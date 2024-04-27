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    Microsoft хочет как можно скорее выпустить Fallout 5

    27 апреля 2024
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    27.04.2024
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    Microsoft хочет как можно скорее выпустить Fallout 5

    Журналист Windows Central Джез Корден со ссылкой на свои источники рассказал, что Microsoft на фоне невероятного успеха сериала Fallout (и многократно увеличившихся продаж игр серии) хочет как можно скорее выпустить новую RPG во франшизе.

    Однако прямо сейчас Bethesda полностью сфокусировалась на производстве следующей The Elder Scrolls, которую компания анонсировала много лет назад.

    Поэтому Microsoft рассматривает вариант с тем, чтобы доверить разработку новой Fallout сторонней студии. Например, inXile или Obsidian, которые сделали Wastelands и The Outer Worlds соответственно, — но это лишь предположения.

    Но в любом случае в ближайшие годы не стоит ждать новостей о Fallout 5.

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