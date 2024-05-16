«Планета обезьян: Новое царство» — это эпичный постапокалиптический «Аватар»

Более 300 лет назад вирус выкосил почти всё человечество, а его место заняли мутировавшие обезьяны. Ной — шимпанзе из маленького клана, который разводит орлов и боится «голокожих» людей. А стоило бояться других обезьян. Деревенька Ноя оказывается на пути великого завоевателя Проксимуса, который огнём и электрошоком объединяет приматов под знаменем великого Цезаря.

Жанр: постапокалиптический эпос

Режиссёр: Уэс Болл

В ролях: Оуэн Тиг, Фрейя Аллан, Кевин Дюран

Премьера: 8 мая 2024

Похоже на: «Конан-варвар», «Водный мир», «Аватар: Путь воды»



«Новое царство» стоит на плечах гиганта: трилогии Цезаря с Энди Серкисом. Эти фильмы совершили прорыв в технологии «захвата движения» и просто были хорошей фантастикой. Но новый фильм — не «четвёртая часть». Мудрый Цезарь давно мёртв — фильм начинается с его похорон, которые увязывают сюжет с трилогией и напоминают, что она закончилась. Новый режиссёр и сценаристы сделали кино про новую эпоху и новых героев, которых играют новые актёры. У фильма определённо есть собственный дух — и это дух дорогого, эпичного, зрелищного блокбастера типа «Аватара».

До сих пор режиссёр Уэс Болл был известен только по трилогии «Бегущий в лабиринте» — одной из бесчисленных подростковых антиутопий, которая особой славы ему не принесла. Но уже в этих фильмах было заметно, в чём главный талант Уэса. Он отлично показал постапокалиптический мир, все эти заросшие зеленью развалины, гулкие ржавые железки, сырые техногенные подземелья, тяжёлые бетонные плиты. В «Новом царстве» он выкрутил подобную эстетику на максимум. После этого фильма шутники наверняка перестанут путать Уэса с его даже-не-однофамильцем Уве.

Такой красивый постапокалипсис нам нечасто показывали на большом экране. Многие кадры сразу хочется утащить в подборки артов на тему «Земля, освобождённая от людей». Природа и руины сливаются в гармоничное целое, и не отличить, где графика, а где что-то сняли на натуре. После гибели человечества прошли столетия, и разрушенные города уже превращаются в часть природных ландшафтов. К примеру, племя Ноя живёт в городке на деревьях, словно эльфы или на’ви, и только когда этот «Лориэн» горит, понимаешь, что всё это время вместо деревьев были мачты ЛЭП!

«Новое царство» хочется назвать фэнтези-эпосом, хоть формально никакой магии тут нет. Просто по духу фильм ощущается именно как история некоего фэнтезийного народа, живущего среди артефактов древности. Обезьяны похожи не на умненьких животных, а на гордое варварское племя: они ведут философские диалоги на английском, скачут верхом, соблюдают традиции, почитают природу. Даже сюжетная завязка словно взята из старого доброго «Конана-варвара»: враги сожгли родную хату, и герой отправляется по следу тирана, устроившего себе культ личности.

Центральный конфликт тут попроще, чем в фильмах про Цезаря, хотя совсем без социальных тем не обошлось. Преемственность с трилогией заметна в чередовании злодеев: после неэтичных дельцов (люди), радикала Кобы (обезьяны) и фашиста-полковника (люди) у нас снова злодей-обезьяна. Проксимус Цезарь объявил себя преемником того самого Цезаря и, прикрываясь его именем, ведёт завоевания, порабощая и людей, и обезьян. Он подаёт пример того, как даже самое благое учение можно вывернуть для оправдания войны и тирании. Цезарь учил: «Обезьяны вместе сила»? Так заставим их быть под властью одного вождя, то есть вместе! Силой!

Однако дальше этой простой идеи сценаристы не углубляются. Герои вслух разглагольствуют о том, удастся ли людям и обезьянам сосуществовать или они обречены на конфликт, потому что люди — алчные гады. Но в самом сюжете всё довольно просто. Есть хорошие — клан Ноя и его друзья; есть плохие — Проксимус и его приспешники; с обеих сторон по одному человеку. Нет тут конфликта людей и обезьян и никакой особой неоднозначности.

«Новое царство» меньше похоже на социальную фантастику и больше — на эпический блокбастер с красочной вселенной и роскошными декорациями. И, уподобляясь эпосу, тянется два с половиной часа. Зря! В фильме нет столько сюжета, чтобы их заполнить. Это особенно заметно в третьем акте, когда герои попадают в плен и невольно становятся пассивными наблюдателями. Какое-то время нет ни приключений, ни странствий по красивым местам — лишь пустые диалоги, в которых злодеи зачем-то агитируют героев. Ну вот с чего Проксимус зациклился на Ное, пытался привлечь на свою сторону, а потом обиделся, что не удалось? Разве Ной чем-то выделялся из десятков шимпанзе?

Главная же проблема финального акта — непонятно, что стоит на кону, каковы ставки в борьбе. В попытке сохранить интригу сценаристы слишком о многом умалчивают. Вместо простой и понятной мести за убитого отца нам вдруг подсовывают «коробку с тайной» и очень важный артефакт. В центре внимания оказывается человеческая девушка, нам изо всех сил намекают, что у неё важная миссия, — но лишь на финальных кадрах мы узнаём, какая именно (и не такая уж важная оказалась). А великий и ужасный вождь в финале почему-то дерётся совсем один, и схватка вышла скорее забавной — хотя явно предполагалось, что это символичный и эмоциональный момент. В общем, финал слабо продуман, будто его переписывали несколько раз, и после мощного начала может разочаровать.

Но пусть мелкие придирки к логике не кажутся разгромной критикой. «Новое царство» — не идеальный, но всё ещё увлекательный, зрелищный блокбастер. Хотелось бы, чтобы он преодолел «проклятие обезьян» в умах зрителей. Я постоянно сталкиваюсь с этим проклятием, когда уговариваю знакомых посмотреть что-то из «Планеты обезьян», — никто не хочет глядеть на «тупых мартышек». Даже трилогия Цезаря не смогла этого изменить. Может, именно «Новое царство» с его красотами и фэнтезийным флёром заставит наконец относиться к этим фильмам всерьёз?