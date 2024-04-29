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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 22 — 28 апреля

    29 апреля 2024
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    29.04.2024
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    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

    В этом выпуске:

    ✨ Netflix закрыл сразу два потенциальных спин-оффа «Ведьмака».

    ✨ Появились первые подробности космической игры-эпопеи от ветеранов Bioware с Мэттью Макконахи в главной роли.

    ✨ Майкл Бэй объединился с рэпером Post Malone для создания научно-фантастического комикса.

    …И многое другое!

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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