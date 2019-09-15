Мнение: 10 причин, почему новая «Матрица» — это хорошо

20 августа студия Warner Bros. объявила о съёмках четвёртой части культового фильма «Матрица». Режиссером и продюсером стала Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити. (Кто бы мог подумать, что после стольких лет и стольких фильмов мы снова увидим Ривза в этой роли!) Новость вызвала множество вопросов: они касаются и смерти героев в финале «Революции», и непонимания, зачем вообще возвращаться к серии, — многим даже казалось, что уже второй и третий фильмы были лишними. Попробую объяснить в 10 пунктах, почему четвёртая «Матрица» — это хорошие новости.

Мы наконец узнаем, что было дальше

У фильма «Матрица: Революция» открытый финал. Мы не знаем, что именно стало с Нео после победы над Смитом, а разговор Пифии с Архитектором намекает, что часть людей сможет освободиться из Матрицы. Как машины планируют скрыть от людей существование реального мира? Как будут выживать без дармовой энергии?

А жителям Зиона придётся либо сосуществовать с ними, хотя множество людей по-прежнему остаются в Матрице, либо делать что-то с миллиардами освободившихся. Мир в любом случае потеряет стабильность, установленную Архитектором, и теперь и люди, и машины должны будут сами решать свою судьбу. И это страшно интересно.

Вдобавок возникает вопрос: появится ли после перезапуска новый Избранный? И будет ли он как-то связан с предыдущим? Кстати, частично ответ лежит на поверхности. На вопрос девочки-программы о Нео Пифия отвечает: «Я думаю, [мы его] увидим. Однажды». Кажется, этот момент пришёл.

Откроются новые детали истории

Есть надежда, что в четвёртом фильме прояснятся подробности, которые обошли вниманием в предыдущих частях.

Кое-что из этого можно найти в «Аниматрице». Например, эпизод «Второй ренессанс» рассказывает историю войны людей и машин, но очень схематично и сжато, — а здесь она как раз может понадобиться, потому что мир, по сути, возвращается к этой точке. Да и сама «Аниматрица» в целом достойна внимания. Чем чёрт не шутит, возможно, в сценарий захотят вписать какие-то сюжеты оттуда (а какие-то уже вписали: история парнишки, который играет важную роль в Перезагрузке и Революции, рассказана именно там).

Конец фейкам про «истинную концовку» фильма!

Не знаю, как вам, а мне порядком надоели разошедшиеся по интернету статьи и видео о том, как «на самом деле» должна была закончиться трилогия. Новый фильм навсегда опровергнет эти спекуляции: история закончилась именно так, как хотели авторы, и продолжаться она будет именно с этой точки. А если что-то нужно поменять, сценаристы прекрасно справятся с этим сами, и помощь умников из Всемирной сети им точно не нужна.

Над фильмом работает сильная команда

Режиссер, Лана (в прошлом Ларри) Вачовски, — одна из авторов изначальной идеи. Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс — ключевые персонажи, Нео и Тринити, без которых «Матрица», сколько бы лет ни прошло, была бы уже не той.

Помимо Ланы, сценарий пишет Дэвид Митчелл — автор книги «Облачный атлас», по которой Вачовски сняли отличный фильм, и сценарист второго сезона их сериала «Восьмое чувство». Сложно представить, что Лана позволит идее всей своей жизни скатиться в унылый сиквел ни о чём. И что такой мастер слова и интриги, как Митчелл, этому поспособствует.

Кстати, третий сценарист — Александр Хеммон, американский писатель боснийского происхождения, чьи книги очень хвалят критики. По-моему, беспроигрышная комбинация.

Если кто-то забыл: Вачовски умеют снимать!

Напомню, что, помимо «Матрицы», в прошлом братья, а ныне сёстры Вачовски прославились ещё как минимум фильмом «Облачный атлас», сериалом «Восьмое чувство» и сценарием к «V — значит вендетта». Они всегда прекрасно умели схватывать дух времени и показывать его в кадре. В этом смысле 1999-й и 2019-й принципиально ничем не отличаются — нет никаких причин полагать, что в этот раз режиссёрское чутьё Лане/Ларри изменит.

Новые технологии — новые возможности

В 1999 году «Матрица» поразила зрителей не только философской идеей, но и — не в последнюю очередь — технологиями съёмки и спецэффектами. Замедленное движение пуль, сальто и пробежки по стенам стали узнаваемы наравне с кожаными плащами и тёмными очками.

Вачовски уже тогда знали, как выжать из киноиндустрии максимум. А теперь вся мощь нынешнего Голливуда будет служить раскрытию мира «Матрицы». Он этого действительно заслуживает.

Мир снова изменился

В начале XXI века идея о захвате человечества машинами и о мире-симуляции была новой и пугающей. Новой она быть перестала, а вот пугающей — нет: в мире человекоподобных роботов и пишущих стихи нейросетей проблема того, что такое личность и чем человек отличается от машины, стала только острее. Режиссёры и писатели не устают ее исследовать, и у Ланы Вачовски за прошедшие двадцать лет точно прибавилось того, о чём стоит рассказать. Об этом говорит и она сама:

Многие идеи об устройстве нашей реальности, которые мы с Лилли обдумывали двадцать лет назад, сейчас ещё более злободневны. И я счастлива снова вернуть этих персонажей в свою жизнь.

Изменились и сами авторы

Во-первых, они накопили двадцать лет жизненного и режиссерского опыта, а во-вторых, Ларри и Энди стали Ланой и Лилли. После таких нехилых потрясений многое должно восприниматься иначе.

При этом стоит сказать,что в творчестве Вачовски с самого начала было то, что, появись «Матрица» сейчас, могли бы назвать данью феминисткам. Легко заметить, что женщины и мужчины в Зионе и на кораблях делают одинаковую работу, а их статус и отношение к ним окружающих никак не зависит от гендера — достаточно вспомнить спор Ниобе с другим капитаном по поводу корабля для Нео или то, как сестра Тэнка ползает по трубам с гранатомётом. Так что новая «Матрица» может оказаться на удивление актуальной в третьем десятилетии XXI века, ни на йоту не изменив при этом своему изначальному посылу.

Выросло поколение, не видевшее культовый фильм

Когда одна из коллег сказала мне, что «Матрица» — это любимый фильм её папы, я почувствовала себя очень старой. Но выход нового фильма, вкупе с повтором в кинотеатрах первой части по случаю двадцатилетнего юбилея, может заставить молодёжь заинтересоваться тем, на чём росли их родители. И история наверняка найдёт новых ценителей, потому что такие работы, как «Матрица», просто не могут устареть.

И, в любом случае, это будет красиво. Так что — пристегни ремни, Дороти, и скажи Канзасу: «Прости-прощай!»