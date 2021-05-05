Обзор NieR Replicant ver.1.22474487139: старый гештальт в новом репликанте

После невероятного успеха NieR: Automata издатель Square Enix решил дать второй шанс и первой NieR — ролевому экшену, вышедшему в 2010 году на PS3 и Xbox360. Тогда за страшненькой и неуклюжей графикой немногие смогли разглядеть творческий гений режиссёра и сценариста Ёко Таро — игроки покупали её неохотно, а критики от души и по делу ругали за неказистость и кривизну. У Nier Replicant ver.1.2211235839, находящейся в промежуточном положении между ремастером и ремейком, есть все шансы если не повторить триумф Automata, то как минимум порадовать её поклонников.

Тысячелетняя трагедия

Жанр: Action, jRPG

Разработчик: Toylogic

Издатель: Square Enix

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: отсутствует

Платформы: PC, PS4, X1

Играли на: PS5

Похоже на: NieR: Automata • ICO • Shadow of the Colossus

В рекламных материалах Square Enix называет NieR Replicant ver.1.22413130639 приквелом NieR: Automata, хотя это некоторое маркетинговое лукавство: у игр общая вселенная, но их события разделяют несколько тысячелетий. Пожалуй, правильнее воспринимать их как самостоятельные истории. Единая хронология, второстепенные персонажи, а теперь ещё и новая, секретная концовка — всё это важный, но ничуть не обязательный слой глубокого погружения в мифологию этой причудливой вселенной.

Версии NieR В 2010 году оригинальная NieR вышла в двух различных версиях: NieR: Gestalt и Nier: RepliCant, причём за пределами Японии продавалась только Gestalt, которую для западного рынка назвали просто NieR. Это породило в умах определённую путаницу — дескать, специально для глупых гайдзинов была отгружена какая-то иная, альтернативная версия. На самом деле ни какой-то значительной разницы в содержании, ни скрытых сакральных смыслов в двух итерациях одной игры нет — это подтвердил затем и сам Ёко Таро. Единственное заметное отличие — в Gestalt фигуру Нира-брата заменили на брутального Нира-отца, что якобы культурно должно быть ближе европейцам и американцам. Как мы знаем, подобный ход себя не оправдал. Тем не менее, приятно, что на этот раз Square Enix не стали городить огород и выпустили во всём мире единую версию, основанную на японском релизе, — с возможностью выбора оригинального или английского дубляжа, скачиваемым дополнением The World of Recycled Vessel и горстью нового контента.

На поверхности NieR Replicant — история простого паренька Нира и его сестры Йоны, которые живут в мире, давно пережившем катастрофу. Бедная девочка больна загадочным недугом, называемым «чёрными буквами», и поиск лекарства становится основной движущей силой сюжета.

Поначалу NieR может показаться типичной героической RPG, в которой Нир и некий магический фолиант, Белый Гримуар, ставший его спутником, ищут по всему свету «запечатанные вирши» для исцеления Йоны. Но постепенно персональный квест обрастает тёмными подробностями, медленно сплетаясь в глобальную историю о том, как человечество теряет надежду на счастливое будущее, — и ответственность за это лежит на вполне конкретных личностях.

Со сценария NieR: Replicant, как листы с капусты, можно долго снимать слои вторых смыслов и неожиданных откровений — достаточно сказать, что, как и NieR: Automata, для полного и масштабного понимания всей задумки игру необходимо пройти как минимум трижды. Первое прохождение с пронзительным финалом — лишь начало большого приключения, постепенно обрастающего новыми, интересными гранями. Каждое прохождение — не просто аналог «Новой игры+», но и постоянная игра с ожиданиями игрока, которого вынуждают на ходу менять своё отношение к происходящему и персонажам.

Герои, кстати — главное нарративное достижение игры. Белый Гримуар, как и положено древней и мудрой книге, заносчив и высокопарен, но не лишён скабрезной иронии. Сосуществующая с тёмной сущностью девушка Каинэ — такая же дерзкая и наглая, как и её откровенный наряд, но за яркой внешностью и бравадой скрывает множество тайн. А паренёк Эмиль, прячущий свои глаза за повязкой, и вовсе самый трагичный персонаж всей дилогии NieR. Добрый и смышленый парень умеет взглядом обращать людей в камень, что печально сказывается на его судьбе. И роли в истории вселенной NieR.

Грехи прошлого

В отличие от увлекательного и глубокого сюжета, весь прежний NieR состарился немилосердно и перед студией Toylogic стояла трудная задача обновления игры до современных стандартов. Итоговый результат тяжело назвать последовательным — из-под явственно улучшенных элементов то и дело торчат её архаичные уши и хвосты.

Главным и самым заметным достижением авторов стало приближение боевой системы NieR Replicant ver.1.22454367839 к виденному нами в NieR: Automata. Тогда, в 2010 году корявые, медленные и занудные сражения ругали буквально все — за отсутствие какой-либо красоты и глубины. Теперь же бои хоть и не приближаются к гибкости и изяществу слэшеров, доставляют удовольствие: простенькие комбо разрешается подкреплять десятком заклинаний из книги, а атаки врагов — красиво парировать. Благодаря тому, что герой движется плавнее и резвее, а смена оружия и магии происходит буквально на лету, битвы наконец-то обрели должную динамику.

Нельзя не похвалить и визуальные улучшения NieR Replicant. Бережно сохранив всю геометрию уровней и стилистику, Toylogic значительно повысили разрешение всего окружения, увеличили вдвое частоту кадров, подтянули освещение и добавили множество мелких деталей персонажам. Кое-где эти изменения практически незаметны, но при прямом сопоставлении видно, насколько кропотливую работу провели художники и аниматоры. Да, даже по меркам пастгена игра не выглядит технологично, но в сравнении с мыльным оригиналом — это значительный шаг вперёд.

Увы, это нельзя сказать о структурном устройстве игры, которое не трогали совсем. Небольшой мир NieR Replicant ver.1.224691339 ещё более пустой и безжизненный, чем в NieR: Automata — это по большей части связанные бесконечными загрузочными экранами кишки и крошечные арены. При этом бегать туда-сюда по округе придётся очень много — две главных претензии к предыдущему проекту Ёко Таро, бэктрекинг и дурацкие второстепенные квесты — ещё более актуальны в случае с Replicant.

Даже если к побочному заданию подведена какая-то мало-мальски интересная подоплёка, это не спасает его от статуса занудного, примитивного и в сущности бесполезного занятия — и никакие мета-ироничные шутки Белого Гримуара и достойные награды не мотивируют проходить всю эту jRPG-шелуху. Порой доходит до форменного издевательства: например, герою предлагают выловить из моря десять сардин ради сомнительного улучшения его рыбацких навыков. Или донести до соседней деревушки хрупкий груз, который автоматически превращается в груду осколков от любого удара монстра или переката. Среди десятков заданий в духе «Подай, убей и принеси из соседнего посёлка» найти что-то мало-мальски интересное практически нереально.

Спасает всё это только любовь Ёко Таро к новым, неожиданным способам взаимодействия с игроком. Даже сегодня нельзя не оценить новаторство и смелость NieR Replicant, которая обожает причудливо менять ракурсы камеры и экспериментировать со своей жанровой принадлежностью. Внутри типичной экшен-игры среди прочего прячется: зельдообразное подземелье с загадками, двухмерный платформер, рельсовый шутер и даже пародирующий Resident Evil хоррор-эпизод в чёрно-белом особняке. И всё это постоянно, ежесекундно сопровождается невероятной музыкой Кэйити Окабэ, который перезаписал в новой аранжировке весь саундтрек оригинальной игры. В те моменты, когда визуально какой-то сцене не хватает тонкой щепотки эмоций, правдивости и драматизма, начинает звучать музыка — и буквально с нескольких нот NieR Replicant разрывают душу игрока на мелкие кусочки.

Короткое послесловие

Но чтобы наслаждаться всем этим, необходимо чётко понимать, что NieR Replicant ver.1.2248473539 требует определённой доли увлечённости и даже какой-то преданности проекту. Свои лучшие и новаторские моменты она бережёт до двенадцатого, а то и до пятнадцатого часа прохождения и поначалу совсем не беспокоится о том, чтобы мы узнали о происходящем вокруг что-то внятное. Здешняя история, в сущности, не очень сложна, но предполагает умение слагать её элементы в масштабную, эпическую мозаику. Наконец, NieR Replicant любит строить на твоём пути неприятные препятствия — стародревним устройством её мира, периодически сходящей с ума «японской» камерой и пустопорожними марафонами из одного края карты в другой.

В этом плане своё знакомство с NieR лучше всё же начинать с Automata — в таком случае намного легче понять на что способен Ёко Таро и принять те шероховатости и архаизмы, с которыми неизбежно приходиться мириться, когда дело доходит до его творчества.