Восьмерка сенсейтов, осознав свои экстрасенсорные способности, начинает активно применять их для решения личных проблем. А ещё им пора взглянуть в глаза своему главному врагу и придумать, как дать ему отпор.

Sense8 Жанр: философский триллер

Продюсеры: Лили и Лана Вачовски, Дж. Майкл Стражински

В ролях: Брайан Дж.Смит, Тина Десай, Макс Римельт, Пэ Ду-на

Премьерный показ: май 2017, Netflix

Продолжительность: 10 серий по 60 минут

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Второй сезон можно описать одним словом – сбалансированность. Авторы проделали работу над ошибками и сгладили все острые углы. И это одновременно и плюс, и минус.

Плюс в том, что выровнялась динамика. Вся экспозиция осталась в рождественском эпизоде — Netflix даже официально переименовал его в первую серию сезона. А дальше сюжет без проволочек припускает с места в карьер. Авторы благоразумно не затягивают с сюжетными линиями, которые не способствуют динамике. Например, вынужденная спячка Уилла разрешилась к концу первого же эпизода.

Магистральный сюжет стал обрастать интересными подробностями и приобрел глубину. Мы больше узнаем об Анджелике и Джонасе, их образы становятся гораздо неоднозначнее. Баланс экранного времени между личными историями героев и магистральным сюжетом выровнялся, и сериалу это на пользу.

При этом создатели сбавили уровень эпатажа и авангарда. Кровавых разборок тоже поубавилось. Увы, вместе с ними ушли и многие интересные идеи. Ничего похожего на сцену с родами или удар автобусом с разворота во втором сезоне не нашлось. Сериал почти перестал удивлять в художественном плане, а музыкальные сцены и особенно коллективные радостные танцы отдают самоповторами.

Но это не значит, что сериалу нечего предложить. Авторы перестали делать упор на отдельные яркие эпизоды и постарались уделить внимание повествованию в целом. За счет постоянного взаимодействия между восемью героями практически каждая сцена вызывает сопереживание, со-чувствование. Не так важно, что именно происходит – драка в тюрьме или речь Номи на свадьбе сестры, кошки-мышки с Уисперсом или кастинг Лито на роль в фильме. Ведь любое событие в человеческой жизни – значимо. Подсказанное вовремя слово или разделенная эмоция могут круто изменить судьбу.

Активное взаимодействие персонажей – главная изюминка сериала. Роли в боевой команде определяются быстро и не меняются: Сан дерется, Номи хакает камеры, Уилл параноит и предсказывает подставы (не всегда удачно), Вольфганг стреляет, Кала лечит (или разгуливает в нижнем белье, что тоже неплохо), Лито забалтывает, а Кафеус увозит всех в светлое будущее.

А вот с «мирным» взаимодействием все куда интереснее. Персонажи нередко «посещают» друг друга в психологически тяжёлые моменты, и это создает сложную паутину взаимоотношений. Ведь насколько бы разными ни были люди, любой найдёт, чем помочь другому в трудный час. Коллективное преодоление любых сложностей – это прямо-таки модель идеальной общественной организации. При этом быстро становится понятно, что команде любая задача по плечу. Тем интереснее наблюдать за персонажами, когда они справляются с проблемами сами, не используя свои способности.

Вглубь пошла и разработка мира. В первом сезоне самому феномену сенсейтов уделялось крайне мало времени, фантдопущение исполняло чисто философские задачи. Во втором появились подробности их истории и какая-никакая научная база. Стали показывать сенсейтов из других кластеров. Четче обрисовали суть корпорации, которая на них охотится. В зачаточном виде показали вполне ожидаемое противостояние двух кластеров.

Философия и символизм никуда не делись. Как и ода толерантности — общая концепция и сами личности авторов обязывают. Просто Вачовски здраво рассудили, что выпячивать ее на передний план второй сезон подряд неразумно. Вопросы расовой нетерпимости и сексуальных меньшинств, конфликты на почве веры – все это осталось в сериале, но вплетено в повествование аккуратно, без нарочитости. Эти темы — часть повседневной жизни героев, а для некоторых даже часть работы. Например, Кафеусу открывается дорога в политику.

Минус, за который стоит поругать сценаристов, – некоторые сюжетные линии слишком затянули, оставив их разрешение на следующий сезон. Как будто авторы испугались, что героям нечего будет делать, если они избавятся от некоторых проблем. Практически без развития осталась Райли. Забота о Уилле стала ее основным занятием, затормозив героиню на фоне остальных.

Зато закончился сезон лихо — продолжение сулит массу интересного. И пока что Вачовски не дают повода себе не доверять.

Второй сезон «Восьмого чувства» не лучше первого, но гораздо ровнее. Экшен, драма, комедия, философия, эпатаж, саспенс, необычные художественные приемы – все сведено в гармоничное и очень динамичное повествование. Но главное, сериал не изменил себе и все еще рассказывает, как важно и как трудно добиться взаимопонимания всех людей, вне зависимости от расы, пола или сексуальных предпочтений.

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