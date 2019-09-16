«Мир фантастики» часто публикует разные мнения на одну и ту же тему. Как правило, это мнение не всей редакции, а конкретного автора. И нередко оно отличается от мнения другого. Недавно мы публиковали заметку Валентины Ингсоц о 10 причинах ждать новую «Матрицу». Я редактор этого текста, и при работе над ним я часто ловил себя на мысли, что не согласен со многими пунктами. Учитывая всё, что пока известно о фильме, я считаю, что четвёртая «Матрица» — так себе идея.

Вачовски — это провалы и потенциальный скандал

Два года назад я собирал аргументы за и против этого возрождения, и одним из первых пунктов «за» было «Вачовски не участвуют». Так вот, теперь одна из Вачовски участвует. Фильм снимает Лана (экс-Ларри), старшая из сестёр, — и это сильно снижает ожидания от фильма.

Вачовски давно потеряли хватку как режиссёры большого кино. Их последний окупившийся фильм — страшно сказать, третья часть «Матрицы», которая по возрасту скоро сможет покупать алкоголь. Всё, что они снимали после этого, проваливалось, даже вполне приличный «Облачный атлас». Кстати, это единственный их полнометражный фильм после окончания «Матрицы», который стоит смотреть. «Спиди-гонщик» и «Восхождение Юпитер» — провалы не только кассовые, но и творческие. Это нагромождения спецэффектов, не связанные интересной историей.

Неудивительно, что после «Юпитер» сёстры пропали из большого кино почти на пять лет. Похоже, теперь Лана ухватилась за свой единственный успешный проект как за шанс вернуться в Голливуд.

Кроме того, Вачовски в принципе очень своеобразные люди. Смена пола — их личное дело, убеждения — тоже, но приходится учитывать, что это проявляется в их работах. Во времена «Матрицы» речь шла просто о борьбе против системы за свободу. Но в последней работе Вачовски, весьма успешном сериале «Восьмое чувство», полно и проблем всевозможных меньшинств, и нетрадиционной любви всех видов, причём плотской.

Нет сомнений, что Лана принесёт подобные темы и в новую «Матрицу» — атмосфера в Голливуде сейчас к тому располагает. К тому же соавторами сценария будут Дэвид Митчелл и Александр Хемон — сценаристы «Восьмого чувства». Именно этот сериал стоит посмотреть, чтобы понять, чего ждать от новой «Матрицы».

Всё это делает будущий фильм «идеальным штормом» для очередного скандала «критики против зрителей». Копья, сломанные вокруг «Охотниц за привидениями», покажутся зубочистками. Нетрудно представить, как западная пресса провозгласит бывшего мужчину иконой феминизма, возмущённые какой-нибудь репликой Ланы фанаты заминусят фильм на всех сайтах, а потом его выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучшее поднятие проблем меньшинств». Разве такого возвращения «Матрицы» мы ждём?

Тринити мертва

(и Нео в общем-то тоже)

Нам обещают, что в новой «Матрице» сыграют те же актёры, что исполняли главные роли в оригинале: Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Сами актёры отличные, и, если бы я составлял список доводов за, а не против, эти шли бы первым и вторым. Сложнее с их персонажами. Проблема в том, что в финале трилогии Нео и Тринити — спойлер — погибли.

Работу над будущим фильмом начали с того, что заранее «слили» героическое самопожертвование главных героев. Сценарий ещё не написан, а мы уже знаем, что они вернутся. Это даже не держится в тайне — это используется как главная приманка.

Ладно, Нео — избранный, его воскресение можно списать на чудо, даже Пифия в финале на это намекала. Но Тринити — простая смертная. Как бы ни обставили её воскрешение — в виде цифровой копии, путешествием во времени, чудо-сывороткой, поворотом «это был сон», — это отменит и обесценит один из самых эмоциональных моментов «Революции». Фанаты, конечно, недолюбливают сиквелы «Матрицы», но не настолько же!

Хуже того, теперь любая смерть в «Матрице» потеряет драматизм. Если можно воскресить Тринити, можно любого. А если в сюжете нет ничего окончательного, то и за событиями следить неинтересно. По этой скользкой дорожке уже прошёл «Терминатор: Генезис»: снимать к нему продолжения не имело смысла, потому что любое спасение или уничтожение мира легко отменяется параллельной вселенной.

Есть слабая надежда, что появление героев обставят без реткона каким-то оригинальным образом. Но предыдущий и следующий пункты намекают, что особо надеяться не стоит.

Дополнения чаще портят историю

Один из главных аргументов Валентины, почему стоит ждать новый фильм, — это позволит Вачовски лучше раскрыть вселенную «Матрицы». В это хотелось бы верить, и ради этого стоило бы возрождать франшизу… если бы это было обычной практикой. Но такие примеры можно пересчитать по пальцам, а удачные — по пальцам одной руки.

Многомиллионные киносерии возрождают не потому, что осталась недосказанность, а чтобы заработать на их популярности. Недосказанность может лишь послужить поводом для сюжетного поворота. Ридли Скотт, помнится, мечтал рассказать, откуда появились Чужие. В итоге «Чужой: Завет» ответил на этот вопрос так, что лучше бы промолчал. А ведь это фильм, который действительно дополнил вселенную! Новые «Звёздные войны» же неплохи как кино, но ничего нового о мире не раскрыли. Они даже уменьшили его, выкинув Расширенную вселенную со всеми её персонажами и планетами. И стоит ли опять поминать «Генезис»? А ведь «Терминатор» — ближайший родственник «Матрицы».

Вряд ли Вачовски спустя полтора десятилетия спохватились и решили улучшить свою вселенную. Как раз им-то никто не мешал раскрывать мир «Матрицы», всё было в их руках. В 2003 году они были на вершине Голливуда, на пике творческой формы, и все умоляли их о продолжении. Результатом стали неоднозначные «Перезагрузка» и «Революция». Вот так Вачовски представляли развитие своей вселенной, уж какое есть. С чего бы им сейчас справиться лучше?

Тем более что в данном случае речь идёт не о приквеле, который мог бы рассказать о войне людей с машинами. Речь явно о продолжении. Не в прошлое же отправятся воскресшие Нео и Тринити!

Оставьте классику в покое!

Споры о «Матрице» вечно сворачивают к вопросу, полезно ли возрождение ей самой. И как-то теряется вопрос, нужна ли новая «Матрица» нам. Фанаты мечтают о возвращении «Светлячка», о Half-Life 3, о «Хребтах безумия» от Дель Торо. Но много ли народу умоляет: «Дайте ещё одну “Матрицу”, трёх что-то маловато»?

Для 1999 года «Матрица» была идеальным кино. Компьютеры только что вошли в жизнь каждого, приближалось новое тысячелетие, все сходили с ума по идее нереальной реальности. Фильм явился в ответ на эти страхи, приправив их новейшими спецэффектами. Это сделало его революцией. И символом своей эпохи, давно ушедшей. Даже снятые в те же годы сиквелы не смогли этого повторить.

Сейчас такой фильм не будет выглядеть чем-то новым. В лучшем случае он станет ретро-фантастикой, эксплуатирующей моду на добряка Киану и ностальгию по временам, когда компьютеры были большими. В худшем — надгробием для хорошей киносерии, которое рассорит создателей и их фанатов. Буду рад ошибиться, но пока я не вижу к этому никаких предпосылок.

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