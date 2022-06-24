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    Игры | Новости
    #советы

    Как покупать игры в Steam и Epic Games Store

    24 июня 2022
    24.06.2022
    3867
    3 минуты на чтение
    #советы
    Как покупать игры в Steam и Epic Games Store 6

    За последние месяцы многие издатели и разработчики сняли свои игры с продажи в России, а в самих магазинах возникли трудности с оплатой из-за отключения нашей страны от системы SWIFT.

    Но время обращаться в пиратство еще не пришло, потому что возможностей для покупки игр пока достаточно — по крайней мере, на ПК.

    Подробно (и с картинками!) рассказываем, как это сделать.

    Как покупать в Epic Games Store?

    Начнем с хорошей новости: в Epic Games Store все еще можно свободно покупать игры — для оплаты доступны как карты МИР (в некоторых банках можно завести ее виртуальный вариант за считанные минуты), так и Mastercard с Visa. Однако снятые с продажи в России игры не получится купить. Также не выйдет активировать в EGS приобретенные в сторонних магазинах игры от ушедших из РФ издателей. 

    Как покупать в Steam?

    Со Steam ситуация несколько сложнее, потому что ни одна банковская карта сейчас в магазине не принимается, платежная система PayPal, которую многие поначалу использовали, прекратила работать в России, а оператор PayBerry внезапно убрал возможность пополнять кошелек Steam. 

    Остался чуть ли не единственный надежный способ пополнить свой счет в Steam — через Qiwi. Разбираем по пунктам, как это сделать: 

    • Зарегистрируйтесь в Qiwi и привяжите к своему профилю аккаунт на «Госуслугах»;
    • Раскройте меню в верхнем правом углу и нажмите на кнопку «Открыть новый счет»;

    Как покупать игры в Steam и Epic Games Store

    • Нас интересует счет в казахстанских тенге; 

    Как покупать игры в Steam и Epic Games Store 4

    • В разделе «Управление счетами» этот счет нужно сделать основным;
    Как покупать игры в Steam и Epic Games Store 2
    • Теперь можно пополнять кошелек Qiwi. Актуальную информацию о курсе валют можно найти прямо в Qiwi в соответствующем разделе; 
    • В Qiwi переводы от 2 тысяч рублей не облагаются комиссией. Также без комиссии можно зачислить деньги через CБП; 
    • Как только деньги зачислены на Qiwi, можно перейти к пополнению кошелька Steam. Для этого введите «Steam» в главную поисковую строку Qiwi и перейдите на страницу «Steam (Казахстан)»;
    • Здесь нужно указать логин Steam, который вы обычно используете для входа в свой аккаунт, выбрать счет списания и ввести сумму оплаты. Далее — подтвердить платеж по СМС;

    Как покупать игры в Steam и Epic Games Store 5

    • Вскоре деньги будут зачислены на кошелек Steam сразу в рублях. Важно: зачисленная сумма чаще всего оказывается немного меньше — скорее всего, из-за множественных конвертаций валют со стороны платформы. 

    А как быть со снятыми с продажи играми?

    Проблема с платежами — только часть беды. Многие крупные издатели и разработчики вроде EA, Ubisoft, CD Projekt RED, Techland и других временно сняли с продажи свои игры на территории России. Что с этим можно сделать? Глобально — ничего. Тем не менее в локальных интернет-магазинах все еще остались запасы цифровых ключей на ряд игр, которые в магазинах Steam, Epic Games Store, Origin и Ubisoft Store сейчас недоступны.

    Среди них стоит обратить внимание на Gabestore, Zaka-Zaka и SteamPay — в последнем даже продавали Ghostwire: Tokyo, но ключи недавно кончились. Все три магазины мы лично неоднократно проверяли.

    Также вы можете ознакомиться с каталогом Code 4Game, где игры можно оплачивать по программе «СберСпасибо». В магазине ко всему прочему можно даже приобрести внутриигровую валюту для Apex Legends, World of Tanks и других мультиплеерных тайтлов. 

    А еще мы рекомендуем не забывать про магазины официальных российских дистрибуторов, в числе которых «Бука», SoftClub и «1С Интерес» — там можно найти ключи активации части недоступных в Steam, Ubisoft Store (через VPN) и Origin игр, а также дополнения и сезонные пропуски к ним.

    Если ни в одном из перечисленных магазинов вы не нашли нужной вам игры, то есть последняя надежда — маркетплейсы вроде Plati.Market. На самом деле это вполне надежная платформа, но мы настоятельно рекомендуем приобретать игры только у продавцов с большим количеством положительных отзывов. Также обращайте внимание на количество возвратов. И внимательно смотрите на итоговую сумму оплаты — обычно она на несколько сотен рублей выше изначально заявленной из-за той же конвертации валют.

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    Редактор
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