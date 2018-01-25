После невероятного успеха книг и фильмов о Гарри Поттере экранизации детско-юношеского фэнтези хлынули бурным потоком. Затем, с щедрой руки «Сумерек», пришёл черёд многочисленных мистико-романтических историй для подростков. Третьей волной стали разнообразные антиутопии — флагманом оказались «Голодные игры». Именно к третьей волне относится экранизация цикла Джеймса Дэшнера «Бегущий по лабиринту». На экраны выходит экранизация третьего романа цикла, самое время вспомнить, с чего всё начиналось.

Досье: Джеймс Дэшнер Джеймс Дэшнер родился 26 ноября 1972 года в американском городе Остилл, штат Джорджия. Он был седьмым ребёнком в семье. С самого детства Джеймс очень любил читать и сам мечтал стать писателем. После окончания школы он поступил в Университет имени Бригема Янга (штат Юта), где получил степень магистра в области бухгалтерского учёта. Несколько лет работал по специальности и одновременно пытался сочинять книги для юношества. Его дебютный роман «Дверь в лесу» (2003) положил начало тетралогии детского фэнтези о приключениях Джимми Финчера. Кроме того, Дэшнер сочиняет пока ещё не завершённые циклы «13 реальностей» о путешествиях подростка по альтернативным мирам и «Доктрина смертности» о приключениях юного геймера из будущего. Но самое известное произведение Джеймса Дэшнера — дистопия о приключениях Томаса и его друзей, куда входят романы «Бегущий по лабиринту» (The Maze Runner, 2009), «Испытание огнём» (The Scorch Trials, 2010) и «Лекарство от смерти» (The Death Cure, 2011). К серии примыкает роман «Тотальная угроза» (The Kill Order, 2012) — приквел происходящих в трилогии событий, а также рассказ Thomas’s First Memory of the Flare («Первое воспоминание Томаса о Вспышке», 2011) и путеводитель по серии The Maze Runner Files («Материалы Бегущего по лабиринту», 2013). Кроме того, в 2016 году вышел роман The Fever Code («Код лихорадки», 2016) — ещё один приквел серии.

В центре тайны

Главный герой книжной серии, шестнадцатилетний подросток по имени Томас, просыпается практически с полной амнезией в странном лифте, который доставляет его в Приют. Это вымощенный каменными плитами двор величиной в несколько футбольных полей. Во дворе есть четырёхэтажное деревянное здание, бетонный бункер с массивной стальной дверью, огород, где растут овощи и фрукты, небольшая роща и загон со скотом: овцами, свиньями, коровами. Приют со всех сторон окружают гигантские стены из серого камня, кое-где покрытые густым плющом. Каждую ночь стены меняют своё положение, образуя Лабиринт, выбраться через который наружу невозможно. В стенах есть несколько Дверей — так называются проходы в Лабиринт, которые на ночь закрываются.

Внутри Приюта обитают полсотни парней разного возраста, но не старше лет восемнадцати. Каждый из них попал в Приют через лифт, который ребята называют Ящиком. Ежемесячно Ящик доставляет очередного парнишку, еженедельно — разные припасы, одежду, кое-какие медикаменты. Обитатели Приюта не помнят ничего о своём прошлом, кроме имени. Они называют себя «приютелями» (в фильмах —

глэйдерами, по английскому названию их обиталища: Поляна, глэйд). Самый первый глэйдер появился в Приюте три года назад, и с тех пор никто не смог выбраться наружу. Кто и зачем отправил их в Приют, молодые люди не знают.

Приют разделён на четыре условных сектора.

Сады — там мы выращиваем овощи и зерно. Вода подаётся по подземным трубам. Так всегда было, иначе мы уже давно загнулись бы с голодухи. Здесь никогда не идёт дождь. Никогда. — Затем ткнул пальцем в юго-восточный угол, где стоял амбар, окружённый загонами для скота. — Живодёрня. Там мы выращиваем и забиваем скот. — Потом повернулся к жалкому жилищу. — Берлога. Дурацкая халупа, сейчас она вдвое больше, чем тогда, когда здесь появились первые приютели. Мы всё время достраиваем её, когда нам посылают древесину и прочее дерьмо в том же духе… Алби указал на юго-западный угол. Там виднелась роща, на её опушке можно было различить несколько хилых деревьев со скамейками под ними. — А это мы называем Жмурики. Там, в углу, где лес погуще — кладбище. Пока ещё небольшое. Туда можно пойти отдохнуть, поразмыслить, погулять, словом, делать что хочешь. Роман «Бегущий по лабиринту»

Наиболее авторитетные глэйдеры именуются Стражами. Они распределяют работу среди остальных обитателей Приюта. Самый важный отряд — Бегуны, которые ежедневно исследуют Лабиринт, запоминая его расположение и анализируя происходящие в нём изменения. Но все исследования нужно завершить до темноты, ибо остаться на ночь в Лабиринте — это почти верная смерть. Ведь в Лабиринте обитают жуткие чудовища — гриверы, которые напоминают пиявок величиной с корову: мерзкая склизкая кожа, покрытая серебристыми иглами, из тела торчат зловещего вида отростки, увенчанные различными колюще-режущими инструментами. Гриверы — киборги, детища Создателей Лабиринта. Укус гривера, как правило, смертелен, хотя некоторые из ребят выживают, если им успевают ввести специальную сыворотку. Однако укушенные проходят через Превращение, когда к жертвам ненадолго возвращаются обрывочные воспоминания. Причём процесс этот крайне болезненный…

Искорёженное болью тело содрогалось в агонии. Грудь больного, ничем не прикрытая, чудовищно вспухла. Напряжённо выпирающие из-под мертвенно-бледной кожи верёвки вен болезненно зелёного цвета словно сетью покрывали всё тело мальчика. Многочисленные лиловые отёки, опухоли, кровавые царапины не оставляли на нём живого места. Налитые кровью глаза вылезли из орбит и всё время двигались, ни на чём не фокусируясь. Роман «Бегущий по лабиринту»

В самом Приюте обитают другие, похожие на ящерицу киборги, предназначенные для наблюдениями за глэйдерами, — их ребята прозвали Жукоглазами.

Скоро всё изменится…

Именно такими были слова новичка, в нарушение всех сложившихся в Приюте традиций прибывшего на следующий день после Томаса. Причём новичком оказалась первая в Приюте девушка по имени Тереза. При ней обнаружилась записка, где было сказано, что девушка — последняя и других присланных не будет. И действительно, вскоре изменения в Приюте приобретают необратимый характер.

Сначала на Томаса нападает ужаленный гриверами Бен, который обвиняет новичка в том, что тот пытается уничтожить Приют. Чтобы остановить впавшего в буйство Бена, его приходится убить.

Бегуны находят в Лабиринте мёртвого гривера, его решают исследовать, но чудище внезапно оживает и жалит вождя глэйдеров Алби. Чтобы спасти его, Томас в нарушение всех запретов проникает в Лабиринт. Там ему и одному из бегунов, Минхо, удаётся заманить преследующих их монстров в Обрыв, где между стенами Лабиринта находится гигантская пропасть.

Ребята возвращаются в Приют, на который вскоре нападает орда гриверов. Томас намеренно даёт гриверу себя ужалить, чтобы пройти Превращение и вернуть себя память. Кроме подсказки по поиску выхода из Лабиринта, отважный герой вспоминает, что он и Тереза связаны с организацией создателей Приюта, которая многозначительно называется ПОРОК («Планета в Опасности: Рабочая Оперативная Комиссия»). Ценой больших жертв подросткам во главе с Томасом удаётся-таки отключить Лабиринт и выбраться за его пределы. Но это становится лишь началом их приключений в постапокалиптическом мире.

Оказывается, за тринадцать лет до событий, происходящих в Лабиринте, на Землю обрушились потоки солнечной радиации, уничтожая всё живое. Необратимые изменения климата привели к резкому потеплению, цивилизация оказалась в руинах. Мало того, из-за ограниченности имеющихся ресурсов правительство США приняло решение ещё сильнее сократить население Америки. Сокращение было достигнуто абсолютно безумным способом — на волю выпустили смертельный и не до конца изученный вирус. Естественно, вирус вышел из-под контроля и множество людей начали буквально гнить заживо, теряя при этом рассудок. Гибрид двух этих катастроф, космической и рукотворной, получил название Вспышка.

Ради спасения человечества была создана организация ПОРОК, которая начала рискованные эксперименты над детьми. Так возник Лабиринт, и именно прошедшим через него героям предстоит искать выход из тупика, в котором оказалась цивилизация.

Время героев

Томас

Основной герой цикла Томас — довольно высокий темноволосый юноша, прирождённый лидер. Он умный, ловкий, решительный, сообразительный, к тому же обладает даром ограниченной телепатии. Пройдя через множество испытаний, он обретает настоящую дружбу и любовь. Будучи воспитанником ПОРОКа и одним из создателей Лабиринта, Томас в итоге возглавляет борьбу глэйдеров против своих бывших хозяев. И вроде бы побеждает…

Тереза

Ровесница героя Тереза — единственная девушка в Лабиринте, куда был отправлен Томас. Довольно высокая, худощавая темноволосая красавица с очень белой кожей и голубыми глазами. Способна телепатически общаться с Томасом. Воспитывалась организацией ПОРОК. Самостоятельна и упряма. Питает симпатию к Томасу, хотя иногда действует против него — по большей части вынужденно.

Ньют

Ньют — бывший бегун и один из Стражей Лабиринта, лучший друг Томаса. Высокий мускулистый блондин с выразительным лицом и квадратной челюстью. Очень умный, добрый и дружелюбный парень.

Минхо

Вожак бегунов Минхо чуть погодя становится лидером всех глэйдеров. Это массивный мускулистый парень азиатской наружности, с короткими чёрными волосами. Мужественный, отважный, умный и саркастичный. Постепенно становится одним из ближайших друзей Томаса.

Бренда

Девушка из Канады Бренда присоединилась к отряду Томаса во втором романе цикла. Она из отряда экстремистов-хрясков — людей, страдающих от Вспышки. Правда, потом выясняется, что она также связана с ПОРОКом и её болезнь мнима. Довольно загадочная девушка, красивая, умная и смелая. Она постепенно влюбляется в Томаса, составляя с ним и Терезой романтический треугольник.

Чак

Чак — лучший друг Томаса в Лабиринте, самый младший из подростков. Небольшого роста полноватый мальчик лет двенадцати с добрыми голубыми глазами. Большой любитель поболтать, даже в неподходящей ситуации. Очень предан Томасу, спасает ему жизнь ценой самопожертвования. Именно смерть Чака оказывает большое влияние на развитие характера Томаса.

Гэлли

Гэлли — весьма неприятный черноволосый юноша, вспыльчивый и агрессивный. Питает к Томасу жгучую ненависть, хотя в конце концов становится его вынужденным союзником. После Лабиринта присоединился к организации «Правая рука», которая пытается уничтожить ПОРОК.

Алби

Алби — лидер Лабиринта и его старожил. Темнокожий юноша лет восемнадцати. Хмурый, вспыльчивый, не слишком сообразительный, но справедливый и твёрдый. Был спасён Томасом в Лабиринте, но, пройдя через Превращение, очень сильно изменился, что и привело его к гибели.

В цикле ещё немало персонажей, и многие играют заметную роль в событиях. Правда, герои серии не слишком ярко раскрыты: их внутренний мир по большей части остаётся «за кадром». С Томасом иначе: автор немало времени посвящает его переживаниям и самокопаниям, но они никак не сказываются на действиях героя.

Лабиринт хаоса

Цикл Джеймса Дэшнера довольно увлекателен — особенно начальный роман. В книгах много экшена, масса различных событий и приключений. Экранизация несколько сюжетна изменена, но получилась не менее удачной. Однако есть у серии и существенные недостатки. Главный из них — очевидная логическая бессмысленность происходящего.

Начнём с того, что сам эксперимент над глэйдерами именно в тех условиях, в которых находится человечество после Вспышки, выглядит абсолютно невероятным. ПОРОК выстраивает сложнейшую конструкцию с множеством переменных, контролирует буквально каждый шаг испытуемых, подстраивает им многочисленные ловушки, тратит на это дело невероятные ресурсы… И это при том, что цивилизация лежит фактически в руинах! Другое дело, если бы этот сложнейший и многоступенчатый эксперимент проводился в виртуальной реальности, в каком-нибудь тайном правительственном убежище, — тогда он был бы вполне возможен. Правда, автор так выстраивает своё произведение, что у читателя просто не остаётся времени, чтобы «включить мозги» на глобальном уровне, — нужно следить за перипетиями сюжета. Но стоит лишь немного задуматься, как вся история разлетается на мелкие кусочки…

Особое раздражение вызывают как промежуточные, так и конечные цели эксперимента. Чего, собственно, жаждал добиться ПОРОК? Каким образом полученные в результате испытаний результаты помогли бы спасти человечество? Зачем нужны были все эти кровавые жертвы?

Минхо уже отправился в лес, где они решили устроить себе жильё. Необходимо было выслать людей на поиски пропитания, организовать строительство, обеспечить безопасность, ну и тому подобное. Томас был рад, что кто-то взял всё это на себя. Он устал тащить на своих плечах груз ответственности. Устал душой и телом. Он надеялся, что здесь, в этом месте, они будут изолированы от остального мира. Пусть они там творят что хотят — разбираются со Вспышкой, ищут лекарство, но — сами, без него. Он понимал, что процесс этот будет долгим и тяжёлым, и не хотел принимать в нём участия. С него хватит. Роман «Лекарство от смерти»

Герои вырвались из замкнутого Лабиринта — чтобы после множества испытаний и потерь прорваться в столь же замкнутый Эдем. Из одной ловушки в другую, разве что чуть более комфортабельную. И если нелогичные действия подростков ещё можно объяснить — ребята просто пытались выжить в экстремальных условиях, их ничто другое и не заботило, — то смысл действий правительственных организаций так и остаётся за гранью понимания. Придуманные автором ответы притянуты за уши и абсолютно бессмысленны. Как будто ПОРОК и его конкуренты на самом деле давно заболели этой самой Вспышкой и превратились в толпу обезумевших хрясков, которые творят немыслимые вещи исключительно ради прихоти. Ведь конечные результаты эксперимента просто убийственны — и для ПОРОКА, и для всего человечества в целом.

Пожалуй, Дэшнеру стоило бы использовать приём братьев Стругацких, которые в ряде своих романов не давали однозначных ответов на возникающие у читателя вопросы. По книгам АБС разбрасывались загадочные эпизоды и фрагменты, о сути которых читатель вынужден был догадываться самостоятельно, из-за чего возникало особое чувство глубокого смысла происходящего. Дэшнер также насыщает свой текст множеством тайн, и, пока они не раскрыты, книги кажутся чем-то гораздо большим, чем они есть на самом деле. Но попытки автора объяснить события всё портят, ибо не отличаются ни логикой, ни правдоподобием. Потому на фоне других популярных подростковых антиутопий вроде «Голодных игр» и «Дивергента» цикл Дэшнера всё же проигрывает. Автор слишком много внимания уделил испытаниям героев, их приключениям и действиям, недостаточно проработав мироустройство и идейную базу.

После финала третьего романа складывается впечатление, что сначала Дэшнер сочинял именно экшен-эпизоды, а уже затем пытался как-то их логически объяснить. Возможно, кстати, что именно так и было — ведь писатель, по его собственному утверждению, впервые увидел сюжет своего бестселлера во сне. Именно таким сном, довольно бессвязным, сшитым на живую нить лабиринтом хаоса и выглядит весь цикл Джеймса Дэшнера. Что, однако, не отменяет авторской изобретательности. В конце концов, серия написана прежде всего для подростков, жаждущих приключений и острых ощущений, — чего-чего, а уж этого добра в романах Дэшнера хватит на всех.

Экранизации Фильм «Бегущий в лабиринте» (The Maze Runner) был выпущен студией 20th Century Fox в 2014 году. В написании сценария участвовал автор оригинала, ленту поставил Уэс Болл, в картине были заняты малоизвестные молодые актёры Дилан О’Брайэн, Томас Сангстер, Кая Скоделарио, Ки Хонг Ли. Отсутствие голливудских звёзд позволило существенно сэкономить на стоимости картины, которая тем не менее стала блокбастером: при бюджете в 34 миллиона долларов мировые сборы составили более 340 миллионов — в десять раз больше! Невероятный успех фильма обеспечил производство продолжения — новая картина Уэса Болла «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» вышла в сентябре 2016 года. Бюджет картины увеличили в два раза, но сборы остались примерно на том же уровне — около 300 миллионов. Выход финальной части, «Лекарство от смерти», намечался на 2017-й год, но в итоге съёмки пришлось остановить из-за серьёзной травмы, полученной Диланом О’Брайэном на съёмочной площадке. В итоге фильм вышел в начале 2018-го.