Первый тизер-трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

Стриминговый сервис неожиданно опубликовал первый тизер-трейлер сериала по «Дюне» с подзаголовком «Пророчество».
Действие развернется за 10 тысяч лет до рождения Пола Атрейдеса, а в центре сюжета будут две сестры Харконнен, которые основывают Бене Гессерит.
Главные роли исполнят Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Строн, Джихё и не только.
Премьера состоится осенью — пока без точной даты.
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