Мнение: почему «Властелин колец: Охота на Голлума» — плохая идея

Студия Warner Bros. анонсировала новые фильмы по вселенной «Властелина колец». В конце этого года для затравки выйдет мультфильм «Война рохиррим», а к 2026 году готовят главное блюдо: фильм «Властелин колец: Охота на Голлума». Энди Серкис вернётся к роли Голлума, Питер Джексон будет продюсером, а среди авторов сценария числятся Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, работавшие и над двумя кинотрилогиями. Звучит как главный анонс года?

Прежде чем мы начнём обсуждать его, надо пояснить. Я давний поклонник Питера Джексона, «Властелин колец» я считаю эпохальным произведением в кино. Я писал обзоры на все части «Хоббита» — и называл его не идеальным, но приятным дополнением к классике. Я всегда восхищался Энди Серкисом, особенно его работой в трилогии «Планета обезьян».

И всё равно считаю, что «Охота на Голлума» — плохая идея. Я жду фильм с большим скепсисом. И вот почему.

Режиссёр не Джексон

В старых обзорах «Мира фантастики» не раз звучала мысль, что Средиземье Джексона — особая вселенная, в которую стоит возвращаться. Потому что ПиДжей — отличный режиссёр, умеющий снимать красиво и интересно. Сколько ни возмущайся его дополнениями к «Хоббиту», смотрится-то на одном дыхании.

Но Джексон не будет режиссёром новых фильмов. Он лишь продюсер. Сам Питер уже десять лет как не снимает блокбастеров, его последние работы — куда более скромное документальное кино. А как продюсер он не так уж успешен. Однажды Питер уже попытался уйти в тень и свалить режиссёрскую работу на своего ученика, сохранив в остальном ту же команду. Это было при создании стимпанка «Хроники хищных городов» — и фильм обернулся громким кассовым провалом. Похоже, Джексон нужен «Охоте на Голлума» как символ, как живое знамя, чтобы новый фильм можно было рекламировать как «От создателя „Властелина колец“».

Сценаристами числятся Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, получившие по «Оскару» за сценарии «Властелина колец» — и это вроде бы хорошая новость. Но настораживает, что у них сразу же заявлены ещё два соавтора — Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу. На их счету пока что только предстоящая «Война рохиррим» и малоизвестный триллер The Sorrows (а ещё Фиби в детстве играла одну из жертв в «Милых костях» того же Джексона). Обычно у фильма много сценаристов, когда сценарий не раз переписывали. А тут что же, они с самого начала будут писать вчетвером, мэтрессы наравне с дебютантами? Или, о ужас, Фрэн и Филиппа просто поставят свои имена под сценарием, фактически написанным Фиби и Арти?

Энди Серкис — скорее актёр, чем режиссёр

Серкис — великолепный актёр, создавший целую новую актёрскую профессию: игра в цифровом гриме. Его Голлум, Кинг-Конг, шимпанзе Цезарь — настоящие живые персонажи, а не компьютерные мультяшки, именно благодаря его игре. Это он, а не Ди Каприо, должен был стать живым мемом на тему «Как, у него до сих пор нет „Оскара“?». И его участие в «Охоте на Голлума» — это главный плюс, главный повод всё-таки ждать фильм. Участие как актёра.

Но Серкис — ещё и режиссёр «Охоты на Голлума». И это не его дебют — вообще-то на счету Энди уже три полнометражных фильма! Вот они: мелодрама «Дыши ради нас» (вы её вряд ли смотрели), «Маугли» (противоречивая версия 2018 года) и… «Веном 2». Конечно, в фильмографии Джексона до «Властелина колец» половину составляли треш-ужастики — но они были необычными и изобретательными. Про разгромленного критиками «Венома 2» этого не скажешь: он смотрится чисто как студийная штамповка. Пока что лучшая режиссёрская работа Серкиса — это руководство второй съёмочной группой «Хоббита» в отсутствие Джексона.

В 2025 году должен выйти «Скотный двор» — четвёртый фильм режиссёра Серкиса, и вот он действительно интригует. Это будет экранизация притчи-антиутопии Оруэлла, снятая при помощи захвата движения. Сам Серкис играет в ней ослика Бенджамина. Вот это выглядит как авторский проект Энди, за которым стоит следить, — и, может быть, он раскроет Серкиса именно как режиссёра.

Сольник Голлума? Серьёзно?

Почему новый фильм строится вокруг Голлума, понять нетрудно — с точки зрения производства. Голлум — единственный из центральных персонажей «ВК», кто не постарел за 20 лет, потому что он компьютерный. Серкис может сыграть его, как прежде, как бы сам актёр ни изменился за эти годы.

А вот зачем строить фильм вокруг Голлума с точки зрения сюжета? Неужели хоть кто-то в мире мечтал о сольнике этого персонажа? Да, у него интересная биография — но она на 90% раскрыта в двух кинотрилогиях. А фильм посвящён лишь отдельному её эпизоду. В этой истории нет никакой интриги — мы уже знаем, чем всё кончится. В ней нет ничего крутого и эпического, она не раскроет неизведанные части мира или другую эпоху. Конечно, сценаристы попытаются запихнуть в неё новые масштабные эпизоды — но тут уже есть риск сломать логику вселенной. Как в финале «Хоббита», когда битва за сокровища Одинокой горы получилась масштабнее, чем битва у врат Мордора в «ВК».

Хуже того: охота на Голлума уже была на экране! В 2009 году британские толкинисты выпустили на удивление качественный получасовой фанатский фильм с точно таким же названием. Версия Серкиса будет неизбежно выглядеть как её расширенный и более дорогой ремейк.

Если уж очень хочется, на Warner Bros. могли бы рассказать историю Арагорна — до или после «ВК» (кстати, по всей логике, он должен появиться в «Охоте на Голлума»). Или Леголаса, который за долгую жизнь наверняка повидал приключений. Или завоевание Балином Мории. Любой из этих вариантов был бы интереснее и эпичнее, чем охота на Голлума.

Warner Bros. ограничены правами

На этом месте опытный толкинист должен проворчать: автор, ну какие Арагорн и Леголас? Вселенная Средиземья огромна, в ней тысячелетия истории и множество сюжетов. Чего бы не снять кино про Феанора, например? Про Берена, Лучиэнь и Финрода? Или про Хурина и его детей, Турина Турамбара и Ниэнор?

Да потому, что у Warner Bros. нет на это прав. Она клиент компании Middle-Earth Entertainment, которой принадлежат права на адаптации «Властелина колец» и «Хоббита». Основатель компании купил их ещё у живого профессора Толкина. Права на остальные его книги, включая «Сильмариллион», принадлежат наследникам писателя, объединённым в организацию Tolkien Estate. Сейчас ею рулит уже не упрямый Кристофер Толкин, а его более сговорчивый сын Саймон, но и он не отдаст дедово наследие иначе как за кругленькую сумму.

А как же на Amazon сняли «Кольца власти»? А так: Саурон, Галадриэль, Элронд, Гэндальф — это персонажи «Властелина колец». Падение Нуменора упоминалось в приложениях к книге, в ней же кратко описано создание первых колец кузнецом Келебримбором. То есть, с юридической точки зрения, «Кольца власти» — адаптация отдельных строчек из «Властелина колец»! Плюс отсебятина сценаристов, на которую толкиновские права не распространяются. По той же причине «Хоббита» дополняли не черновиками Профессора, а сценками с Альфридом или Тауриэль: это персонажи, выдуманные для фильма. А кабы Гэндальф не «забыл» имена Синих Магов Алатара и Палландо, студия влетела бы на несколько миллионов.

Что дозволено скромной постановке типа «Финрод-зонга», не дозволено ворочающей миллиардами студии. Чтобы снять блокбастер про Берена и сильмарилл, «Уорнерам» надо отвалить Саймону не меньше, чем когда-то за весь «Властелин колец». А руководство, видимо, полагает, что эти персонажи широкой публике менее известны, чем Голлум, и просто не стоят того.

Это выдаивание франшизы

На Warner Bros. руководствуются той же логикой, что на студии Columbia, где штампуют никому не нужные сольные фильмы про врагов Человека-паука, — берут какие-то крупицы своих интеллектуальных прав и разбавляют их дополнениями от наёмных сценаристов.

До сих пор «Властелин колец» Джексона был в первую очередь кино, а не франшизой. Первая трилогия — отличная экранизация книги, о такой фанаты могли только мечтать. Трилогия «Хоббит», хоть она и излишне раздута (всё можно было уложить в один фильм — фанаты даже нарезали такую версию), это всё же экранизация сюжета Толкина, лишь дополненная Джексоном сотоварищи. Это всё ещё была попытка рассказать полноценную историю.

«Охота на Голлума» — это уже откровенная попытка заработать на крупицах авторских прав и ностальгии. Хуже был бы только полный ремейк с каким-нибудь новомодным переосмыслением. И «Охота» ведь заявлена как первый из множества новых фильмов по франшизе! Что они там задумали дальше? Забытые приключения Голлума в пещерах гоблинов? Голлум против Балрога? Голлум всплывает из вулкана и становится избранным?

Это не попытка дать зрителям и фанатам то, о чём они мечтали. Это выдаивание франшизы, никак иначе не назвать. Пусть даже в этом выдаивании участвуют такие великие артисты, как Джексон и Серкис.

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Всё это не значит, конечно, что фильм обречён. Иногда выстреливают даже странные идеи. Стал же «Изгой-один», снятый по мелкому эпизоду, самым любимым в фэндоме диснеевским фильмом «Звёздных войн».

Уверен, что как минимум качественной «Охота на Голлума» получится. Талантливый актёр Серкис, спецэффекты от Weta, виды Новой Зеландии — всё это наверняка будет радовать глаз и щекотать ностальгию. Да и сценарий вроде бы пишут опытные Уолш и Бойенс, а присматривает за ними всеми Джексон. Вряд ли эти люди могут всё испортить так, как это вышло с пятым и шестым «Терминаторами», четвёртой «Матрицей» и девятыми «Звёздными войнами». Нет, сам фильм наверняка будет неплохим.

Но я не могу представить, чтобы он стал для кого-нибудь любимым. И чтобы кто-нибудь в здравом уме называл его «Властелином колец».