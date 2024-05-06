Что объединяет наёмного убийцу, путешествующего между мирами, таинственного пациента клиники, жуликоватого наркодилера, профессионального палача со своим кодексом поведения, практически не стареющую властную даму — и ещё сотни людей, столь же странных и таинственных? Организация «Надзор», которой подвластно течение событий не только в нашем, но и в параллельных мирах. И которая пытается этими событиями руководить…

Iain M. Banks Transition Роман Жанр: «мягкая» НФ, шпионский триллер Выход оригинала: 2009 Художник: Е. Куликова Переводчик: Л. Галушкина Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023 Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ» Возрастной рейтинг: 16+ 416 с., 3000 экз. Похоже на: Айзек Азимов «Конец вечности» Грег Иган «Бесконечный убийца»

Идею, лежащую в основе «Транзиции», нельзя назвать уникальной: сюжет о бесконечном количестве параллельных миров давно присутствует в массовой культуре. Не нова и концепция могущественной, но проблемной организации, что пытается удерживать в своих руках механизм перемещения по этим мирам.

Но Бэнкс и не претендует на уникальность, как и не пытается создать на этом привычном поле что-то кардинально новое. Наоборот, ему удобнее действовать именно в рамках шаблонных идей, насыщая их собственными рассуждениями и образами.

Бэнкс строит роман, опять же, по стандартной схеме: несколько вроде бы разных линий к финалу постепенно увязываются друг с другом. Такой подход всегда таит в себе опасность: читатель может поддаться искушению пролистывать части с менее интересными ему персонажами, внимательно читая лишь то, что относится к полюбившимся героям. Однако в «Транзиции» эта опасность сведена к минимуму, ведь все персонажи интересны в равной степени.

Более того, их линии Бэнкс делает совершенно разными по эмоциональному наполнению: части палача физиологично неприятны, части жулика Эдриана забавны, части Тэмуджина О насыщены напряжением триллера… Это тот самый, хорошо знакомый нам по предыдущим работам Бэнкс, который раскрывает сразу несколько вариантов своего стиля в рамках одного романа.

Однако Бэнксу не удаётся избежать другой проблемы, которую нередко влечёт за собой мультифокальность повествования: мелкие истории к финалу так и остались незавершёнными. Не у всех рассказчиков пересечение с основной линией получилось равноценным, какие-то события в итоге всё равно смотрятся лишь вкраплениями в общий текст.

«Транзиция» больше похожа на пробный камень для построения цикла романов, многотомной эпопеи. Здесь слишком много отступлений, рассуждений, фактов и эпизодов, которые никуда не ведут, не двигают сюжет, лишь добавляют штрихи к описанию мира — причём кое-где исключительно эскизные.

Несмотря на то что книга позиционируется как фантастическая — и сюжето-образующее фантдопущение в ней действительно есть, — не ждите, что вам подробно разжуют, как и что происходит. В «Дюне» Герберта куда больше объясняется действие пряности, чем у Бэнкса — принцип работы «септуса» для перемещения между мирами. Однако это нельзя назвать существенным минусом — скорее недостатком для тех, кто жаждет узнать больше о физических и химических механизмах описываемых процессов.

Минимум объяснений оставляет пространство для основной истории — и смыслов, которые в неё вкладывает Бэнкс. Перед нами не только развёртывается картина бесконечных элементов мультивселенной, но и, как и в других его романах, предстаёт попытка порассуждать о зле в нашем мире. Иногда эти рассуждения вплетены в повествование элегантно и аккуратно, иногда, наоборот, тормозят основное действие. Бэнкс говорит о власти и злоупотреблении ею, о безответственности корпораций, о пороках общества, даже о пытках и социуме, который их поощряет. Иногда он использует голоса ключевых персонажей, иногда — голоса второстепенных, а иногда это превращается в затянутый монолог или в ходульный диалог. Временами объяснения устройства и функционирования мира выскакивают вообще посреди эротических сцен. Вкупе всё это создаёт хаотичное безумие — которое, наверное, и должно царить в головах тех, кто постоянно перемещается между мирами, ненадолго натягивая на себя не только личины носителей, но и частично структуру их психики.



Итог: образная, любопытная, хитро сконструированная и в чём-то даже амбициозная книга — тот самый Иэн, тот самый Бэнкс.

Слово творца В «Транзиции» я хотел кое-что доказать. Я хотел показать, что могу снова сделать что-то вроде «Моста», потому что до сих пор он был моим любимым… В моем возрасте понимаешь, что технически ты уже довольно старый, и чувствуешь, что тебе есть что доказывать, что ты можешь сделать что-то, в чем есть энергия…

— Нам доступно бесконечное множество миров, — произнесла миссис Малверхилл, — в том числе весьма необычных. Полагаю, есть миры настолько странные, что нам в них не попасть: их невозможно вообразить, а если мы не можем представить, как туда перемещаемся, то не можем и переместиться. А теперь задумайся, сколь узок диапазон реальностей, в которые мы способны заглянуть. Начнем с того, что это обязательно Земля, какой мы привыкли ее видеть. Нам никогда не открывались соседние планеты — ни ближе к Солнцу, ни дальше: Венера, Марс или их эквиваленты.