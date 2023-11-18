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    #научная фантастика #рецензии на книги #Сергей Лукьяненко

    Сергей Лукьяненко «Форсайт». Воспоминания о печальном будущем

    18 ноября 2023
    Фото аватара
    18.11.2023
    8407
    2 минуты на чтение
    #научная фантастика #рецензии на книги #Сергей Лукьяненко

    Однажды у 5% населения Земли начинаются странные сны — те, что потом назовут «форсайтами». В своих видениях «счастливчики» видят себя, но постаревшими и живущими на опустошённой и зачумлённой монстрами Земле. Никита Петров, в отличие от многих других, не стремится рассказывать посторонним о том, что он видит и делает, находясь в форсайте. Однако когда загадочный учёный Григорян находит парня и просит помочь предотвратить грядущую мировую катастрофу, Никита не может, да и не хочет ему отказать, ещё не зная, что впереди его ждут испытания и смерть.

    Сергей Лукьяненко «Форсайт». Воспоминания о печальном будущем

    Авторский сборник
    Жанр: научная фантастика
    Художник: Д. Андреев
    Издательство: «АСТ: Neoclassic», 2023
    Серия: «Книги Сергея Лукьяненко»
    Возрастной рейтинг: 16+
    352 с., 20 000 экз.
    Похоже на:
    Рик Янси «Пятая волна»
    сериал «Двенадцать обезьян» (2015–2018)

    Поскольку «Форсайт» — это всё-таки сборник, а не роман, рассматривать его стоит именно в таком ключе. Непосредственно сам «Форсайт» занимает лишь две трети изначально не слишком объёмной книги. Истинным фанатам автора, конечно, известно, что Лукьяненко тоже бывает разный: классически-отличный и формально качественный, но идейно-проходной. И, к счастью, «Форсайт» можно смело отнести к первой категории. Как и в большинстве романов автора, в основе сюжета тут лежит Великая Загадка (именно с большой буквы, поскольку она влияет не только на героев, но и, как водится, на весь бренный мир), у которой на поверку оказывается двойное и даже тройное дно. Также тут есть родная Москва — она представала перед читателями Лукьяненко уже во многих обликах и на этот раз притягивает своей мрачностью, багряно-тёмными облаками и многочисленными монстрами. Некоторые из них появляются по совершенно непонятной логике — например, если ты посмотришь в зеркало, за тобой тут же явится дикий волк, «варг».

    Теперь о героях. Повествование ведётся от лица Никиты, обычного двадцатипятилетнего менеджера среднего звена, которому просто выпало оказаться в центре апокалиптической катавасии. Благо на этот раз Избранным его никто не зовёт и даже Иным не кличет, но вот Спасителем мира называют вполне. Компанию ему составляют такие же Спасители: бойкая и верная Лена (стандартный для автора женский образ спутницы-помощницы), не по годам смышлёный Миша и юная ответственная Саша. Все они, как и Никита, выписаны необычайно живыми. Герои кажутся участниками давно забытой войны: ты переживаешь за их раны, жалеешь за принесённые жертвы и всем сердцем болеешь за победу, даже если уже понимаешь, что она может никогда им не достаться.

    Несмотря на то что «Форсайт» читается как цельное произведение, хоть и всё-таки слишком небольшое по объёму, отличным дополнением к нему стали рассказы. И вот их тематика разнится так же как и стили повествования. Пожалуй, объединяет их лишь непременное фантастическое допущение и тонкая, а иногда и горькая ирония, пропитавшая тексты насквозь, что тот дёготь бочку мёда.

    В «Вите Солнышкине» представлен оригинальный взгляд на природу попаданцев; во «Всей этой лжи» автор не только тонко высказывается насчёт текущей политической ситуации в мире, но и преподаёт интересный философский урок; «Человек, который разговаривал с ангелами» будто написан специально для ценителей лингвистической фантастики, ну а «Девочка с китайскими зажигалками», больше напоминающая сказку, позволяет закончить сборник на доброй и вдохновляющей ноте.

    Итог: в сборнике найдётся всё, за что читатели любят творчество Сергея Лукьяненко: неплохая идея в основе, правдоподобные герои и живая, хоть временами и несколько мёртвая Москва.

    Любимец голубых экранов

    Как стало известно из блога самого Лукьяненко,»Форсайт«, хотя и имеет довольно скромные размеры для романа, права на его экранизацию уже куплены. Кроме того, несмотря на не совсем удачную киноадаптацию «Черновика», в производство скоро будет запущен сериал по самому первому изданному роману автора — «Рыцари Сорока Островов».

    Я тяжело дышал, стоя у дверей, вслушиваясь в тишину. А тишина была мертвая, гробовая. Меня зовут Никита, мне двадцать пять лет, я занимаюсь ценными бумагами, я абсолютно здоров. Так было, когда я несколько часов назад ложился спать. Сейчас все несколько иначе, поскольку у меня форсайт.

    Сергей Лукьяненко «Форсайт». Воспоминания о печальном будущем
    Стоит ли читать?
    Поклонникам Лукьяненко — обязательно, да и просто любителям хорошей фантастики вполне.
    Удачно
    оригинальный Лукьяненко
    юмор
    быстро ставшие родными герои
    Неудачно
    разношёрстность сборника
    мало собственно «Форсайта»
    8
    Оценка
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