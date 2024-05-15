Первый тизер-трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

Стриминговый сервис неожиданно опубликовал первый тизер-трейлер сериала по «Дюне» с подзаголовком «Пророчество».

Действие развернется за 10 тысяч лет до рождения Пола Атрейдеса, а в центре сюжета будут две сестры Харконнен, которые основывают Бене Гессерит.

Главные роли исполнят Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Строн, Джихё и не только.

Премьера состоится осенью — пока без точной даты.