи.

Сериал «Ходячие мертвецы: Рик и Мишонн» станет заключительной главой в истории Рика Граймса. Актёр Эндрю Линкольн покинул «Ходячих» в 2018 году, то есть в девятом сезоне, когда его герой пропал без вести при взрыве моста. В десятом сезоне героиня Данай Гуриры отправилась на его поиски. Историю пары хотели закрыть в трилогии фильмов на AMC, но идею переработали в мини-сериал, который станет прощанием с главным героем «Ходячих мертвецов». А заодно приоткроет тайны Гражданской республики, похитившей Рика для своих исследований зомби.

Что почитать и посмотреть в ожидании спин-оффов

Помимо собственно чёрно-белого комикса из 193 выпусков, который целиком выпущен на русском языке издательством «Комильфо», можно обратить внимание на его спин-оффы:

«Ходячие мертвецы: А вот и Ниган!» — короткая история становления одного из главных антагонистов, лидера банды Спасителей, от авторов оригинального комикса. Тоже издавалась на русском силами «Комильфо».

The Walking Dead: The Alien — небольшой спин-офф, не издававшийся на русском языке. Он написан Брайаном К. Воном и нарисован Маркосом Мартином. В центре сюжета брат Рика Джеффри Граймс, заставший зомби-апокалипсис в Барселоне. Это единственное появление персонажа в истории франшизы. Прочитать комикс можно на сайте Panel Syndicate по любой цене (в том числе бесплатно).

Книги по вселенной «Ходячих мертвецов» — большинство из них написано Робертом Киркманом в соавторстве с Джеем Бонансингой. Часть книг вышла на русском языке в издательстве «АСТ». В центре сюжета романов-приквелов — городок Вудбери и один из первых антагонистов комикса Брайан Блейк, он же Губернатор, а позднее — девушка Лили Коул, ставшая новым лидером Вудбери после войны с группой Рика Граймса. События книг считаются каноном и происходят во вселенной комикса.

The Walking Dead: Typhoon — роман от Уэсли Чу, повествующий о событиях в Китае после начала зомби-эпидемии. Единственное произведение во франшизе «Ходячих», рассказывающее об эпидемии в Азии. Действие книги также происходит во вселенной комикса.

The Walking Dead: A The Telltale Games Definitive Series — интерактивный квест во вселенной комикса (действие канонично), рассказывающий о взрослении девочки Клементины. На протяжении всех эпизодов она учится выживать и доверять окружающим.

Clementine — авторский комикс от Тилли Уолден (она его и пишет, и рисует) для Skybound, альтернативный взгляд на дальнейшую жизнь Клементины после событий игры. То есть это не канон, но комикс хорошо написан, и в нём используются привычные для вселенной Киркмана законы поведения зомби.

Это, конечно, не все произведения по «Ходячим». Есть также настольные и мобильные игры, пародийные комиксы (в том числе от Киркмана), игровые автоматы и даже VR-экшены. Какие-то из них основаны на комиксах, какие-то — на интерпретации сериала. Словом, франшиза растёт и развивается — по большей части благодаря AMC.