Книги про попаданцев: самые нелепые и безумные

В последнее время мы несколько раз рассказывали о попаданцах — в первую очередь о невольных путешественниках во времени, рождённых фантазией авторов как зарубежных, так и отечественных. Все эти истории толковые и читабельные. К сожалению, слишком многие попаданческие книги вызывают совсем другую реакцию из разряда «рука-лицо». Но даже среди них встречаются просто невероятные перлы, при чтении которых невольно задаёшься вопросом: что употреблял автор?

В попаданческой фантастике слишком много мусорных книг — особенно среди отечественных. Главная причина, пожалуй, именно в том, что попаданческие байки — наиболее популярный сегмент фантастической литературы России. Потому процент халтурщиков и людей с очень специфическим мышлением здесь особенно высок — слишком многим хочется урвать хотя бы кроху самого востребованного у читателей пирога. А любители подобных историй так плотно подсаживаются на них, что зачастую готовы читать откровенный треш. Зависимость, она такая.

Наиболее кринжовые книги делятся на три категории. Одни просто ужасно написаны, от сюжета до стиля — о них мы говорить вообще не будем. Другая категория — книги, переполненные клише, вплоть до невольной пародии. Наконец, третья категория примечательна нелепой фигурой попаданца и общим сюжетом — специфическим, экзотическим, временами на грани (или даже за гранью) откровенного безумия. Причём это вовсе не юмористика. Речь про книги, которые написаны всерьёз. Настолько, что после их прочтения невольно хочется позвать санитаров — то ли для автора, то ли для самого себя, голову проверить.

Итак, встречайте! Попаданцы (и не только нашенские), которые потрясают воображение. Главные критерии отбора — либо экстравагантность, либо доведённая до абсурда клишированность.

Кстати, далеко не все эти книги по-настоящему плохи — некоторые вполне прилично написаны и даже по-своему увлекательны. Они просто… нелепые?

Лео Франковски «Инженер Средневековья» (1986)

Сюжет: поляк Конрад Шварц, простой инженер с машиностроительного завода в Катовицах, случайно переносится в Польшу 1231 года. И там очень быстро становится значительной фигурой…

Впечатления: роман польского американца, положивший начало довольно объёмному циклу «Приключения Конрада Старгарда», несколько выбивается из категории просто «нелепых попаданцев». Начинается он вполне неплохо, да и сюжет в нём довольно увлекательный. Более того, для своего времени роман можно назвать почти новаторским. В 1980-х попаданческих книг практически не было — нигде. Особенно таких.

Франковски взял за основу классическую схему Спрэга де Кампа из романа «Да не опустится тьма!» (тот, впрочем, повторял твеновского «Янки» и одновременно полемизировал с ним): современник автора, мастер своего дела, переносится в прошлое и наводит там шороху. Только у де Кампа герой был археологом с множеством знаний, а Конрад — технарь-инженер (как, кстати, и сам Франковски, для которого этот роман был дебютным). Основное отличие в том, что роман де Кампа был подчёркнуто ироничен и по сюжету, и по стилю, и по смыслу. Франковски же писал со звериной серьёзностью — и его книгу можно назвать своеобразным эталоном. Ведь фактически именно Лео Франковски указал путь легионам авторов, которые сочиняют попаданческие книги, основанные на факторе максимальной сублимации.

Современный человек попадает в прошлое и очень легко добивается невероятного успеха: меняет историю на свой лад, становится могущественным и богатым, а ещё проявляет себя как секс-гигант, совокупляясь с любыми женщинами от посудомоек до принцесс. Власть, бабло, бабы — и всё с полпинка! Потому что предки же были лошары, любой самый простой пацык из нашего времени их всех на раз-два! Эх, попасть бы в прошлое, вот где можно развернуться! В общем, Марти Сью эталонный, одна штука. Смешать, но не взбалтывать.

Практически всё даётся Конраду с лёгкостью. Самый обычный инженер средних лет, живущий с мамой одинокий неудачник, попадая в Средневековье, буквально за считаные месяцы становится богатым барином, который сладко ест и не пропускает ни одной юбки. А в дальнейшем ему предстоит остановить нашествие монголов, победить крестоносцев, открыть Америку, и вообще всякие там Пясты будут у него на поводке бегать!

Итог: этот роман (точнее, цикл) можно с полным правом назвать основоположником самого примитивного и клишированного попаданчества. Именно из-за обилия схожих опусов попаданческая фантастика имеет скверную репутацию литературной жвачки для лузеров (как авторов, так и читателей), которые пытаются таким вот образом компенсировать свои серые будни.

Владимир Коваленко «Крылья империи» (2009)

Сюжет: Россия XVIII века, начиная со времён Петра Великого, знаменита в том числе и тем, что практически любой, вне зависимости от происхождения, мог сделать карьеру в изначально сословном обществе — были бы способности, ну и немного фарта. По крайней мере, такова легенда. А что, если бы туда попал пришелец из другого мира, лишь похожий на человека? С перьями, крыльями, ликом как у рыси? Якобы туземный сибирский князь Тембенчинский, ставший первопроходцем воздушного флота Российской империи…

Впечатления: роман Коваленко нельзя назвать плохим — написан он довольно увлекательно. Но фигура попаданца, конечно, что-то с чем-то! Понимая всю бредовость такого протагониста, автор совершенно не стесняется и перекраивает историю направо и налево. Какая-то достоверность, даже на полшишечки, отброшена в сторону за ненадобностью. Пришелец Дор-Баглир ап Аменго с размахом крыльев в десяток метров резво делает военную и придворную карьеру, с лёгкостью изменяя историю не только России, но и всей Европы. Ведь орлы мух не ловят!

И вот здесь скрывается главная ловушка — такой бред совершенно невозможно писать всерьёз. Остроумная пародия на жанровые штампы — да. Разухабистая юмористика с уклоном в исторический клюквенный анекдот — вполне. Иронический постмодернизм, как отчасти у того же Де Кампа, — очень даже. Но увы… Ирония у Коваленко, конечно, есть, но очень фрагментарно. А в остальном перед нами обычное «попадалово», переполненное штампами о России, которую мы потеряли, — и стоит её лишь чуть-чуть подтолкнуть в нужном направлении, чтобы всем супостатам (особенно гадящей англичанке) показать, где матушка Кузьмы проживает.

Итог: могло получиться нечто нетривиальное — но не получилось. Ну, разве что фигура попаданца очень выделяется из общей массы, хотя, как выяснилось, бывают и похлеще. Но об этом ниже…

Виктор Дубчек «Красный падаван» (2012)

Сюжет: в результате диверсии повстанцев новейший линкор имперского флота «Палач», флагман самого Дарта Вейдера, переносится в незнакомый участок космоса. И оказывается на Земле аккурат летом 1941 года. И вот уже Дарт Вейдер вместе с товарищем Сталиным сражаются за социалистическое отечество!

Впечатления: отличная задумка и… совершенно бездарное исполнение. Опять же, такой невероятный кроссовер может быть только юмористическим. Пародия, комедия абсурда, сатира, на худой конец, нашумевший, хоть и ненадолго, мэшап — любой из таких авторских подходов мог принести роману успех. Однако пародии автору хватило на пару начальных глав — ну и временами по тексту разбросаны хохмочки разной степени зубоскальства, по большей части на уровне детсадовского юмора. В остальном же чувствуется авторское благоговение — ну как же можно о товарище Сталине, да не всерьёз? Да и товарищ Вейдер тоже не пальцем сделан.

В принципе, если автор жаждал смоделировать участие инопланетян с технологиями далёкого будущего во Второй мировой, можно было отправиться по пути, указанному Гарри Тертлдавом, который делал нечто подобное во вполне серьёзном военно-политическом цикле «Мировая война». Ну а если хотелось соригинальничать, то стоило ориентироваться на абсурдную пародию вроде «Космических яиц» Мэла Брукса или, на худой конец, постмодернистскую фантазию типа «Людей в красном» Джона Скальци. А так — ни рыба ни мясо.

Итог: как маленький рассказец в духе анекдотов про Чапая с Петькой было бы самое то. Но как роман альтернативного попаданчества, да ещё на историческую тему — очень слабенько.

Герман Романов «Товарищ фюрер» (2012, 2013)

Сюжет: Андрей Родионов, старший сержант российской армии, внезапно попадает в Германию 1940 года, в тело самого фюрера Адольфа Гитлера. И, очень быстро освоившись, пытается захватить мир, одновременно не ссорясь с товарищем Сталиным…

Впечатления: даже для своего времени эта дилогия выглядела … спорно. Нет, попаданец вполне мог оказаться в теле Гитлера — почему нет? Но, выбирая столь мерзкий сосуд, автор должен был отдавать себе отчёт: а зачем? Это могла быть жанровая пародия на грани (или даже за гранью) фола. Тут автору понадобилось бы умение цинично и абсурдно шутить — на уровне Пелевина, к примеру. Увы, мимо. Ещё вариант — разоблачение нацизма изнутри, из самого его гнилого сердца. Но для этого нужно хорошо знать предмет — а судя по тексту, автор изучал историю Третьего рейха максимум по художественным фильмам. Тоже мимо. Как результат — довольно оригинальная задумка и очень даже посредственное её воплощение. Очередная попаданческая штамповка. Кстати, по сегодняшним меркам вполне тянущая на статью.

Итог: Уголовный кодекс Российской Федерации, Статья 354.1 — это по идеям. А по воплощению: лучше промолчим.

Хирукума «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту» (2016)

Сюжет: безымянный японец лет тридцати, нелепо погибнув, перерождается в фэнтезийном мире как…торговый автомат по продаже напитков и всякой мелочовки. И хотя герой не умеет говорить и двигаться, у него есть ряд сверхспособностей — например, он может торговать любыми товарами, которые ранее сам покупал. А уж сколько у него магических приёмов! Вступив в своеобразный симбиоз с молодой авантюристкой Ламмис, суперавтомат отправляется на поиски приключений…

Впечатления: японские попаданцы — особая тема. И хотя они, как правило, попадают не в прошлое, а в фантастические миры, по уровню упоротости исекайнутые не уступят нашим родимым ретропрогрессорам. Подустав от перенесённых в другой мир школьников и саларименов, авторы исекая то и дело придумывают новых героев, которые становятся слаймами, пауками, гоблинами. Дошло и до разумных предметов вроде мечей. Но торговый автомат — это уже новый градус безумия!

Итог: оригинальное ранобэ на русский не переводилось — однако есть любительский перевод манги и, конечно, аниме-сериал. В целом же история довольно банальная — однако фигура попаданца впечатляет. Интересно, кто на очереди? Может быть, разумный унитаз? Это какие же невероятные приключения он мог бы испытать…

По ту сторону добра и зла Говоря о нелепых попаданцах, нельзя не отметить самого безумного. И это вновь творение российского автора — правда, в отличие от всех вышеупомянутых, его опусы так и не добрались до официального издания. Даже самые отвязные и циничные издатели не решаются за него взяться. Матёрые фанаты попаданчества наверняка знают, о ком речь. Это, конечно же, «Пчела-попаданец» — легендарный роман Олега Рыбаченко о приключениях полковника Дегтярёва, который в теле обыкновенного насекомого помогает СССР выиграть войну. Естественно, на этом автор не остановился — на его счету ещё несколько нетленных шедевров, рассказывать о которых смысла нет, достаточно только указать их названия: «Лев-попаданец», «Крокодил-попаданец», «Таракан-попаданец», «Галактика-попаданец», «Дарт Вейдер попаданец в Николая Второго». И, вишенка на торте, «Путин попаданец в Сталина». Да уж… Этого не переплюнуть.

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Попаданцы бывают разные. Тема благодатная, поэтому мы не остановимся. И наш следующий рассказ будет о фэнтезийных попаданцах, приключения которых, однако, авторы постарались преподнести с достаточной долей реализма.