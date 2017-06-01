Интернет-сервис Netflix решил закрыть сериал «Восьмое чувство» после второго сезона. Сёстры Вачовски и Джозеф Майкл Стражински не смогут закончить свою фантастическую драму — по крайней мере, на этом канале.

«Восьмое чувство» было всем, о чём мы и фанаты только могли мечтать: смелым, эмоциональным, шокирующим, крутым и совершенно незабываемым. Никогда ещё не было настолько глобального сериала с такими разнообразными и международными актёрским составом и съёмочной группой, и с таким же сплочённым сообществом страстных фанатов по всему миру. Мы благодарны Лане, Лили, Джо и Гранту <Хиллу, исполнительному продюсеру> за их видение и всех актёров и сотрудников за их мастерство и упорство. Синди Холланд, вице-президент Netflix

«Восьмое чувство» рассказывало о группе из восьми людей, способных читать мысли друг друга и временно вселяться друг другу в тела. В результате «сенсейты», как прозвали этих людей, образовали сплочённую команду, способную решать любые проблемы. А проблем было много — за телепатами-экстрасенсами охотилась таинственная организация. Сериал не только рассказывал о приключениях, но и поднимал философские и социальные вопросы о взаимопонимании и единстве всех людей.

Первый сезон сериала многих шокировал демонстрацией откровенных сцен и однополого романа, но несмотря на это был удачным. Второй сезон по сравнению с первым стал менее вызывающим и более удачным — оценки критиков на Rotten Tomatoes выросли с 67% до 86% (и наша оценка второго сезона тоже была выше). Но, видимо, недостаток скандальности сказался на рейтингах и прибыльности сериала. Тем более что «Восьмое чувство» явно влетало Netflix в копеечку — снимали его со всем размахом большого кино.

Финал последней серии сулил массу возможностей для продолжения — но, увы, похоже, что эта история так и останется недосказанной. Если только Вачовски не найдут новый дом для своего творения.

«Восьмое чувство» вошло в этот топ: Лучшие сериалы о мистике и паранормальном Истории, где наука тесно переплетается со сверхъестественным, а истина где-то рядом.