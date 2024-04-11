Что почитать? Попаданцы в прошлое: российская фантастика

Недавний наш рассказ о попаданцах во тьму веков ожидаемо вызвал немалый интерес, потому мы решили его продолжить. И так как в прошлый раз мы говорили о попаданцах зарубежных писателей, то, естественно, ныне речь пойдёт о творчестве уже наших авторов.

Книги о попаданцах — пожалуй, самый популярный сегмент фантастической литературы постсоветского разлива, особенно российского. Разве что японцы со своими исекаями могут потягаться по количеству — весь остальной мир далеко позади. Однако японские и другие азиатские попаданцы обычно переносятся в фэнтезийные, сказочные или литературно-игровые миры, где приключаются, завоёвывая любовь, власть и богатство. А вот историческое прошлое у азиатов не в чести — хотя и такое иногда встречается. Причём у азиатской и российской фантастики по части исторических попаданцев есть ключевое отличие. Азиаты либо вообще ничего в прошлом не меняют, либо меняют что-то по мелочи. А вот наши попаданцы в истории, как правило, ведут себя как мастодонт в фарфоровой лавке, с неимоверной лёгкостью перекраивая всё, до чего способны дотянуться их шаловливые ручонки. При этом всякие реалистично-научные штуки вроде принципов развития общества, детерминизма, объективизма и прочих многоумных «измов» идут лесом — любой школяр-недоучка, спецназовец, инженер, реконструктор, чиновник, офисный сиделец или даже бандюган с образованием три класса и коридор, оказавшись в прошлом, в полпинка выворачивает наизнанку любую эпоху. Изобретает, зарабатывает, завоёвывает, творит, господствует… А чё? Предки же все лошки были, у них даже гугля не имелось, топором брились! Счас Васятка из XXI века им покажет козью мать!

Из-за такого доминирующего подхода в этом океане мэри-марти-сьюшности отыскать что-либо нетривиальное, более-менее реалистичное, да ещё и относительно историческое — задачка сродни сизифовой. Но если приложить определённые усилия, найти можно всё. И даже не сойти с ума. Терпение и труд, так сказать.

Итак, встречайте! Пять исторических попаданцев из разряда «сделано в России» или даже «в СССР» — наши более-менее современники, которые невероятным образом оказались в реальном прошлом, став свидетелями и участниками великих событий. И, как в предыдущий раз, в прошлом довольно далёком — от двух веков или даже более.

Главные критерии отбора — относительная реалистичность как самого попаданца, так и его действий, какие-то нешаблонные фишки и по возможности историческая достоверность. Поехали!

Константин Сергиенко «Бородинское пробуждение» (1977)

Сюжет: безымянный молодой писатель ссорится с любимой девушкой. Причём происходит это в Бородине, во время праздника в честь очередной годовщины великого сражения. Чтобы забыться от расставания с милой Наташенькой, писатель решает сочинить повесть — именно о «дне Бородина». Зарывается в специальную литературу и исторические документы (интернета в те дремучие времена ещё не было), тесно общается со знатоком-фанатиком эпохи (нет, это не доцент-расчленитель Соколов). В общем, проникается. Напоследок, перед тем как начать писанину, решает ещё облазить все закоулки Бородинского поля. Ходит целый день и, уставший как собака, ложится подремать летним вечером в стогу свежего сена… А просыпается уже 22 августа 1812 года, в теле поручика Берестова, загадочной личности с неопределённым статусом. До великой битвы четыре дня! Что делать?

Впечатления: Константин Сергиенко был автором нескольких популярных в советское время исторических повестей для молодёжи — о разных эпохах. И обычный его писательский приём — чужак, посторонний втянут в некие события, известные или не очень, и оказывается как бы непредвзятым посредником между происходящим и читателем. «Бородинское пробуждение» сполна использует этот типичный для автора приём. Советский интеллигент лет тридцати становится русским офицером 1812 года и проживает всего несколько дней, которые предшествовали Бородинскому сражению, ну и саму битву, конечно. Именно в этом задача и героя, и автора. Непредвзятый, хоть и неравнодушный наблюдатель. Свидетель эпохи. Не более. Герой ничего не меняет, точнее, соблазн есть, и даже возможность появляется, но он не решается — а вдруг изменение приведёт к худшему итогу? Каков контраст с современными попаданцами!

Так что главный интерес повести — в её исторической реалистичности и возможности изнутри увидеть и саму битву, и то, что ей предшествовало. И самое главное — в возможности узнать тех, кто в ней участвовал. Тех, кто выжил, и тех, кому не свезло.

Итог: элегическое путешествие в прошлое. Занимательное, хоть и несколько минорное. Зато очень реалистичное — ведь настоящая кровавая битва это вам не красивая картинка и не видеоигра.

Сергей Плеханов «Заблудившийся всадник» (1989)

Сюжет: 1983 год. Фольклорист из Академии наук Виктор Ильин приезжает в провинцию ради сбора материалов для диссертации. В деревушке Никольский Погост Ильин залезает в подвал разрушенной церкви и… внезапно переносится в далёкое прошлое, аж в 1014 год, когда сыновья Владимира Святого готовятся резать друг друга, чтобы завладеть наследием умирающего родителя. Причём Ильин попадает в прошлое не один — компанию ему составляют люди из других времён: фанатичный старообрядец Иван Онисимов из 1698 года, мелкий чиновник Василий Овцын из 1755-го и эмансипированная студентка Смольного Анна Бестужева-Мелецкая из 1869-го. Похоже, все они оказались в начале XI века в результате хронокатастрофы, вызванной падением Тунгусского метеорита. Благодаря перемещению во времени они также обрели некие сверхспособности. И теперь героям предстоит выживать в непривычной для них эпохе, когда жизнь человеческая и полушки не стоила…

Впечатления: главное достоинство этой книги — её историческая достоверность и множество разных подробностей о жизни Руси, совсем недавно принявшей христианство. Недаром у книги — фантастического романа! — был даже научный рецензент, аж целый профессор-историк. Что до содержания, оно также завязано на исторических реалиях вроде преследований христианами уцелевших язычников, тайных и явных интриг родичей князя Владимира в борьбе за власть, вражде между разными кланами викингов. Да и подлинные личности легендарных богатырей вроде Добрыни Никитича и Алёши Поповича тоже поданы довольно занимательно.

Вот с чем автор не слишком справился, так это с героями — уж слишком они одинаковые, что ли. Точнее, поначалу основные персонажи ещё отличаются друг от друга, но они быстро сливаются в единое целое, хотя советский учёный из эпохи развитого социализма и экзекутор времён Елизаветы Петровны, к примеру, вряд ли способны так быстро сойтись во мнениях и взглядах. А ещё чувствуется неопытность автора в работе с динамикой и остросюжетностью — что поделать, попаданческая фантастика в советские времена была довольно редким зверьком. Пока герои ещё только обживаются в новой для себя эпохе, их приключения выглядят занимательно. Но ближе к финалу автор уже толком и не знает, как и куда их пристроить, потому и ни к чему путному они в итоге не приходят.

Итог: по увлекательности книга довольно средняя. Да и попаданчество здесь опять же типичное для советской фантастики — исключительно созерцательное. Однако тем, кто хочет в занимательной форме узнать о тёмных для большинства временах нашей истории, прочитать стоит — с научной точки зрения претензий никаких.

Михаил Ахманов «Страж фараона» (2001)

Сюжет: питерский скульптор Семён Ратайский в погоне за длинным рублём отправляется подхалтурить в Чечню и попадает там в натуральное рабство. А потом совершенно необъяснимым образом переносится на три с половиной тысячи лет назад, да ещё почему-то в Древний Египет. Впрочем, там Ратайский, вероятно, милостью Осириса, сразу же встречает вельможу Сенмута, который в юные годы потерял любимого брата Сенмена. Из-за некоторого внешнего сходства древний египетский барин принимает пришельца за утраченного родича. В общем, новоявленный Сенмен нехило так устраивается, — а уж его навыки ваятеля, художника, литейщика, резчика, да ещё и бывшего срочника советских ВДВ позволяют попаданцу подняться до больших высот.

Впечатления: что мы, обычные люди, не историки-профессионалы, знаем о Древнем Египте? Ну, пирамиды там, гробница Тутанхамона, любовные страсти Клеопатры, боги со звериными головами, иероглифы… Что-то из учебников, что-то из худлита типа некогда популярного романа Болеслава Пруса да классических пьес Шекспира и Шоу. Видеоигра ещё была из серии Assassin’s Creed про птолемеевский Египет. В общем, вершки. А вот роман Михаила Ахманова позволяет узнать гораздо больше — причём о событиях и обычаях совсем уже замшелых, времён царицы Хатшепсут (кто это вообще такая?). И лучшему восприятию происходящего поможет взгляд попаданца — образованного, неглупого и рационального человека. Причём Семён Ратайский тоже не знаток Древнего Египта — так, осталось кое-что в памяти от курса истории искусств в Репинке, петербургской академии художеств. К счастью, Семёну очень помогает любознательный жрец Инени, единственный, кто посвящён в тайну пришельца из будущего. Так что подробности о политике, культуре, искусстве и обычаях того далёкого времени мы узнаём вместе с попаданцем, который ещё и прогрессорством занимается, впрочем, вполне умеренно. Но самое главное, в романе чётко показана настоящая сила человека будущего, о которой слишком часто забывают авторы многих попаданческих книг, — способность к исторической ретроспективе, возможность окинуть внутренним взором историю цивилизации. Ведь люди прошлого, особенно далёкого, были этого лишены. Знания — вот настоящая сила!

Итог: довольно достоверный исторический роман с элементами фантастики. Познавательный, потому что он рассказывает о не самых раскрученных событиях древности, и увлекательный — если воспринимать его как историю относительно реалистичного успеха в стиле «из грязи в князи». Причём попаданец особых чудес не творит и историю не перекраивает — так, по мелочи.

Михаил Ахманов «Флибустьер» (2004)

Сюжет: перед тем как стать частным детективом, специалистом по розыску пропавших людей, Андрей Серов много чем занимался. Потомственный циркач и акробат, он воевал в Чечне, вёл мелкий бизнес, служил в милиции. В общем, всяких навыков у него в достатке — и боевыми искусствами владеет, и ножи метает, и на трёх языках говорит, и законы хорошо знает. Но когда Серов необъяснимым образом переносится в Вест-Индию 1701 года, на пиратский корабль «Ворон», выясняется, что большинству его знаний, за исключением совсем уж прикладных, грош цена…

Впечатления: при чтении подавляющего большинства попаданческих книг (не только наших авторов) бросается в глаза одна совершенно невероятная вещь. Попаданцы, как правило, ведут себя как бесчувственные роботы, у которых нет нормальной жизни в реальности. Чудом перенёсся в прошлое, слегка отряхнулся и давай великие дела вершить да историю менять. Конечно, читателю таких книг приключения подавай, на душевной рефлексии автору популярность не заработать. Но всё же может ли попаданец немного погрустить или даже всплакнуть — неужто обычная его жизнь была настолько паршивой, что и вспомнить о ней нечего? Семья, друзья, работа, котейка какой или пёсель, да хотя бы недосмотренный сериал? Что, совсем ничего?

На этом безжизненном фоне герой Ахманова выглядит очень выигрышно и человечно. Он немало грустит в свободное от выживания время, упорно не желая верить, что это жестокое прошлое стало его настоящим. Оттого Андрей Серов выглядит вполне реалистично — как нормальный и вменяемый человек, а не как бездушный инструмент прогрессорства. Пожалуй, это основная фишка романа.

В остальном же перед нами чисто авантюрная история, заставляющая вспомнить Стивенсона и Сабатини. Герой прогрессорством не занимается, только выживанием — получается вполне неплохо, даже чересчур. Историчность у книги средняя — видно, что Ахманов подучил матчасть, но особо не усердствовал. Явных ляпов в глаза не бросается, и на том спасибо.

Итог: вполне увлекательная авантюра с элементами познавательности. Правда, со вступлением автор подзатянул — тратить несколько глав на обоснование того, что герой переносится в прошлое, было, в общем-то, необязательно. Ещё у книги есть продолжение, но его читать не стоит — в принципе, «Флибустьер» вещь вполне законченная.

Дмитрий Дюков «Последний князь удела. Рядом с троном — рядом со смертью» (2014)

Сюжет: бизнесмен Валерий Скопин, погибнув во время ограбления, ментально переносится в хилое тельце царевича Димитрия, того самого дитяти, загадочная смерть которого в Угличе оказала большое влияние на грядущую Смуту. Чудом уцелев от смертоубийства, новоявленный сын Ивана Грозного пытается освоиться в 1591 году и даже двинуть вперёд технический прогресс. Правда, деяния и речения царевича с самого начала приносят ему худую славу отрока, слабого не токмо на телеса, но и на головушку…

Впечатления: перенос разума нашего современника в тушку видного деятеля реального прошлого — один из любимейших приёмов авторов исторического попаданчества. Причина понятна — подняться из низов и получить возможность вершить великие дела и в наше время дело непростое и долгое, а уж в сословном государстве с множеством переменных вообще сродни чуду. А тут с ходу — раз, и в дамки! Только успевай перекраивать историю на свой вкус и лад. Однако попаданцы тоже всякие бывают…

Главное достоинство романа Дюкова как раз в личности попаданца, потому что Валерий Скопин — человек самый обычный. Конечно, у него есть кое-какие навыки. Так, Скопин бывший фельдшер, с грехом пополам окончивший мединститут. А ещё он толковый бизнесмен, который зашибал деньгу на самых разных делишках, пока наконец не стал совладельцем завода по производству шахтного оборудования. В общем, знаний всяких практических нахватался. Вот знаний исторических у него кот наплакал. В этом и проблема.

Легко Скопину не будет — ведь о прошлом, настоящем и будущем Руси он не знает практически ничего. Он даже говорить нормально (для того времени) не в состоянии — оттого окружающие очень долго считают царевича умишком скорбным. А ещё в романе хорошо показана ментальная пропасть, которая пролегла бы между людьми XVI века и нашим современником. Многие обычные для нас понятия жители того времени даже уразуметь не в состоянии. Наоборот это тоже работает.

Конечно, автор своему герою помогает, не без этого. Но сначала он очень чётко показывает, почему творцы попаданческих баек так часто засылают в прошлое всяких историков да реконструкторов. Потому что обычному человеку XXI века с куцыми знаниями из школьной программы в далёком прошлом просто не выжить. Если ты даже говорить толком не можешь и не осведомлён о самых элементарных вещах, которые тогда знал каждый калика перехожий, — каковы шансы на выживание? Правда, к середине романа герой (девятилетний отрок!) сворачивает-таки на кривую дорожку типичного попаданца-прогрессора. Ну, хотя бы наполовину книга достаточно реалистична — и то хлеб…

Итог: автор явно хорошо знает описанный в книге период, даже чересчур — со стилизацией прямой речи Дюков переборщил. Да и когда Скопин начинает заниматься прогрессорством, ему уж слишком везёт. Но проблема в ином — писатель-любитель Дюков намеченный цикл просто не закончил, ограничившись одним томом. Говорят, ему просто надоело сочинять — а жаль…

* * *

«Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот». Ну или, несколько перефразируя Конан Дойла, от российской попаданческой фантастики. Конечно, даже в куче компоста можно отыскать если не жемчужины, то хоть сколько-нибудь полезные вещицы. И наверняка наш список более-менее реалистичных исторических попаданцев далеко не полон. Однако, с учётом общего количества таких опусов, достойных книг всё равно слишком мало.

Потому следующий наш рассказ о попаданческой фантастике будет посвящён самым-самым нелепым путешественникам в прошлое. Эх, наверняка есть где разгуляться!