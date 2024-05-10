Если сравнить с 2023-м, в этом году выйдет ещё больше корейских сериалов в самых разных жанрах. Netflix и Disney+ в разы увеличили поток азиатского контента и выпускают от трёх до пяти новых тайтлов в месяц. Так что, помимо очевидных вторых сезонов «Игры в кальмара» и «Мы все мертвы», нас ждут не менее интересные фантастические шоу: от космической истории любви (куда же без романтики?!) до зомби-апокалипсиса и психологических триллеров.

Уже можно посмотреть

«Игра смерти»

Что? Фантастическая дорама о смерти и реинкарнации

Где? tvN, Amazon Prime

О чём? Дорама по мотивам одноимённого вебтуна — про парня Чхве Идже (Со Ин-гук), который решает покончить жизнь самоубийством, потому что лишился работы, сбережений, девушки и поддержки. Но сама Смерть в исполнении великолепной Пак Со-дам решает всё переиграть и наказать его. Прежде чем отправить Идже в ад, она вынуждает его пройти через 12 смертей и реинкарнаций.

У Смерти припасён для непутёвого героя целый ворох изощрённых способов умереть — это нужно, чтобы показать ему, как хороша была его изначальная жизнь на самом деле. Но есть хитрость: если Чхве удастся избежать смерти, то он сможет продолжить жить в новом теле.

Помимо многожанровости и внимания к проблемам южнокорейского общества (социальному неравенству, коррупции, буллингу в школах), дораму также отличает звёздный актёрский состав: Ли До-хён («Триумф», «Плохая мать»), Чхве Щи-вон («Охотничьи псы»), Ким Джи-хун («Балерина», «Цветок зла»), Сон Хун («Идеальный брак»), Чан Сын-джо («Подснежник»), Ли Джэ-ук («Алхимия душ»), Го Юн-джон («Алхимия душ», «Перемещение»), О Джон-се («Злой дух», «Милый дом»).

«Паразит: Серый»

Что? Дорама на выживание

Где? Netflix

О чём? Перед нами эдакая адаптация популярной манги «Паразит» Хитоси Ивааки, и снял её режиссёр фильма «Поезд в Пусан» и дорамы «Зов ада» Ён Сан-хо. По сюжету пришельцы массово вселяются в тела людей и подчиняют себе их разум, как паразиты. Вот только одному из них не удаётся полностью подчинить себе человека, и теперь они вынуждены делить одно тело на двоих. Несмотря на схожесть сюжета, дорама не пересказывает мангу, это скорее спин-офф с новым центральным персонажем.

Однако финал связывает сериал с оригинальной историей и намекает на потенциальный второй сезон. В одном из интервью Ён Сан-хо говорил, что хочет сделать главного героя манги Синъити Идзуми важной фигурой в продолжении. Его роль досталась японскому актёру Масаки Суда («Мальчик и птица»). Правда, дораму ещё не продлили на второй сезон.

Наш обзор «Паразит: Серый» — спорная экранизация манги, но идеальный спин-офф Дорама придется по душе как фанатам вселенной, так и тем, кто с ней только начинает знакомство.

«Парадокс убийцы»

Что? Психологический триллер

Где? Netflix

О чём? О преступлении и наказании по-корейски. Чхве У-щик («Паразиты») играет скучающего от жизни студента, который случайно убивает напавшего на него человека. Оказывается, это настоящий серийный убийца, которого давно разыскивает полиция. Когда случай повторяется, герой догадывается, что обладает способностью вычислять преступников. Прикрываясь благими намерениями, он совершает убийства ради убийств, чтобы очистить мир от зла, пока на его след не выходит детектив полиции (Сон Сок-гу), который хочет использовать парня ради собственной выгоды.

Режиссёр Ли Чхан-хи («Незнакомцы из ада») отлично сочетает комедию, драму и кровавые убийства. Это та самая многожанровость, за которую так любят корейские сериалы.

«Хватай Сон Дже и беги»

Что? Романтическая фантастика

Где? ИВИ

О чём? Лёгкая онгоинг-дорама с романтическим налётом, история ярой фанатки исполнителя k-pop, которая отправляется в прошлое, чтобы спасти своего любимого айдола от самоубийства. Несмотря на тревожное описание, сериал заряжает летним настроением и радует постоянными перемещениями во времени, запутанным сюжетом и любовным треугольником в духе «Истинной красоты».

Ожидаемые премьеры

«Спроси у звёзд»

Что? Романтическая фантастика

Где? tvN

О чём? Дорама режиссёра Пак Щин-у («Я псих, но это нормально»), которую анонсировали ещё в 2021 году. История любви между акушером, который улетает на космическую станцию в качестве туриста, и американской астронавткой корейского происхождения.

Сразу цепляет каст сериала: Ли Мин-хо, который давненько не заглядывал в дорамы и кино, О Джон-се («Злой дух», «Милый дом») и Кон Хё-джин («Повелитель солнца»).

Впервые корейцы переносят романтику на космический уровень.

«Линия С»

Что? Фантастический триллер

Где? Неизвестно

О чём? S-Line — скандальный южнокорейский вебтун, который довольно искренне и реалистично показывает, на что способны люди ради того, чтобы никто не узнал об их скелетах в шкафу. Однажды у людей над головой появляется красная нить, которая тянется от них к тем, с кем у них была интимная связь. Разоблачая личные тайны, история раскрывает разные грани общества.

В главных ролях Ли Су-хёк («Завтра») и Ли Да-хи («Поиск: WWW»).

«Грипп» (Influenza)

Что? Зомби-апокалипсис

Где? Coupang Play

О чём? История солдата и его девушки, которых разлучает зомби-апокалипсис. Чтобы найти свою возлюбленную, главный герой возглавляет отряд по борьбе с ходячими мертвецами.

Это дорама по мотивам романа Хан Сан-у. Сюжет переработал сценарист «Паразитов» Хан Джи-вон, а главные роли исполняют Джису из группы BLACKPINK и Пак Чон-мин («Решение уйти», «Зов ада»).

«Все твои желания исполнятся»

Что? Фантастическая романтика

Где? Неизвестно

О чём? О джинне, запертом внутри лампы, и о девушке, которая решает помочь ему сбежать с помощью своих желаний. Сценаристом дорамы выступила Ким Ын-сук, создательница таких культовых корейских сериалов, как «Гоблин», «Триумф», «Потомки солнца» и «Наследники». А в главных ролях Ким У-бин и Сюзи, которые уже сыграли пару в дораме «Безрассудно влюблённый».

«Зов ада» (2-й сезон)

Что? Ужасы

Где? Netflix

О чём? Продолжение нашумевшей дорамы 2021 года, которую снял режиссёр «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо. Действие первого сезона разворачивается в 2023 году: люди получают странные уведомления о дате их смерти — и в назначенный час за ними приходят страшные монстры. Помочь всем вызывается неизвестная религиозная организация, которая тем самым получает власть.

В первые несколько недель после выхода сериал был самым популярным проектом Netflix. Дорама умудрилась даже ненадолго потеснить на позиции лидера «Игру в кальмара»!

Во втором сезоне исполнителя главной роли Ю А-ина из-за скандала с употреблением запрещённых веществ заменили на Ким Сон-чхоля.

«Кёнсонское существо» (2-й сезон)

Что? Фантастический триллер

Где? Netflix

О чём? Продолжение крупнобюджетной дорамы 2023 года, которая стоила — на минуточку! — 54 миллиона долларов. Действие разворачивается в 1945 году. В Кёнсоне обнаруживают неизвестное существо, рождённое из людской жадности и угрожающее населению города. Состоятельный владелец антикварного магазина Чан Тхэ-сан в исполнении Пак Со-джуна («Паразиты», «Итхэвон класс») объединяется с таинственной девушкой Юн Джэок (Хан Сохи), чтобы раскрыть тайну пропажи людей и узнать, как противостоять неизвестному.

Сценарий написал Кан Ын-гён («Учитель Ким: доктор романтик»), в режиссёрском кресле Чон Дон-юн («Лига печи»).

В день премьеры первого сезона дорама сразу попала в чарты Netflix.

«Милый дом» (3-й сезон)

Что? Фантастика

Где? Netflix

О чём? Заключительный сезон экранизации одноимённого вебтуна, которую снял Ли Ын-бок («Потомки солнца», «Гоблин»). По сюжету жильцы многоквартирного дома пытаются спастись от вируса, превращающего людей в монстров. Первый сезон очень тепло приняли зрители и критики, а вот ко второму интерес остыл. Надеемся, что финал вернёт дораме былую славу.