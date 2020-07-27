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    #космическая опера #подростковая фантастика #рецензии на книги

    Филип Рив «Экспресс „Чёрный призрак“». Красочная панорама невообразимых цивилизаций

    27 июля 2020
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    27.07.2020
    6069
    2 минуты на чтение
    #космическая опера #подростковая фантастика #рецензии на книги

    Новый К-шлюз, червоточина в пространстве, позволяющая живым поездам за секунду преодолевать сотни и тысячи световых лет, открывает для Зена Старлинга и его подруги-моторика Новы целую плеяду удивительных миров, в которых до них не бывал ни один человек. Пока ребята напропалую врут доверчивым инопланетянам, выдавая себя за представителей стремящегося к торговле человечества, в их родной Империи Сети назревает государственный переворот: завистливая и угрюмая семья Преллов собирается свергнуть правящую династию Зенитов, начав с убийства юной императрицы Треноди. Причём заговорщики заручились поддержкой Близнецов, одного из могущественных цифровых божеств-Стражей…

    Филип Рив «Экспресс „Чёрный призрак“»

    Phillip Reeve
    Black Light Express
    Роман
    Жанр: юношеская космоопера
    Выход оригинала: 2016
    Переводчик: Л. Бородина
    Издательство: АСТ, 2020
    Серия: «Хроники Великой Сети»
    384 стр., 1500 экз.
    «Великая Сеть», часть 2
    Похоже на:
    фильм «Валериан и город тысячи планет» (2017)
    видеоигра Endless Space (2012)

    В продолжении лихой космооперы Филипа Рива стало ещё больше необычных миров. Немало и новых занятных героев — людей, не совсем людей и совсем не людей, таких, например, как мельком упомянутая в первом томе авантюристка Чандни и бесшабашный военный локомотив Волк-Призрак. Все персонажи вышли довольно правдоподобными, а разнообразие рас в Паутине миров, открытой главными героями, и вовсе потрясает. Автор не ограничился парой шаблонных типов инопланетян — перед нами предстанут совершенно невообразимые цивилизации. При этом Рив, насколько позволяет контекст, измышляет для каждой свои традиции и характерные черты.

    Отдельная категория действующих лиц — Стражи, давным-давно созданные ИскИны, контролирующие всю Империю, внушительные и загадочные. В этом томе рушится их образ всеблагих защитников человечества — оказывается, и у цифровых «богов» может быть тёмное прошлое и мрачные тайны. Ну а где искусственный интеллект и сверхчеловеческие возможности, там и вечные вопросы о преимуществах и недостатках бессмертия, о гуманности и определении личности; как ни странно, эти заезженные темы раскрыты здесь довольно глубоко.

    А вот самоиронии, которая в первом романе удачно оттеняла драматизм событий космического размаха, увы, осталось минимум, так что история временами страдает от избытка пафоса. Остаётся надеяться, что в третьем томе цикла автор исправится.

    Смущает и лобовое морализаторство, из-за которого иные эпизоды этой авантюрной книги превращаются в занудный «разбор полётов». Повсеместно торжествующая справедливость, конечно, радует, но аудитория постарше лет двенадцати уж наверняка предпочла бы самостоятельно делать выводы из прочитанного.

    Однако, даже несмотря на определённую наивность происходящего, обилие неожиданных сюжетных поворотов цепляет не на шутку. К тому же книга полна бодрого экшена, который вовсе не кажется лишним и безвкусным, как часто случается в подростковой фантастике. Многочисленные погони на живых (и активно принимающих во всём участие) поездах, сражения со всевозможными противниками немыслимого вида, высокотехнологичные хакерские операции и захватывающие дух инопланетные пейзажи отлично бы выглядели на экране. Интересно, куда смотрят киношники? Цикл Рива стоит того, чтобы обратить на него самое пристальное внимание!

    Ясно, что научная достоверность всего этого карнавала хакерских хитростей и космических красот откровенно хромает, но жанр космооперы её и не требует. Перед нами увлекательные приключения симпатичных героев в красочном сеттинге, сдобренные щепоткой романтики и философии. Что ещё нужно?

    Итог: достойное продолжение отличной космической оперы для подростков, открывающее новые подробности о вселенной этого цикла.

    Отголоски специальности

    Своей красочностью мир Великой Сети, судя по всему, обязан изначальной профессии Филипа Рива. По специальности он художник, да и сейчас выпускает богато иллюстрированные книги для детей — в тесном сотрудничестве с мастером изобразительного искусства Сарой Макинтайр.

    Ему стало легче. Не то чтобы он был счастлив один в лабиринте, полном динозавров, но чувствовал себя живее, чем последнее время. Как будто его тело жаждало какой- нибудь опасности. Дерзкая, самодовольная часть его думала: «Я ограбил Императора Сети, а теперь собираюсь ограбить королеву крейттов». Он станет первым вором за всю историю человечества, который пошел на дело в Паутине миров.

    Филип Рив. Экспресс «Чёрный призрак»
    Стоит ли читать?
    Вполне — ведь масштабу событий и колориту сеттинга позавидовал бы и Джордж Лукас.
    Удачно
    красочная вселенная
    симпатичные герои
    захватывающий сюжет
    динамичный экшен
    Неудачно
    наивность
    лобовая мораль
    маловато юмора
    8
    Хорошо

    Отрывок из книги

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