Слух: Lucasfilm полностью перезапустит «Индиану Джонса»

Портал DisInsider сообщил, что компания Lucasfilm планирует
полный перезапуск франшизы о приключениях Индианы Джонса.
Как пишут СМИ, перезагрузка может быть анонсирована на следующей выставке D23 Expo в 2026 году. Несмотря на то, что последний фильм стал финансовым провалом, Disney и Lucasfilm по-прежнему верят в силу бренда.
Другой инсайдер под ником MyTimeToShine утверждает, что слухи о ребуте киновселенной ложные, а в работе находится несколько игр по вселенной. Вероятно, на это подтолкнул высокооцененный экшен Indiana Jones and the Great Circle.
«Индиана Джонс и Колесо судьбы» вышел в 2023 году, и при бюджете около 300 млн долларов блокбастер собрал всего 383 миллиона.