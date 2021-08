Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона»

Культовый аниме-сериал Neon Genesis Evangelion в своё время завершился безумной, сюрреалистической концовкой. Её обсуждают уже третье десятилетие, находя всё новые трактовки и смыслы. Правда, родилась она при весьма прозаичных обстоятельствах. У студии Gainax закончился бюджет, и режиссёру Хидэаки Анно с командой пришлось в экстренном порядке собирать последние две серии буквально из всего, что было под рукой. В итоге получился полноценный сеанс психоанализа в анимационной форме, связанный, впрочем, с основным сюжетом весьма условно.

Ситуацию исправила вышедшая через год полнометражка «Конец Евангелиона», для которой уже нашли приличный бюджет. И вот в ней Gainax развернулась на полную. Многие сцены аниме до сих шокируют, а сюжет пускай и приобрёл относительно привычную форму изложения, но менее запутанным не стал. Музыкальная тема Komm, süsser Tod и связанные с ней события из «Конца Евангелиона» до сих пор ярко сияют в памяти фанатов.

«Конец Евангелиона», следуя своему названию, подвёл безапелляционный итог всему сюжету серии… Вернее, так казалось несколько лет. Пока однажды Анно не объявил, что собирается обновить «Евангелион» в тетралогии полнометражных аниме Rebuild of Evangelion. Сначала их продвигали просто как ремейки оригинальной истории с улучшенной графикой, но с первым же фильмом всё оказалось несколько сложнее, и чем дальше, тем больше всё усложнялось. И раз 2021-й стал годом конца «Евангелиона» (теперь уж наверняка), самое время разобраться, что же представляет собой серия Rebuild of Evangelion.

Подробнее об оригинальном «Евангелионе» и его многочисленных смыслах можно почитать в отдельной статье:

Перестройка начинается (не) сейчас

Если вы вдруг совсем ничего не знаете о «Евангелионе», вот вам его краткая суть. Оригинальное аниме притворяется классической историей о гигантских боевых роботах, пилотируемых подростками. Роботов тут называют Евангелионами, а сражаются они с монстрами Ангелами, которые почему-то хотят уничтожить Землю. Но быстро выясняется, что сражения мехов и монстров в «Евангелионе» — дело второе, а основное внимание уделяется всевозможным психологическим проблемам и своеобразным метафорам, отсылающим к христианству и каббале. Сюжет с каждой серией все больше закручивался, а никаких объяснений авторы не давали, так что понять происходящее при первом просмотре было достаточно сложно.

Это самое «сложно» и стало одной из причин создания Rebuild of Evangelion. Анно регулярно получал письма от фанатов с жалобами на излишнюю запутанность сюжета. Ремейк решили сделать более доступным для восприятия, чтобы к «Евангелиону» смогли приобщиться новые люди, а некоторые давние фанаты окончательно прояснили для себя отдельные моменты истории.

Впрочем, это лишь часть мотивов режиссёра. На создание ремейков Анно подтолкнуло и развитие технологий анимации. В 1990-х его во многом сдерживали технические ограничения, а новые полнометражки помогли бы раскрыть мир «Евангелиона» во всей красе. Для Анно ремейки стали шансом показать серию именно в таком виде, в каком она задумывалась изначально.

К тому же режиссёр стремился к независимости, чтобы никакие продюсеры и прочие большие боссы не вмешивались в его работу. А саму франшизу «Евангелион» он хотел переструктурировать так, чтобы в будущем над ней могли трудиться и другие люди. О новом фильме в серии Анно задумался ещё в 2000 году, а осенью 2002-го начал полноценную работу над ремейками — правда, в одиночку, чтобы сперва тщательно обдумать концепцию. Он посмотрел залпом весь оригинальный «Евангелион», чтобы подметить все особенности его структуры. К тому же Анно нужно было закончить работу над прочими проектами, включая Re: Cutie Honey.

В 2006-м режиссёр основал собственную студию Khara (что с греческого переводится как «удовольствие»). В том же году в журнале Newtype Анно объявил о планах: «Евангелион» возвращается в формате полнометражек, над ним работают многие люди из старой команды (включая режиссёров Кадзую Цурумаки и Масаюки, дизайнеров Ёсиюки Садамото и Икуто Ямаситу, а также композитора Сиро Сагису), аниме станет красивее и доступнее, а всего запланировано четыре фильма. Первые три просто перескажут сюжет сериала с новыми сценами и улучшенной графикой, а вот четвёртый подарит ему совершенно новую концовку. Все фильмы хотели выпустить в период с 2007 по 2008 год, а у третьего и четвёртого была бы общая премьера.

Но с планом выпуска у Khara всё пошло не так. Первый фильм и правда вышел в 2007 году, но второй съехал на 2009-й. Третий выпустили только в 2012 году, причём его трейлер, показанный в финале второй полнометражки, не совпал по сюжету с итоговым фильмом, будто историю в какой-то момент кардинально переделали. Последнюю часть пришлось ждать почти семь лет — вышла она только в марте 2021-го.

Причины задержки менялись от года к году. Тут сыграла роль и вовлечённость Анно в другие проекты (яркий пример — Shin Godzilla), и новый виток его депрессии, связанный с тем, что он разочаровался в индустрии аниме, и финансовые проблемы студии Khara, которая предоставила Gainax заём в размере 100 миллионов йен и несколько лет не могла получить их обратно, и эпидемия коронавируса. В итоге режиссёр, кажется, совсем выгорел. В одном интервью уже после премьеры финального фильма он признался, что к «Евангелиону» у него не осталось никакой эмоциональной привязанности.

Серия фильмов получилась такой:

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone («Евангелион 1.0: Ты (не) один»)

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance («Евангелион 2.0: Ты (не) пройдёшь»)

Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo («Евангелион 3.0: Ты (не) исправишь»)

Evangelion: 3.0+1.01: Thrice Upon a Time (официально — «Евангелион 3.0 + 1.01: Как-то раз», но точнее было бы «трижды» или «в третий раз»)

Первые три полнометражки получили расширенные версии, в которых улучшили графику и немного переделали отдельные моменты. Новые версии обозначили как 1.11, 2.22 и 3.33. А названия на японском дополнили иероглифами, чтобы стилизовать фильмы под концепцию гагаку — классического жанра японской музыки (или же дзё-ха-кю — принципа развития японских художественных произведений в целом). С такой точки зрения, первый фильм — начало, второй — неожиданное переломное событие, а третий — резкое завершение. Четвёртый фильм сопроводили символом репризы, который в музыке означает повторение фрагмента (и намекает на суть сюжета).

Игры с названиями тут не для красоты, они и правда ёмко характеризуют суть фильмов. И все они получились настолько разными, что каждый нужно рассматривать отдельно, чтобы составить общую картину качества Rebuild of Evangelion.

Осторожно, спойлеры! Дальше мы будем говорить о сюжете! Самые серьёзные спойлеры скрыты вот таким образом .

«Ты (не) один» — ремейк с подвохом

Первый фильм «Евангелион 1.0: Ты (не) один» лучше всего вписывается в классические представления о ремейках. Он чётко идёт по сюжету первых шести эпизодов аниме-первоисточника, не опуская никаких основных элементов. Именно поэтому полнометражка запомнилась многим просто как красивое введение в мир «Евангелиона».

Притом с первых же секунд зрителям дают понять, что что-то тут не так. Вокруг Токио-3 — огромное количество руин. Океан стал кроваво-красным и напоминает LCL-гель из оригинала. А на земле виднеется силуэт Серийного Евангелиона. Всё указывает, что события «Конца Евангелиона» уже случились на момент начала полнометражки, но все будто забыли о них.

То есть Анно с командой начал очередные сюжетные интриги с первых же секунд нового фильма. Самое интересное, что дальше всё идёт по знакомому пути. Синдзи Икари вызывает его отец Гэндо с намерением заставить мальчика пилотировать Еву. Тот сначала отказывается, но, видя тяжёлые раны девушки Рэй Аянами, которая пойдёт пилотировать вместо Синдзи в случае его отказа, всё-таки соглашается вступить в бой с Ангелом. Так начинается его работа в учреждении NERV, якобы желающем спасти человечество.

Первая полнометражка запоминается в основном благодаря графике, которая делает сильные моменты оригинала ещё лучше. Работа с цветом и мелкими деталями в фильме на высоте, из-за чего знакомые сцены начинают играть новыми красками. А уж в финальной битве значения пафоса вообще зашкаливают, и она буквально сверкает спецэффектами. Смотреть сплошное удовольствие.

Если рассматривать «Евангелион 1.0: Ты (не) один» в отрыве первоисточника, то история тут концентрируется на знакомстве и взаимоотношениях Синдзи и Рэй. Большая часть аниме даже выполнена в холодных тонах, соответствующих характеру девушки. То есть команда Khara, выкинув и сократив второстепенные сюжетные линии, сконцентрировалась на сложном пути к пониманию друг друга двух интересных героев. Это пошло на пользу структуре аниме, которая стала цельнее, насыщеннее и доступнее.

Первая полнометражка в целом справляется с задачей стать привлекательнее для зрителей. Одна местная графика уже выглядит весомым поводом посмотреть аниме и для фанатов, и для новичков. Последние к тому же получат напряжённые битвы, интересных персонажей и необычную вселенную, которая всё ещё выделяется на фоне других меха-аниме, причём в неё наконец-то можно начать вникать без лишней головной боли.

На последних минутах фильма появляется Каору Нагиса. Напоминаем, в оригинальном аниме-сериале его ввели в сюжет лишь под конец. При этом фразы Каору недвусмысленно намекают, что с Синдзи он уже знаком, а все события «Евангелиона» и «Конца Евангелиона» уже произошли — причём не раз. Так что настоящая концовка «Евангелиона 1.0: Ты (не) один» — вовсе не победа над опасным Ангелом, которой удалось достичь благодаря слаженной работе Синдзи и Рэй. Она заключается в интересном откровении, что Rebuild of Evangelion — никакие не ремейки. Что это — продолжение, альтернативная история или нечто гораздо более сложное — что именно, ещё предстояло выяснить.

«Ты (не) пройдёшь» — сход с пути

Если первая полнометражка в большей степени посвящена Рэй, то вторая уделяет основное внимание другому пилоту-девушке — Аске Лэнгли Сикинами. В оригинальном аниме её, кстати, зовут Аска Лэнгли Сорью. Эта перемена особо с сюжетом не связана: Хидэаки Анно просто отметил, что актриса озвучки героини вышла замуж и сменила фамилию. Но главное, фильм «Евангелион 2.0: Ты (не) пройдёшь» уже не притворяется ремейком и уводит сюжет в новом направлении.

Даже начинается он с введения в историю совершенно новой героини — Мари Илластриэс Макинами. Она тоже может пилотировать Евангелионы и отличается игривым, беззаботным характером. В Khara не очень-то скрывают, что ввели Мари в основном ради фансервиса и большего разнообразия персонажей. Поэтому внятной предыстории у неё нет. К слову, бонусная глава манги по «Евангелиону» даёт понять, что девушка — подруга мамы Синдзи. Но окончательно прояснить личность Мари может только финальный фильм.

Сюжет «Ты (не) пройдёшь» первое время разворачивается в приподнятом тоне. Синдзи налаживает отношения с друзьями и постепенно начинает идти навстречу людям, Рэй тоже старается измениться в лучшую сторону, и даже Аска не кажется излишне заносчивой. В визуале преобладают тёплые цвета, что не только усиливает акцент на образе Аски, но и в целом помогает фильму казаться более спокойным. Будто мир «Евангелиона» наконец-то идёт на поправку.

Во второй полнометражке большая часть сцен совершенно новая и лишь косвенно опирается на сериал-первоисточник. Две трети сюжета довольно неспешные и ровные. С их помощью авторы хотят усыпить бдительность зрителей, чтобы сразить наповал в кульминации.

В ней Евангелион-03, который тестирует Аска, захватывает Ангел. NERV классифицирует робота как нового врага, причём вместе с девушкой. Синдзи внутри Евы-01 отказывает атаковать подругу, и тогда его отец включает систему псевдопилота. В результате Ева-03 вместе с Аской оказываются уничтожены. В оригинале гибели Аски вообще не было, потому подобный сюжетный поворот искреннее шокирует. Но дальше — больше. Попытки Синдзи победить очередного Ангела и спасти Рэй приводят к началу Третьего Удара — то есть фактически к концу света. И это в момент, когда оригинальный сериал только разгонялся.

Никаких иллюзий о намерениях «просто обновить историю» больше не осталось. «Евангелион 2.0: Ты (не) пройдёшь» делает невозможными все попытки пересказать сюжет первоисточника, причём его концовка не даёт внятных ответов о том, куда авторы направят серию дальше. Эту задачу должен был взять на себя третий фильм — и получилось у него как минимум спорно.

«Ты (не) исправишь» — теряя структуру

«Евангелион 3.0: Ты (не) исправишь» пришлось ждать три года, а в некоторых интервью авторы намекали, что с производством у Khara явные проблемы. Они будто сами не знали, как выйти из ситуации, в которую загнали себя вторым фильмом. От третьей полнометражки ждали наконец-то полностью оригинальной истории и хоть каких-то объяснений по поводу связи новых фильмов, сериала и «Конца Евангелиона». Вместо этого зрители получили красивое, но не вполне цельное произведение.

История третьего аниме-фильма разворачивается спустя 14 лет после концовки второго. Жизнь на Земле практически полностью уничтожена из-за Третьего Удара, вызванного Синдзи. Сам мальчик всё это время провёл на орбите в особом саркофаге. Его высвобождают Аска и Мари, но вовсе не из дружеских побуждений. Когда Синдзи приходит в себя, то выясняется, что все вокруг его ненавидят, считая виновным в конце света. И даже при таком плачевном положении дел NERV хочет завершить свой главный проект — комплементацию человечества, которая «низвергнет бога».

«Евангелион 3.0» сразу бросает зрителей в гущу событий, лишний раз не объясняя, что тут и как. Причём сеттинг меняется настолько радикально, что недосказанность только вредит пониманию сюжета. Слишком много вопросов скопилось за предыдущие две полнометражки, чтобы начинать новую с ещё большего количества нюансов и деталей. Из-за этого многие рецензенты объявили аниме-фильм сумбурным и хаотичным.

По настроению полнометражка тоже резко отличается от второй. В «Ты (не) исправишь» всё сделано так, чтобы максимально надавить на зрителя. Синдзи оказывается в отчаянном положении, брошенный и ненавидимый всеми. Его психологические проблемы сильно обостряются, так как никакой надежды он уже не видит.

На выручку ему приходит Каору, который становится для Синдзи первым настоящим другом. Именно сюжетная линия их отношений, быстро перетекающая в броманс и заигрывающая с романтикой и трагедиями, становится стержнем третьего фильма. В ней нет недосказанности или двояких моментов — всё чётко и ясно. Чего не скажешь про остальные элементы фильма.

Третья полнометражка окончательно определяет, что в центре внимания серии Rebuild of Evangelion — персонажи, а не сюжет, как было в сериале. Первый фильм посвятили Рэй, второй — Аске, а третий — Каору. Через других персонажей раскрывают и разные стороны характера Синдзи, и в принципе общие взгляды на мир «Евангелиона». Причём всё находится в столь тесном симбиозе, что даже цветовая палитра («Ты (не) исправишь», к слову, создан в красных и тёмных тонах) дополняет восприятие истории.

Проблема в том, что сама история третьей полнометражки кажется несколько вторичной, ведь всё снова сводится к концу света — уже к Четвёртому Удару. Правда, тут его удаётся предотвратить, но накал страстей всё равно слишком сильно схож с тем, что было в финале второго фильма. В «Ты (не) исправишь» к тому же ввели несколько новых персонажей, а некоторых старых изменили до неузнаваемости. Уделить им экранное время и не подумали, из-за чего бывшие любимцы фанатов начинают казаться статистами. Даже сражения, пускай на них и не жалели бюджета, уже не всегда впечатляли так, как раньше.

Кроме того, многие элементы третьего фильма буквально кричат, что зритель смотрит прямое продолжение «Конца Евангелиона» с лишь некоторыми вкраплениями «ремейков». А вот от столпов серии Rebuild of Evangelion аниме будто намеренно отдалилось. Опять же, никаких внятных ответов никто не даёт. А ведь это уже почти финал всей эпопеи, которая, как оказалась, длится не с 2007 года, а с 1995-го, когда состоялась премьера аниме-сериала.

Вот и получается, что «Евангелион 3.0: Ты (не) исправишь» — самый неоднозначный фильм в серии. Он непонятный и странный, но, в отличие от других частей, уже в неприятном для истории смысле. Подзаголовок аниме стал в какой-то мере символичным, ведь Khara будто долгое время «не могла исправить» свои же сценарные ходы. Вероятно, именно поэтому четвёртой части пришлось ждать так долго.

Пока ты (не) придёшь ко мне

Говоря о серии Rebuild of Evangelion, можно вспомнить ещё одну работу, которая напрямую к «ребилдам» не относится, но всё-таки сыграла свою роль в современном восприятии «Евангелиона». Речь о короткометражке until You come to me, созданной для выставки анимации Japan Animator Expo и вышедшей в 2014 году. Срежиссировал её Тадаси Хирамацу, а за иллюстрации отвечал Тацуя Кусида.

В этом аниме мы видим разрушенный после Третьего Удара мир во всем его печальном величии. Основные герои «Евангелиона» путешествуют по нему под меланхоличную музыку, наблюдая последствия своих действий. В короткометражке есть намёки на некоторые моменты, которые и сериал, и «ребилды» оставили непрояснёнными.

Воспринимать слишком серьёзно until You come to me не стоит. Короткометражку создали, чтобы продемонстрировать умения молодых талантов студии Khara, в канон она не входит. Впрочем, выглядит достаточно красиво, чтобы уделить ей внимание.

* * *

Название четвёртого и последнего фильма Evangelion: 3.0+1.01 как бы говорит, что в нём все сюжетные линии наконец-то свяжут воедино, а слоган «Пока-пока, все Евангелионы» утверждает, что это действительно конец. Притом после всего абсурда, в который превратилась серия из-за «ребилдов», поверить во внятное окончание получается лишь с трудом. Впрочем, Анно с командой всё ещё может всех удивить.

Сам факт окончания такой великой серии — событие без преувеличения историческое. Настоящий конец Евангелиона пришлось ждать 26 лет, и что-то подсказывает, что обсуждать его будут как минимум столько же.