Дайджест новостей за неделю 22 — 28 апреля

Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

В этом выпуске:

✨ Netflix закрыл сразу два потенциальных спин-оффа «Ведьмака».

✨ Появились первые подробности космической игры-эпопеи от ветеранов Bioware с Мэттью Макконахи в главной роли.

✨ Майкл Бэй объединился с рэпером Post Malone для создания научно-фантастического комикса.

…И многое другое!

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежий выпуск:

Яндекс.Музыка | Apple Podcasts | Mave | YouTube

Поддерживайте подкаст на Boosty