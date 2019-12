Чем закончились «Ходячие мертвецы» в комиксах

В декабре 2019-го на русском вышел уже тридцать второй том «Ходячих мертвецов» — рекорд для переводных комикс-серий в нашей стране. А на английском 3 июля этого года вышел финальный, 193-й, выпуск The Walking Dead. Главная зомби-драма современности издавалась на протяжении шестнадцати лет, и за это время рядовой комикс о восставших мертвецах превратился в масштабную франшизу.

Когда Роберт Киркман решил закончить свой комикс, это стало неожиданностью для многих фанатов. Читатели узнали о финале из СМИ буквально за несколько дней до выхода. А издательство Image даже анонсировало поддельные обложки выпусков 194 и 195, которые так и не увидели свет.

Но сохранить финал в полной тайне не удалось — во многом потому, что в 192-м выпуске закончилась история Рика Граймса, главного героя комикса. Именно с его пробуждения из комы история и началась. Внимание фанатов со всего мира (и не только их) было приковано к комиксу, поэтому утечки не удалось избежать. Тем не менее о том, что именно произойдет в выпуске, никто не знал. А Роберт представил одну из наиболее ожидаемых версий финала.

Роберт Киркман и «Ходячие мертвецы»

Когда комикс только стартовал, Киркман не верил, что тот проживет дольше двенадцати выпусков. Преодолев эту веху, он в шутку заявил, что если комикс доживет до 75-го номера, то в нем появятся пришельцы. Никто не поверил Роберту, а в том самом выпуске действительно была сцена после титров (единственная во всем комиксе), и в ней фигурировали инопланетяне.

В компании художника Райана Оттли (Киркман работал с ним над другим своим долгостроем — Invincible) Роберт сделал альтернативное продолжение выпуска, в котором… Рик проснулся на космическом корабле и узнал, что мертвых воскресили пришельцы. Они вернули к жизни его жену и нескольких погибших героев. И теперь пережившие зомби-апокалипсис ведут войну не только с мертвыми, но и с гостями из космоса. Это было шуткой Киркмана, которая не получила продолжения, а ее события не считаются каноничными. Зато это единственные страницы комикса, которые выполнены в цвете. В остальном он черно-белый.

Киркман неоднократно обещал, что комикс не закончится со смертью Рика Граймса — он хотел показать мир после него. И формально сдержал слово. Если 192-й выпуск поставил точку в истории простого полицейского из Синтианы, ставшего настоящим мессией для выживших в Вашингтоне, то 193-й показал мир спустя несколько десятков лет после его смерти.

За шестнадцать лет возникло множество теорий о том, как закончатся «Ходячие мертвецы». Некоторые полагали, что автор остановится на открытии противоядия. Другие думали, что серия завершится смертью вообще всех героев. Были и те, кто думал, что Киркман начнет историю других выживших, а истории Александрии, Хиллтопа и прочих сообществ останутся с открытым финалом. Но правы оказались те, кто утверждал, что вскоре после смерти Рика наступит и конец комикса.

Киркман годами общался с аудиторией в разделе писем в конце каждого выпуска (Letter Hacks). Там он отвечал на вопросы, рассказывал о судьбе персонажей, оставшихся за кадром, пояснял свои решения. После смерти любимых героев он грустил вместе с фанатами, объясняя, что это важный шаг для развития истории. Там же Роберт рассказал, что хотел довести комикс до двухсот или трехсот выпусков, у него даже были идеи для развития сюжета после ухода Рика, но он передумал.

Чем закончилась история?

Осторожно, спойлеры! Дальше мы расскажем о сюжете!

После войны с Ниганом и Спасителями Союз общин (Александрия, Хиллтоп, Королевство) сумел создать безопасную от мертвецов зону. Спасители присоединились к ним. Вскоре Союз узнал о существовании общины Шепчущихся — людей, которые носят кожу мертвецов поверх своей и живут среди зомби. После конфликта с ними Союзу удалось выстоять, но он многое потерял.

Вскоре герои услышали об общине возле Огайо. Отправившись туда, Рик и его люди узнали, что в Содружестве больше пятидесяти тысяч выживших. Но порядки у них иные: все держится на идее «кем ты был прежде, тем ты и остаешься», и изменить свой социальный статус удается редко. Вмешательство людей Граймса привело к вооруженному конфликту между Губернатором Содружества и людьми, живущими в общине. Рик смог уговорить всех разрешить ситуацию мирно, но сын Губернатора все же застрелил Граймса.

193-й выпуск посвящен событиям спустя несколько десятков лет. В центре внимания — Карл Граймс, сын Рика, который предстает уже взрослым. Он женат на Софии, девушке, с которой он познакомился в самом начале зомби-апокалипсиса, а свою дочь они назвали Андреа — в честь второй любви своего отца, с которой Карл бок о бок выживал все свое детство. Граймс-младший владеет мечом Мишонн — подруги Рика, которая прошла с ними через все войны.

В будущем безопасная зона между сообществами разрослась настолько, что ходячих уже не встретишь в городах. Но одному из них все же удается туда проникнуть. Чтобы понять, откуда появился мертвец, и покончить с угрозой, Карл отправляется в небольшое путешествие по безопасной территории. По пути он встречает героев комикса, доживших до тех времен, — Хершеля (сына Мэгги Грин), его мать, Лидию, Юджина, Мишонн и многих других.

С течением времени общество восстановилось: снова стали издавать газеты, вернули судебную систему, построили новую железную дорогу, по которой курсируют поезда. Происходит ежегодная экспансия ради расширения границ безопасной зоны. Появились поколения детей, никогда не видевших зомби. На этом зарабатывает Хершель: он держит в вагончике нескольких мертвецов и показывает их за деньги тем, кто уже забыл, как они выглядят.

Предыдущие 192 выпуска были историей о том, как люди пытались выжить в мире, полном зомби и других выживших, готовых убивать за ресурсы. А 193-й выпуск посвящен новому миру, где уже не нужно выживать. В нем люди сообща работают над своим будущим и стремятся заново развить общество, которое они едва не потеряли в худшие годы после восстания мертвецов. В качестве напоминания о прошлом в Содружестве стоит памятник Рику Граймсу. Он изображен таким, каким его запомнили люди, — с тростью, с бородой и без кисти, прошедшим через множество лишений ради того, чтобы проложить путь другим.

Мог ли быть другой финал?

При работе над сюжетом No Way Out (номера 79–84) Роберт подумал, что лучшим финалом для «Ходячих мертвецов» может стать то, чего фанаты вообще не ждут. Он даже придумал, как именно это обставить.

В конце сюжета, когда мертвецы проникли в Александрию, людям Граймса, как и в итоговой версии комикса, удалось бы победить ходячих. Затем Рик выступил бы с речью о том, что это лишь начало. Постепенно при смене кадров на его месте появилась бы статуя в той же позе. По ходу его воодушевляющей речи кадры отдалялись бы, показывая, что происходит вокруг памятника. А там слонялись бы ходячие. По этой задумке победа Граймса дала выжившим какое-то время, но в конце концов их неминуемо победили зомби.

От идеи отказались во многом из-за того, что все герои комикса и без того постоянно страдали — они лишились слишком многого, чтобы не получить даже шанса на счастливый финал.

Если говорить конкретно о Рике, то конец его истории получился отличной параллелью со стартом комикса. Рик очнулся в одиночестве в палате опустевшей больницы — и умер он тоже в одиночестве, когда рядом не было никого из близких. Он даже упал на кровать в такой же позе, в какой проснулся на ней в The Walking Dead #1.

Киркман мог сочинить продолжение истории Рика: его могли спасти в последний момент, он мог чудом выжить, пули могли не задеть жизненно важные органы. Но Роберт отказался от этого. Он дал главному герою жуткий, но по-своему ироничный финал: Граймс на протяжении всего зомби-апокалипсиса объединял людей, но никто из них не оказался рядом в самую нужную минуту. И нашел его Карл — таким образом отец преподал сыну последний урок. Лишившись самого близкого человека, Карл стал другим, смог понять, что путь Рика был правильным.

Чем это грозит сериалу «Ходячие мертвецы»?

Осторожно, спойлеры! А теперь уже к сериалу!

Стартовавший в 2010 году одноименный сериал просуществовал уже десять сезонов. Уже с финала первого пошли заметные расхождения с оригинальным комиксом. И с каждым новым сезоном (и шоураннером) их становилось все больше. Сам Киркман положительно относится ко всем изменениям, потому что так, по его мнению, фанатам комикса интереснее смотреть, — ведь они видят события, которых либо не было в комиксе, либо они иначе представлены. Тем не менее все ключевые сюжетные вехи комикса так или иначе адаптированы в сериале: ферма Хершеля, тюрьма и Губернатор, Александрия, Ниган и Спасители.

Все изменилось в восьмом сезоне, в котором «Ходячих мертвецов» покинул актер Чендлер Риггс. Его герой, Карл, был укушен, заразился, и отец застрелил его. В девятом сезоне сериал покинул уже Эндрю Линкольн — исполнитель роли Рика. Его персонаж не был убит, но оказался тяжело ранен, после чего его на вертолете увезли в трилогию сольных фильмов от AMC, производство которых начнется в 2020 году.

С девятого сезона в сериале появились Шепчущиеся, но из-за отсутствия Карла и Рика сюжет изменился. Впрочем, создатели «Ходячих мертвецов» и раньше меняли линии персонажей, заменяя одних героев другими. Рано или поздно почти все ключевые события комикса случались в сериале — пусть и не всегда в том же виде и с теми же персонажами.

Таким образом, финал комикса возможен и на экране. Он может произойти позднее, может лишиться одной из сюжетных веток (например, Содружество целиком могут увести в трилогию фильмов с Эндрю Линкольном), а место Граймса займет, например, Дэрил — персонаж Нормана Ридуса. В комиксе его не было, но в сериале он с первого сезона и завоевал много фанатов.

История «Ходячих мертвецов» продолжается

За шестнадцать лет, минувших с выхода первого выпуска, комикс про зомби превратился в громадную франшизу. В 2020 году стартует уже третий сериал во вселенной «Ходячих мертвецов» — его действие развернется в будущем. Помимо сериалов, есть немало настольных и видеоигр, тематический круиз, ежегодные фестивали фанатов и многое другое. Франшиза развивается после финала комикса, и вполне вероятно, что Роберт Киркман к ней еще вернется.

У комикса, кстати, тоже есть спин-офф — The Walking Dead: The Alien от Брайана Вона и Маркоса Мартина. Он рассказывает о Джеффе Граймсе, брате Рика, застрявшем в Барселоне в начале эпидемии. Его можно приобрести на сайте Skybound, заплатив любую цену (хоть бесплатно).

Но главное — комикс оставил след в культуре. Это и многочисленные отсылки в других произведениях, и мемы, и мерчендайз, и сама политика производства и дистрибуции сериалов AMC, на которую во многом повлияли «Ходячие мертвецы» и их рейтинги, и изменившийся жанр. Осознав, что сражаться с таким мастодонтом, как комикс Киркмана, бесполезно, создатели фильмов про зомби стали искать новые подходы.