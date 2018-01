Досье: Джеймс Дэшнер

Джеймс Дэшнер родился 26 ноября 1972 года в американском городе Остилл, штат Джорджия. Он был седьмым ребёнком в семье. С самого детства Джеймс очень любил читать и сам мечтал стать писателем. После окончания школы он поступил в Университет имени Бригема Янга (штат Юта), где получил степень магистра в области бухгалтерского учёта. Несколько лет работал по специальности и одновременно пытался сочинять книги для юношества. Его дебютный роман «Дверь в лесу» (2003) положил начало тетралогии детского фэнтези о приключениях Джимми Финчера. Кроме того, Дэшнер сочиняет пока ещё не завершённые циклы «13 реальностей» о путешествиях подростка по альтернативным мирам и «Доктрина смертности» о приключениях юного геймера из будущего. Но самое известное произведение Джеймса Дэшнера — дистопия о приключениях Томаса и его друзей, куда входят романы «Бегущий по лабиринту» (The Maze Runner, 2009), «Испытание огнём» (The Scorch Trials, 2010) и «Лекарство от смерти» (The Death Cure, 2011). К серии примыкает роман «Тотальная угроза» (The Kill Order, 2012) — приквел происходящих в трилогии событий, а также рассказ Thomas’s First Memory of the Flare («Первое воспоминание Томаса о Вспышке», 2011) и путеводитель по серии The Maze Runner Files («Материалы Бегущего по лабиринту», 2013). Кроме того, в 2016 году вышел роман The Fever Code («Код лихорадки», 2016) — ещё один приквел серии.