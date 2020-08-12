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    #гик-культура #городское фэнтези #рецензии на книги #юмористическое фэнтези

    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: книга про тайную организацию гиков и программистов

    12 августа 2020
    Артём Киселик
    12.08.2020
    12095
    3 минуты на чтение
    #гик-культура #городское фэнтези #рецензии на книги #юмористическое фэнтези

    Каждый сисадмин полагает, что мир держится на его плечах, но у сотрудников Прачечной есть на то веские основания: без них мир может рухнуть в самом буквальном смысле. С тех пор как Алан Тьюринг выяснил, что математику можно использовать для доступа к другим измерениям, жизнь научного общества сильно изменилась. Ко всеобщему сожалению, оказалось, что Лавкрафт был в целом прав и человеку во внешнюю вселенную лучше не соваться — могут съесть. Правительство всё это скрывает, чтобы не нервировать население, а математиков, которые слишком далеко зашли в своих исследованиях, либо ликвидирует, либо вербует в спецслужбу под кодовым названием «Прачечная». Наверное, единственную тайную организацию, состоящую из гиков, программистов и учёных. Когда-то Боб Говард был программистом, пока случайно не хакнул иное измерение. И, хотя Прачечная решила завербовать талантливого айтишника, служить агентом на передовой его не пустили. Говард стал офисным сисадмином — это рутинный труд, который мало чем отличается от работы в обычной фирме. Разве что иногда Боба просят помочь со взломом компьютеров или другими операциями, требующими его специфических знаний. Но однажды ему удаётся впечатлить начальство, и Говарда впервые отправляют «в поле»: он должен вывезти из Америки учёную, которая случайно наткнулась на одну из опасных теорем. Однако простое задание быстро превращается в столкновение с лавкрафтианским ужасом, исламистами, нацистами в космосе и прорывом иного измерения в наш мир.

    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: книга про тайную организацию гиков и программистов

     

    Charles Stross
    The Atrocity Archive. The Concrete Jungle
    Сборник
    Жанр: городское фэнтези
    Выход оригинала: 2002, 2003
    Художник: В. Половцев
    Переводчик: Е. Лихтенштейн
    Издательство: АСТ, 2020
    Серия: «Мастера магического реализма»
    448 стр., 2000 экз.
    «Прачечная», часть 1
    Похоже на:
    Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться»
    Том Холт «Переносная дверь»

    Цикл «Прачечная» — вещь почти уникальная. Чарльз Стросс смешивает здесь современную НФ, ужасы Лавкрафта, городское фэнтези и шпионские детективы, сдабривая всё это классическим офисным юмором. Ведь в первую очередь Прачечная — неповоротливая бюрократическая махина. А потому, прежде чем сразиться с древним демоном, агенты обязаны заполнить несколько форм, сдать отчёт и получить разрешение офиса. Кроме того, нельзя забывать о бюджете — организация-то государственная.

    Сам Боб Говард — обаятельный и несколько легкомысленный гик с лёгкой манией величия. Начальство видит в нём перспективного агента, но совершенно справедливо не вполне ему доверяет. Ведь Говард считает, что он всегда прав, и действует, практически не ориентируясь на другие точки зрения. За счёт его взгляда на жизнь и циничного юморка тексты сборника (роман и повесть) не кажутся пугающими — Говард всегда найдёт, как пошутить про чудовищ с щупальцами, соседей по общежитию или нациста в скафандре. Да и скучный, бюрократический подход Прачечной создаёт ощущение, будто всё под контролем и уже расписано по кварталам. Но иногда атмосфера надвигающегося апокалипсиса накрывает даже героя: прогресс не стоит на месте, компьютерная техника развивается, и прорывы в нашу реальность происходят всё чаще и становятся всё масштабней.

    Хотя «Каталог катастрофы» временами и требует некоторого знания математики, в основе своей это лёгкое городское фэнтези. Ещё Стросс с явным удовольствием обыгрывает и пародирует книги про шпионов, от Джеймса Бонда до Джорджа Смайли, добавляя отсылки к поп-культуре и айтишному сообществу. Например, пятый том «Искусства программирования» Дональда Кнута в мире Прачечной оказывается одним из самых могущественных гримуаров, способным вызвать в наш мир высшие сущности из других измерений. А математики, физики и программисты часто становятся оперативниками, подопечными или противниками Прачечной.

    И многие, кто помнит университетские учебники, улыбнутся до боли знакомым объяснениям Говарда — вроде «из теории Калуцы — Клейна следует…». В общем, эта книга писалась гиком и для гиков, в чём заключается и один из главных её недостатков: тем, кто «не в теме», она может показаться местами не совсем понятной. Для удовольствия нужно хотя бы минимальное погружение в эту среду.

    Итог: динамичный и забавный цикл, одна из самых нестандартных серий городского фэнтези. А ещё здесь хватает интересных идей, которые порадуют любителей уже научной фантастики.

    Стирать не перестирать

    На английском в цикле «Прачечная» пока вышло девять романов, и каждый из них — отдельная история, причем останавливаться Стросс, кажется, не собирается. Десятый роман анонсирован на октябрь нынешнего года. К циклу также относятся две повести (одна из них, «Бетонные джунгли», как раз вошла в выпущенный АСТ сборник) и три рассказа.

    Сразу за дверью стоит белый чугунный столик: плавные изогнутые линии, витой орнамент. Рядом три стула — тонкие, белые конструкции из распорок и гнутых секций. Я моргаю, потому что с ними что-то не так. Чем-то они мне напоминают картины Гигера и съемочную площадку «Чужого». А потом я понимаю, на что смотрю: спинки стульев — из сплетенных позвонков. Сами стулья собраны из резной кости — из берцовых костей мертвецов; орнамент на столике — узор человеческих ребер. Столешница сделана из полированных и подогнанных друг к другу лопаток. А зажигалка…
    — Меня сейчас стошнит, — шепчет Мо; она побелела как полотно.

    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам юмористического фэнтези и гикам по жизни — да!
    Удачно
    сочетание НФ, фэнтези и хоррора
    офисный юмор
    пародия на шпионские романы
    симпатичный герой
    Неудачно
    излишняя нацеленность на гиков
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    Артём Киселик
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