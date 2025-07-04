Слух: Lucasfilm полностью перезапустит «Индиану Джонса»





Как пишут СМИ, перезагрузка может быть анонсирована ​​на следующей выставке D23 Expo в 2026 году. Несмотря на то, что последний фильм стал финансовым провалом, Disney и Lucasfilm по-прежнему верят в силу бренда.





Другой инсайдер под ником MyTimeToShine утверждает, что слухи о ребуте киновселенной ложные, а в работе находится несколько игр по вселенной. Вероятно, на это подтолкнул высокооцененный экшен Indiana Jones and the Great Circle.





«Индиана Джонс и Колесо судьбы» вышел в 2023 году, и при бюджете около 300 млн долларов блокбастер собрал всего 383 миллиона.

