Фильм «Бесконечная история»: сказка нашего детства

Первое правило магии: не дай никому узнать твоего имени. У имён есть сила. Нил Гейман, комикс «Книга магии»

Вот говорят: «Раньше и деревья были выше, и трава зеленее». Действительно, с перспективы, открывающейся ребёнку, все казалось новым и значительным. Длинные дороги, долгие часы. Но время меняет расстояния. Вещи, некогда восхищавшие нас, сегодня кажутся глупыми и малозначительными. Любимые игрушки валяются на чердаке, прежние товарищи остались лишь на фотографиях, а из старых сказок в памяти удерживается лишь хрестоматийное «жили да были». Сегодня мы напомним вам одну из сказок, ради которых стоит вернуться в детство — «Бесконечная история» Вольфганга Петерсена. Фильм, для которого недостаточно даже такого громкого определения, как «бессмертная классика».

Ничто не возникает из ничего

Все знают, что детство — пора чудес. Но не все помнят, почему. Мало умеет, как дети, видеть сказочное посреди обыденного. В тёмном чулане могут жить монстры, Дед Мороз исправно приносит подарки (почему-то всегда добавляя к ним конфеты с мандаринами), а пластиковая модель трансформера оживает в твоих руках для продолжения экранных приключений. Все славим Мегатрона!

Но связать все элементы детской фантазии воедино и построить некую волшебную страну может лишь тот, от кого полностью отвернулся реальный мир. К примеру, десятилетний Бальтазар Бастиан Букс, рано потерявший мать и воспитываемый строгим отцом. Мальчик грезит наяву, что очень не нравится папе — ведь ребёнок должен расти приспособленным к этому жестокому миру. Отец не понимает, что именно фантазии помогают сыну справиться с утратой матери и постепенно встать на ноги, повзрослеть.

Способность видеть за каждым деревом эльфа делает Бастиана изгоем среди сверстников. В один день, называть который «прекрасным» было бы просто нечестно, мальчик отправился в школу, но по дороге столкнулся с тремя хулиганами. Последние, недолго думая, засунули мечтательного бедолагу в мусорный контейнер, а когда тот выбрался наружу, начали гонять его — так, что Бастиан вынужден спрятаться от задир в книжном магазине.

Там он встретил мистера Кореандра, читающего книгу под названием «Бесконечная история». Библиотекарь отказывается дать ёё мальчику под предлогом того, что «книга опасная». Но мужчина отвлекается на телефонный звонок, и Бастиан «одалживает» книгу, оставляя записку с обещанием вернуть ёё. В школу он уже опоздал (тем более что в классе идёт экзамен по математике, заходить на который совсем не хочется). Бастиан принимает соломоново решение и отправляется на чердак читать загадочную книгу, совершенно не подозревая, к чему это приведёт.

В ней рассказывается о волшебной стране Фантазия, которой угрожает злая сила «Ничто», стирающая вещи из сказочной реальности. Инициативная группа из Тини Уини с его гончей улиткой, Найтхоба с его «глупой» летучей мышью и каменного гиганта Камнееда отправляются за помощью к Императрице Фантазии в Башню из слоновой кости. Однако спасти волшебный мир девочка не может: она смертельно больна.

Как и любая сказка, Фантазия — продукт человеческого воображения. В связи с этим волшебная страна не имеет границ. А «Ничто» — это неверие, скука и апатия, убивающие сказку. Для борьбы с «Ничто» Императрица вызывает юного Атрейу из племени охотников. Ему предстоит пересечь Болота Горя в поисках мудрой черепахи Морлы, познакомиться с собакоголовым драконом удачи Фалькором и схватиться в бою с порождением зла — Гморком.

Конец истории

Немецкий писатель Михаэль Энде (1929—1995) опубликовал «Бесконечную историю» в 1979 году. По популярности эту книгу и её автора можно было сравнить с «поттерианой» Роулинг. Неудивительно, что очень скоро подоспела экранизация — да какая! Самый дорогой фильм 1980-х из сделанных за пределами США и СССР!

Фильм снят лишь по первой половине книги. Остальное досталось сиквелу (мягко говоря, менее успешному), а третья часть, вышедшая в 1994 году, вообще была сделана лишь по мотивам книги. Структура сюжета, казалось бы, проста — обычный квест юного воина, призванного спасти мир от аморфного зла. Нечто вроде «Конана», но со смешными животными и практически без крови.

Отличие в том, что у этой истории есть и второй уровень, делающей её действительно бесконечной. Книга живёт своей собственной жизнью — Бастиан читает про похождения Атрейу и постепенно осознает, что они гораздо реальнее пейзажа за окном. Персонажи «Бесконечной истории» знают про существование реального мира и даже про Бастиана. Самый закоренелый скептик поверит в мечту, если герои книг будут обращаться к нему по имени и умолять спасти их страну.

Мы же читаем (или смотрим) историю Бастиана. Кто-то в другом мире, возможно, читает про нас — а значит, быть может, череда упакованных друг в друга на манер матрёшек историй никогда не кончится. Невероятная история будет продолжаться вечно. Это лишь вопрос веры. Никогда ещё со времён бродвейского «Питера Пэна» (где зрителей просили спасти фею Динь-Динь, поверив в неё) эффект «рассказа в рассказе» не был реализован так ярко.

А поверить в магию Петерсена легко, ведь «Бесконечная история», помимо всего прочего, ещё и один из самых зрелищных фэнтези-фильмов своего десятилетия. Десятилетия, когда львиная доля машинного времени в студиях расходовалась на звёздные крейсера и свист лазеров в космосе. Здесь же декораторы смогли создать стопроцентно уникальный сказочный мир, который больше не увидишь ни в одном фильме.

Кое-какие заимствования, впрочем, можно отследить. Кое-что явно взято из «Алисы в стране чудес» — например, улитка с всадником, — а мохнатый собакоголовый дракон мог быть навеян некоторыми персонажами «Маппет-шоу». Почти весь сюжет предыдущего фильма Петерсена («Подводная лодка», 1981) развивался на субмарине. Здесь же режиссер во всю ширь расправил крылья фантазии — своей и нашей.

Съемки проходили преимущественно в Западной Германии. Лишь для сцен с Бастианом «из реальности» пришлось немного поработать в Канаде. Декорации воздвигли на самой большой киностудии Европы — Bavaria Film Studios на окраинах Мюнхена. В этом году ей, кстати, исполняется 90 лет. За это время здесь успели поработать Хичкок, Кубрик, Бергман, труппа «Монти Пайтон», а Петерсен снял свою первую кинофантастику «Враг мой», пользовавшуюся большой славой в СССР перестроечного периода.

Классика кино: Враг мой (1985) Философская фантастика Вольфганга Петерсена, в которой можно увидеть как наше прошлое, так и настоящее.

«Бесконечная история» получилась очень европейской — без чванливых звёзд первой величины и ненужной голливудской мишуры. Львиную долю съёмочной группы составили немцы, к которым в помощь были приданы английские и американские специалисты. Саундтрек тоже делали в Германии — им занимался Клаус Дольдингер из джаз-бэнда Passport. Для проката в США к музыке было добавлено немного синтипопа, так что оригинальное звучание фильма мы уже никогда не услышим.

Картина ориентирована, конечно же, на детскую аудиторию, которую должна научить ценить надежду и мечту. Но здесь есть некое лукавство. Ряд сцен можно без колебаний отнести к «трудным» — взять хотя бы скакуна Атрейу, тонущего в болоте, или сражение с кровожадным Гморком. Тех, кто ложится спать сразу после «Спокойной ночи малыши», это может испугать. Правильнее было бы адресовать фильм школьникам младших и средних возрастов, что существенно увеличивает зрительскую аудиторию.

Критики встретили ленту доброжелательно, но в прокате она, можно считать, провалилась — собрала лишь 20 миллионов долларов при бюджете в 27. Для сравнения, «Бандиты времени» Гиллиама (1981) заработали сорок два миллиона, а «Тёмный кристалл» (1982) — сорок с лишним. Впрочем, досадная неприятность с прибылью была скоро устранена, ведь релиз «Бесконечной истории» на видео стал одним из самых продаваемых в истории фэнтези-кинематографа.

Здесь нет ничего удивительного, ведь, напомним, это был своеобразный «Гарри Поттер» восьмидесятых. Фильм вышел таким же хорошим, как книга. При всей простоте истории (обратите внимание, что большую часть сюжета Атрейу просто бродит по Фантазии, изучая её) внимание непоседливых детей приковывается умопомрачительными куклами и устаревшими уже в то время «комбинированными съёмками». А пока юный зритель хлопает глазами, ему простыми и правильными словами объясняют такие понятия, как «вера» и «добро».

А теперь немного попридираемся. Этическая гармония фильма (в отличие от книги) нарушается финальной сценой. Банальная месть хулиганам — это пошло и нелогично. Идейный конфликт с отцом, намеченный в самом начале ленты, остался (опять-таки вопреки книге Энде) неразрешённым. Наконец, Бастиан оказывается мелким воришкой — обещал вернуть книгу в магазин, но не сделал этого. В оригинале все заканчивалось гораздо тоньше и мудрее.

* * *

Судьбы исполнителей главных ролей увели их далеко от кинематографа. Баррет Оливер так и не стал актёром, предпочтя заниматься фотографией. Ной Хэтауэй сейчас преподает рукопашный бой для экипажей авиалайнеров и гоняет на мотоцикле. Тами Стронах посвятила жизнь танцам.

Но «Бесконечная история» никогда не устареет из-за мастерства, с которым она рассказана. Мальчик сидит на чердаке и с замиранием сердца перелистывает страницы книги. История не просто развивается, она зависит от его воображения. Книгу легко можно превратить в ролевую игру, но в данном случае родственником «Подземелий и драконов» становится кинофильм. Такое не каждый день увидишь.