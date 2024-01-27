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    #Н. К. Джемисин #рецензии на книги

    Н. К. Джемисин «Город, которым мы стали». Спасение мистера Нью-Йорка

    27 января 2024
    Фото аватара
    27.01.2024
    21078
    2 минуты на чтение
    #Н. К. Джемисин #рецензии на книги

    Все великие города мира, достигнув определённого размера, волшебным образом «рождаются» в антропоморфном виде, то есть воплощаются в человеческих аватарах, которые живут в своём мегаполисе и охраняют его. Эти аватары одновременно и «душа» города, и обычные люди, озадаченные тем, что с ними происходит. Обычно у одного города один аватар, но с Нью-Йорком всё иначе, у него их целых шесть. Пять по числу боро (районов): Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Квинс и Стейтен-Айленд. Плюс ещё один, главный, воплощающий весь Нью-Йорк целиком…

    Н. К. Джемисин «Город, которым мы стали». Спасение мистера Нью-Йорка

    K. Jemisin

    The City We Became

    Роман

    Жанр: городское фэнтези

    Выход оригинала: 2020

    Художник: Е. Куликова

    Переводчик: В. Юрасова

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

    Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

    Возрастной рейтинг: 16+

    432 с., 4000 экз.

    «Великие города», часть 1

    Похоже на:

    Нил Гейман «Никогде»

    Чайна Мьевиль «Крысиный король»

    Нора Кейт Джемисин — маститая американская писательница, обладательница премий «Локус», «Небьюла» и «Хьюго». В России она известна в основном своим циклом «Расколотая земля». И вот перед нами первая книга нового цикла «Великие
    города», в котором мегаполисы Земли оживают, воплощаясь в человеческих аватаров.

    Разумеется, всё не так просто. Городам и аватарам угрожает Враг, желающий их погибели, и она будет сопровождаться неким масштабным природным катаклизмом (таким стал для Нового Орлеана ураган Катрина). Враг не из нашего мира, он подчёркнуто чужероден, а появляется в виде Женщины в Белом, чей облик постоянно меняется, но всегда узнаваем. Или в виде огромных белых щупалец, заставляющих вспомнить о чудовищах Лавкрафта.

    Чтобы противостоять Врагу, пятеро аватаров (боро) должны объединиться вокруг шестого — главного — самого Нью-Йорка. А это непросто — ведь у пятерых очень разные характеры, у каждого из них есть стереотипы и предубеждения.

    И первая проблема, с которой столкнётся читатель романа, — недостаточное понимание происходящего. По-настоящему охватить всё, оценить пасхалки, шутки и подробности в отношениях между героями сможет лишь человек, знающий Нью-Йорк. Причём знающий его достаточно хорошо, различающий разные боро с их характером, духом, стремлениями и ценностями. Конечно, автор более или менее подробно описывает дух каждого района, даёт отсылки к его истории, подчёркивает особенности. Но всё время кажется, что этого недостаточно. Или же дело совсем не в том, и некоторые вещи можно понять, только почувствовав их, погрузившись в их атмосферу. В любом случае, «недостаточность» и «неполнота» изрядно мешают наслаждаться чтением книги.

    Вот вторая проблема, о которой сложно говорить, но и умалчивать нечестно: Н. К. Джемисин на страницах своей книги активно выступает против расизма, шовинизма, ксенофобии, гомофобии и других видов дискриминации так активно и так явно, что это поневоле кажется чрезмерным. Из пяти аватаров, олицетворяющих районы Нью-Йорка, только один мужчина. И только у одного белая кожа (и, небольшой спойлер, именно он оказывается негодяем). Враг, Женщина в Белом, подчёркнуто бледная, её прихвостни, заражённые злом, — белые мужчины. Поневоле складывается впечатление, что в многонациональном Нью-Йорке все белые воплощают собой зло, притеснение и агрессию, а все чернокожие, латиноамериканцы и представители других рас — добро, справедливость и стремление к объединению.

    Впрочем, это нисколько не умаляет достоинств книги. Роман Джемисин динамичный, кинематографичный и проникнутый любовью к Городу, Который Никогда не Спит. Он пробуждает огромное желание посетить Нью-Йорк — не только для того, чтобы своими глазами увидеть место действия, но и для того, чтобы проникнуться его духом. И, конечно, очень хочется дождаться следующих книг этого цикла — уже про другие города.

    Итог: атмосферный и кинематографичный роман, проникнутый духом Нью-Йорка и временами вызывающий чувство протеста.

    Слово творца

    Это неожиданно (хотя, возможно, не слишком), но для того, чтобы написать историю, действие которой разворачивается в реально существующем месте (даже если я его хорошо знаю), мне пришлось изучить больше материала, чем для всех остальных моих фэнтезийных романов, вместе взятых. По большей части так получилось из-за того, что в реальном мире живут реальные люди, и моя обязанность — изобразить их так, чтобы никого не оскорбить и никому не навредить.

    Города… никогда не бывают в безопасности. Даже те, у кого лишь один аватар. Нас можно захватить и сжечь, затопить, когда строится новая плотина, разбомбить, оставив на месте лишь кратеры. Мы, аватары, живем ровно столько, сколько живут наши города, и обладаем огромной силой… но ведь именно ты однажды сказал мне изучить историю. Я так и поступил. И я увидел, что совсем немногие города умирали мирно.

    Н. К. Джемисин «Город, которым мы стали». Спасение мистера Нью-Йорка
    Стоит ли читать?
    Если интересен Нью-Йорк и нравятся проявления woke culture
    Удачно
    кинематографичный язык
    динамичность повествования
    атмосферные описания Нью-Йорка
    Неудачно
    приверженность «повесточке»
    7
    Оценка
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