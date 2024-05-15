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    Первый тизер-трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

    15 мая 2024
    Фото аватара
    15.05.2024
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    Первый тизер-трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

    Стриминговый сервис неожиданно опубликовал первый тизер-трейлер сериала по «Дюне» с подзаголовком «Пророчество».

    Действие развернется за 10 тысяч лет до рождения Пола Атрейдеса, а в центре сюжета будут две сестры Харконнен, которые основывают Бене Гессерит.

    Главные роли исполнят Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Строн, Джихё и не только.

    Премьера состоится осенью — пока без точной даты.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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