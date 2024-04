Сериал Fallout: а это точно было в играх?

Война никогда не меняется. А вот легендарная постапокалиптическая RPG Fallout за годы существования серии трансформировалась не раз. Каждая из студий-разработчиков создавала собственную атмосферу и интерпретировала основы мира на свой вкус. Можно даже сказать, что каждая игра создавала свой канон, но всё же вольностей по отношению к основным принципам мира, заложенным в первой части, не допускал почти никто.

Поклонники Fallout делятся на фракции: кому-то по душе мрачность оригинальной игры, кто-то любит серию за ретрофутуристическое безумие Fallout 2, 3 и 4, а кто-то признаёт только New Vegas. Есть почитатели и у специфических Fallout Tactics, Brotherhood of Steel и Fallout 76. Теперь к списку добавился сериал от Amazon Prime.

У каждого свой Fallout, и это нормально. Но мы всё-таки попробуем сравнить сериал с играми и посмотреть, что создатели сохранили, изменили, оставили за кадром, а что внесли в наш любимый постапокалиптический мир.

Осторожно, спойлеры! Счётчик спойлеров зашкаливает: выходите на Пустошь только на свой страх и риск!

Превратности хронологии

В производстве сериала участвовала студия Bethesda и лично Тодд Говард — неудивительно, что экранизация по духу ближе к Fallout 3 и Fallout 4. Говард неофициально известен своей неприязнью к Fallout других студий, особенно к творению Obsidian, но ещё до премьеры он заявил, что будет уважительно относиться к канону всех игр серии. Обещание он сдержал — хоть визуальные решения, настроение и юмор соответствуют «тройке» и «четвёрке», герои и локации той же New Vegas не забыты. Правда они вряд ли останутся такими же, как в оригинале, — по крайней мере, город-казино Нью-Вегас, вотчина экс-главы RobCo Мистера Хауса, выглядит разрушенным, а сам Хаус появляется только во флешбэках. Атмосферу игр передаёт и саундтрек — в сериале можно услышать и I Don’t Want To Set the World on Fire, и намёк на музыкальную тему из игрового меню.

Поклонники первых двух игр не найдут в шоу Amazon мрачного реализма, не считая жестоких сцен насилия (даже в отношении детей), но смогут порадоваться классической проблеме с водяным чипом в Убежище, которая, вероятно, во втором сезоне превратится в квест.

Кстати, один из авторов первого Fallout, Крис Авеллон, назвал сериал «куча-мала». С ним отчасти можно согласиться: создатели не только впихнули в восемь серий максимальное количество узнаваемого контента, но и начали выстраивать собственный таймлайн.

Великая война, развязанная США и Китаем, сожгла мир в 2077 году. Игры охватывают период с 2102 года по 2287-й, в сериале же действие переносится в 2296-й — прошло девять лет с событий финала Fallout 4. Дело, как и в первых играх, происходит в Калифорнии, но в другой части штата.

Поступив таким образом, авторы шоу развязали себе руки. Главное отличие от игрового канона — история Новой Калифорнийской Республики. В сериале столица НКР, город Шейди Сэндс, был уничтожен в 2277 году, а силы Республики находятся в меньшинстве; но в New Vegas, действие которой разворачивается в 2281 году, Шейди Сэндс упоминается как вполне живое поселение, а НКР — весомая фракция. Пока неясно, будут ли новокалифорнийские рейнджеры играть заметную роль в истории Amazon, хотя их знаменитый костюм и шлем нам показали.

Виновники торжества

В истории мира Fallout много белых пятен. Меньше всего информации дано о жизни до Великой войны и причин, по которым она началась. Официально считается, что ядерный апокалипсис случился в результате затяжного политического конфликта, природных катаклизмов, голода и битвы за ресурсы на Дальнем Востоке между США, Китаем и частично Россией. Сериал предлагает ещё одного (возможно, единственного) виновника случившегося — корпорацию Vault-Tec.

Оборонно-промышленная компания Vault-Tec до войны производила всё: от боевого ПО до детских игрушек — и вкладывала триллионы долларов в партнёрские проекты с другими американскими корпорациями и дочерние бизнесы.

Vault-Tec стала настоящим серым кардиналом на политической арене США, а когда компания выиграла грант на строительство системы антиядерных убежищ по всей стране, она сделалась буквально всемогущей. В сериале видно, что именно Vault-Tec раздувала страх перед войной ради собственной выгоды, будущее в бункерах было её товаром. Более того, главы корпорации считают жителей США и всей планеты обречёнными существами, а себя — единственными, кто может «перезапустить» человечество с помощью ядерных бомб.

В новый светлый мир, разумеется, возьмут не всех — лишь тех, кого выберет сама Vault-Tec и правительство. В сериале, как и в играх, большая часть Убежищ — это социальные и научные эксперименты компании, и цель этих экспериментов не в том, чтобы сохранить популяцию обитателей и обеспечить благополучную жизнь нескольких поколений. Значит ли это, что в ядерных ударах официально виновата Vault-Tec? Её намерения проговариваются чётко, однако в первом сезоне не показывают момента Х и человека, отдавшего приказ сбросить первую бомбу. Вполне возможно, что Vault-Tec была только катализатором процесса, но не злодеем, ответственным за конец света.

Расстановка сил

Шоу даёт зрителям шанс познакомиться с жизненным укладом Убежища и его типичной обитательницей Люси — а ещё с Братством Стали, представителями Анклава, разношёрстными рейдерами и жителями пустоши. Каждая фракция показана блестяще. Особенно хороша сюжетная линия Убежищ — от комедийных зарисовок в начале до тёмной детективной истории последних серий. Это отлично передаёт игровой опыт — именно в Убежищах встречалось больше всего абсурдного, смешного и откровенно жуткого. Правда, сомнительно, что в сериале в каждый бункер заселяли всего 200 человек. В играх жителей было по 1000 — более правдоподобная цифра с точки зрения защиты от вырождения.

Рейдеры и прочее население поверхности нареканий не вызывают — как и хладнокровные учёные и полицаи Анклава. А вот Братству Стали не хватает жёсткости и мистицизма военно-религиозного культа, которым они могли похвастаться в играх. В первом сезоне Братство выглядит просто военной организацией с элементами рыцарских традиций, которая, несмотря на продвинутые технологии, почему-то до сих пор не захватила власть на калифорнийском побережье.

Кроме того, в одной из последних серий появляются представители крупнейших довоенных корпораций, упоминаемых в разных частях Fallout. Это производитель компьютеров и роботов RobCo, создатели силовой брони и вируса рукотворной эволюции FEV West Tek, оборонный подрядчик и аналитический центр Big MT и аэрокосмическое агентство REPCONN.

Пушки и прочие игрушки

Визуал сериала не раз заставит геймерское сердце ёкнуть. Жёлто-синие комбинезоны жителей Убежищ, гермодвери-шестерёнки, автоматы с нюка-колой, стимпаки и коробки сахарных бомб выглядят очень похожими на то, что мы видели в играх. Внимательные зрители наверняка заметят и комикс «Грогнак-варвар», и журнал «Тесла». Не обойдётся и без знакового оружия: в кадре появится хламотрон (пушка, стреляющая мусором), десятимиллиметровый пистолет, помповое и гарпунное ружьё. А вот пистолета-транквилизатора, как у Люси, в играх не было — но в Fallout 4 его внесли моддеры. Револьвер-дробовик с разрывными пулями гуля Купера тоже добавили уже в мобильной Fallout Shelter.

С технологиями у сериала всё более-менее гладко. В магазине Super-Duper Mart появляется робот-помощник Мистер Хэнди, а в одном из флешбэков рассказывается, кто подарил этой модели голос. Пип-бои тоже выглядят отлично и выполняют свои функции, а в одной из серий можно даже увидеть взлом компьютерного терминала — тот, кто прокачивал хакерство в играх, на этом моменте смахнёт ностальгическую слезу. Нашлось место и криокамерам, и живым мозгам в банке; последние вызывали у игроков много споров из-за несоответствия логике мира и «читерских» прыжков во времени для персонажей.

Единственное, за что можно поругать шоу, — слишком мощный макгаффин в виде технологии холодного синтеза и силовая броня. В игре броня была грозным средством защиты и нападения, кардинально менявшим ход сражений. В сериале её потенциал пока не раскрыт, а молодому Максимусу она приносит больше неудобств, чем пользы. В некоторых кадрах броня ощущается слишком легковесной, и не совсем понятно, как медведь-мутант яо-гай смог так быстро её расковырять.

Кстати, о мутантах: сериальный мир Fallout населён не так густо, как игровой. Нам не показали гекко, кротокрысов, казадоров, кентавров, болотников и других легендарных монстров. Место нашлось только для радтаракана, двухголовой коровы-брамина, яо-гая и Когтя смерти (увы, только в виде черепа). Минуту славы получил Заглот, гигантская саламандра, встречающаяся в Far Harbor, то есть в дополнении Fallout 4, и в Fallout 76. В сериале он больше похож на жуткого аксолотля-переростка с человеческими пальцами в пасти. История происхождения Заглота поистине чудовищна: его вывели учёные Убежища 4 после бесчеловечных экспериментов над беременными женщинами. Их целью было создание нового, устойчивого к радиации вида путём скрещивания человека и животных.

Правила игры

Создатели сериала Fallout сделали нечто, заслуживающее уважения даже придирчивых фанатов, — они не просто перенесли на экран бутылочки нюка-колы и живописные ретроразвалины, а попытались передать игровые механики. В первых же сценах Люси подаёт заявку на вступление в брак и перечисляет свои характеристики S.P.E.C.I.A.L.: силу, ловкость, ум и другие показатели, которые выбирает игрок. Возможно, наивная, но умная Люси обладает перком «Папина дочка» из Fallout 3 — по сюжету он бы ей подошёл.

Необыкновенный стиль стрельбы гуля Купера отсылает к перку «Кровавая баня», а Безумный знахарь со своими снадобьями олицетворяет перк «Дикая Пустошь». Жаль, боевую систему V.A.T.S. в сериале изобразить не получилось, — хотя кто знает, вдруг создатели припасли её на второй сезон. Зато они пошутили над классическим для всех частей Fallout обилием сторонних квестов — в одном из эпизодов Купер говорит Люси: «Да будешь ты по сто раз на Пустоши отвлекаться на всякую дичь».

Правила гулификации в шоу тоже изменили. В играх разумный гуль мог стать диким, если получал огромную дозу радиации; но о том, обратим ли этот процесс, не упоминалось. В сериале любой разумный гуль постоянно облучается на Пустоши и неизбежно становится диким, если не принимает антирадиационное средство Rad-X. Также в конце сезона оруженосец Братства Стали Тадеус получает от Безумного знахаря подозрительное снадобье, с помощью которого излечивается от смертельного ранения и приобретает способность к регенерации. Часть зрителей посчитала, что это новый способ превращения человека в гуля, но эпизод может быть и намёком на FEV и вероятную встречу с супермутантом в следующем сезоне.