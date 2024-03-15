Лучшие корейские дорамы про героев с повадками злодеев

Со времён «Игры в кальмара» прошло менее трёх лет, и за это время корейские сериалы (дорамы) успели занять ведущие позиции на стримингах вроде Netflix и Disney+. В России, кстати, тоже есть телеканал Dorama, не говоря о множестве сетевых сервисов, где можно отыскать азиатские сериалы. Во многих дорамах присутствует фантастика во всех её проявлениях. Мы уже рассказывали о корейских сериалах про супергероев, которые и похожи, и непохожи на своих западных коллег. На сей раз речь пойдёт о дорамах, которые сделаны в рамках тренда, набирающего в Корее огромную популярность. Его суть наиболее полно характеризуется фразой: «Если хочешь победить дьявола, стань им сам». Итак, корейские герои с повадками злодеев…

Осторожно, спойлеры! Если планируете смотреть эти сериалы — читайте осторожно !

Южная Корея: лицензия на убийство

Супергероев, которые ведут себя как злодеи — например, убивают противников или нарушают закон, — в западной фантастике достаточно. Самый распространённый вариант — вигиланты, или линчеватели. Некоторые, вроде Бэтмена, Сорвиголовы и Зелёной Стрелы, стараются придерживаться каких-то рамок — например, воздерживаются от убийств (хотя это и не всегда удаётся). Другие, подобно Карателю, Дэдпулу и Роршаху, способны запросто учинить настоящую бойню, если посчитают это необходимым. Такой подход верен и для протагонистов без приставки «супер» — серая мораль в западной массовой культуре прописалась давно и во всех жанрах, включая фантастику.

А вот в Корее, во всяком случае в телесериалах, подобное поведение персонажей долгое время было табуировано. В корейских фильмах, особенно боевиках, «хорошие ребята» часто вели себя подобно злодеям, а вот на ТВ действовали жёсткие ограничения. Так, положительные главные герои не должны были совершать отвратительных поступков. Какие-то отступления от закона и морали ещё могли прокатить, и то если герой потом раскаивался, но умышленное убийство даже заклятого врага, даже ради сохранения собственной жизни или жизней близких — исключено!

Если хорошие люди всё же делали плохие вещи, их неминуемо настигала расплата. Например, герой популярной шпионской фантазии «IRIS/Айрис» (2009) был вынужден убивать и в финале погибал. Как вариант, персонаж мог попасть в тюрьму, потерять близкого человека или лишиться смысла жизни, то есть потерпеть моральное поражение. Если нарушающий законы протагонист всё-таки не переходил границ дозволенного (как в популярных дорамах про линчевателей «Городской охотник» (2011) и «Хилер» (2014)), для него всё могло завершиться относительно хорошо — ранили, побили, выжил, исправился. Но убивать в корейских сериалах было совершенно недопустимо. Даже «Вампир-прокурор» (2012) злодеев только пугал и ловил.

Однако всё течет, всё меняется. Сначала среди положительных героев появились мошенники, которые вершили хорошие дела, помогая правосудию, но и про свои карманы не забывали — как в сериалах «Переключи мир» (2018), «Игрок» (2018), «Дорогие граждане» (2019). Впрочем, в последнем протагонист всё-таки сел в тюрьму, пусть и ненадолго.

А затем хорошие ребята корейского ТВ сорвались с катушек и начали не только нарушать законы ради справедливости, но и делать очень мерзкие вещи. Причём — и это важно для Кореи — совершенно безнаказанно! Ограбил, убил — и победил!

О трёх корейских дорамах про героев, которые совершали злодеяния, но в итоге остались победителями и не раскаялись, мы расскажем более подробно.

«Дьявольский судья»: Бэтмен корейской антиутопии

Agmapansa / The Devil Judge (2021, 16 серий)

Сюжет: альтернативная Корея, где пандемия наподобие ковида разрушила экономику, превратив страну в помойку. Благодаря безудержному популизму и поддержке благотворительного Фонда социальной ответственности, под вывеской которого скрывается ОПГ, президентом страны стал бывший актёр Хо Чжунсе, человек беспринципный и продажный. Из-за разгула коррупции престиж органов власти упал ниже плинтуса. Чтобы это исправить, помешанный на саморекламе президент Хо принимает предложение Кан Ёхана, судьи с безупречной репутацией — как у народа, так и у власть имущих. Кан предлагает запустить реалити-шоу «Суд в прямом эфире», где в ускоренном порядке будут разбираться настоящие дела, а в роли присяжных выступит вся нация: люди с помощью специальной программы будут голосовать онлайн. Председателем суда становится Кан, которому помогают двое молодых коллег: честолюбивая О Джинсу и честный Ким Гаон. Вскоре Ким Гаон начинает сомневаться в истинных целях судьи Кана — реалити буквально взрывает общество, которое соскучилось по справедливости. Вместе с подругой детства, детективом полиции Юн Сухён, принципиальный судья Ким пытается разобраться в намерениях своего блистательного босса.

Впечатления: Кан Ёхан — корейский Бэтмен от юриспруденции. Он миллионер, у которого есть связи в политике и бизнесе, он очень коварен, ловко угадывает желания начальства и вроде бы готов на всё ради карьеры. Но это только маска. На самом деле Кан страстно ненавидит прогнившую элиту (в том числе по личным причинам) и собирается уничтожить самую мерзкую её часть. И президента, и министра юстиции, и председателя Minbo Group, ведущего чеболя (мегакорпорацию) страны, и руководство Фонда, и много кого ещё. Эти люди плевать хотели на правила — они писаны не для них. Они стоят над законом, точнее, они и есть закон. Обычных людей, даже невиновных, можно растоптать — а преступники имеют так много денег и власти, что им ничего не страшно. Если играть с ними по правилам, конечно. Их правилам. А если нет?

Поддаваться Кан Ёхан не собирается. Он манипулирует общественным мнением, подделывает улики, фальсифицирует свидетелей. И даже убивает. Именно поэтому он «дьявольский судья» — тот, кто ради справедливости (в его понимании) пойдёт на всё. Даже наплевав на закон, ради торжества которого он носит судейскую мантию.

А ещё Кан Ёхан «дьявольский судья», потому что он искуситель. Его антагонист — судья Ким Гаон, очень честный и искренне верящий в силу закона. Гаон считает: общество несовершенно, но надо попытаться его исправить — быть искренним, справедливым, милосердным, — и всё будет хорошо. Нельзя противостоять преступникам незаконными методами, ведь тогда наступит хаос. Закон превыше всего!

На протяжении сериала мы наблюдаем схватку двух мировоззрений — чтобы в итоге убедиться, увы, в правоте «дьявольского судьи». Шулеров невозможно переиграть честно — либо сам жульничай, либо переверни стол с краплёными картами. Иначе никак.

В финале судья Кан побеждает — по большей части. Его противники мертвы, и он тоже фальсифицирует свою смерть, чтобы уехать за границу, где у него есть и деньги, и связи. Но главная победа Кан Ёхана в том, что судья Ким Гаон перенял его правила и методы. Дьявольский судья умер? Да здравствует дьявольский судья!

«Винченцо»: Сорвиголова, потерявший голову

Vincenzo (2021, 20 серий)

Сюжет: корейского сироту Пак Джухёна усыновил дон Фабио, глава итальянской мафиозной семьи Кассано. Получив блестящее юридическое образование, молодой кореец стал Винченцо Кассано, консильери (советником) клана. И научился решать проблемы — когда интеллектом и знанием законов, а когда кулаком и пистолетом. Однажды Винченцо возвращается в родную Корею, чтобы отыскать потерянное сокровище китайской триады — несколько тонн золота. Однако планы Винченцо нарушает вмешательство конгломерата Babel Group. Для противостояния чеболю Винченцо вступает в союз с адвокатом-идеалистом Хон Ючаном, у которого есть дочь, тоже юрист Хон Чаён. Под наплывом новых чувств — дружбы и любви — Винченцо начинает забывать о своей мафиозной сущности. Вот только безжалостные враги не позволят ему этого сделать…

Впечатления: фантастический элемент в сериале невелик. У Винченцо есть необъяснимая способность управлять птицами, точнее, голубями, которых он использует для разведки или в качестве оружия. В остальном же дорама — типичный для корейцев гибрид разных жанров с преобладанием криминального триллера. А ещё это драма, боевик, детектив, романтика и комедия с элементами пародии и фарса. Вот такой коктейль.

Главный герой, бесспорно, негодяй, хоть и очень обаятельный, — не зря на эту роль взяли Сон Джунки, одного из самых харизматичных корейских актёров. С самого начала мы видим, что за вывеской лощёного адвоката скрывается жестокий убийца. Однако Винченцо не монстр, он просто живёт по правилам криминального мира, который его воспитал. И когда у героя появляется шанс изменить жизнь, он пытается им воспользоваться. Честный адвокат и биологическая мать героя, которая его не бросила, а потеряла, постепенно меняют мировоззрение Винченцо. И, конечно, резкая, своенравная, но глубоко порядочная Чаён, не желающая, чтобы её любимый пачкал руки даже ради правого дела. Герой меняется, он готов отказаться от мести за гибель близких, готов решить всё по закону… Но не получится. И дело не в Винченцо. И он, и закон бессильны против тех, у кого есть деньги и власть.

На протяжении всего сериала мы наблюдаем метаморфозы протагониста, который где-то в середине превращается в эдакого Мэтта Мёрдока, который честно пытается быть адвокатом, а не Сорвиголовой. Раз за разом Винченцо и его товарищи собирают улики против Babel Group, и раз за разом терпят поражение. Потому что закон просто не работает. Полиция, прокуратура, суд, СМИ, президент страны, общественное мнение — всех можно купить, запугать, обмануть. В конце концов Винченцо не выдерживает. Всё, что он сделал, оказывается напрасным — все его жертвы, все его уступки… Он честно пытался идти другим путём. Но зло побеждает, зло нагло хохочет и обещает жестокую смерть всем, кто поддерживал героя и ему самому напоследок. Винченцо понимает — так и будет. Поэтому адвокат-законник исчезает, а ему на смену приходит даже не Сорвиголова, а Роршах, чудовище под маской человека.

Последняя серия дорамы — это отвал башки. Дело не в том, что Винченцо убивает своих врагов. Дело в том, как он это делает: даже Каратель не творил такой дичи. В корейских сериалах на подобное решались только маньяки. Самое любопытное — после подробно показанной, жестокой расправы Винченцо не просто остаётся безнаказанным. Он получает золото, власть и девушку — абсолютная победа! Потому при всей симпатии к главному герою от финала дорамы остаётся неоднозначное впечатление.

«Линчеватель»: Каратель именем закона

Vigilante (2023, 8 серий)

Сюжет: курсант полицейской академии Ким Джиён — просто идеал! Учится на отлично, умный, харизматичный, спортивный, вежливый — товарищи им восхищаются, преподаватели не нарадуются. Растёт выдающийся защитник закона и порядка. Вот только есть у Ким Джиёна тайное хобби — в свободное время он убивает людей. Точнее, преступников, которые либо избежали наказания, либо были наказаны слишком мягко. Что ж, никто не совершенен…

Впечатления: этот корейский сериал, сделанный по заказу Disney+, основан на одноимённом вебтуне. Фантастики здесь как таковой нет, если не считать способности героя успешно драться с десятками противников и наличия монструозного полицейского инспектора Чо Хона, способного голым кулаком проломить каменную стену.

Но всё же это городская фантазия о борце за справедливость, который мало чем отличается от преступника. Авторы сериала постоянно задаются вопросом: кто виноват в том, что отвратительные преступления остаются безнаказанными? Почему закон милосерден к негодяям, а не к их жертвам? Такие вопросы, кстати, сейчас стоят и перед корейским обществом — вероятно, именно этим объясняется рождение тренда «герой-злодей» в массовой культуре. Желающие узнать больше могут посмотреть реалистичную дораму «Суд по делам несовершеннолетних» (2022), где на основе подлинных дел разбираются спорные юридические моменты. Также огромной популярностью в Корее пользуется франшиза «Такси-делюкс» (готовится уже третий сезон), герои которой — целая команда линчевателей. Там тоже разбираются реальные случаи, например дело насильника детей Чо Дусуна: на его защиту от возможной расправы государство потратило в десятки раз больше денег, чем на помощь его жертве.

Почему главный герой «Линчевателя» стал убийцей? Мать мальчика прямо на его глазах забили до смерти буквально ни за что. Преступник получил всего пару лет — потому что был пьян (по корейским законам опьянение считается смягчающим обстоятельством) и лицемерно заявил о раскаянии. Когда подросший Ким Джиён находит негодяя, выясняется, что тот продолжает мучить людей, не неся за это никакого наказания из-за нелепых законов. Выйдя из себя, парень поступает с мерзавцем так, как тот поступал со своими жертвами, — забивает насмерть. Именно так рождается антигерой, которого СМИ позже назовут Линчевателем.

Надо отметить, что Джиён не убивает всех подряд — у него есть кодекс. Если преступник раскаялся и живёт честно, ему ничего не грозит. Потому что шанс исправиться должен быть у всех — но таких случаев очень мало (в сериале показан только один). Иногда герой просто избивает или калечит виновных. Но постепенно Джиён входит во вкус — раз почувствовав кровь, трудно остановиться.

И здесь авторы попадают в моральную ловушку. С одной стороны, уже к середине сериала понятно, что протагонист сам превратился в психопата, жаждущего убивать. Благодаря вниманию СМИ общественность встаёт на его сторону, появляются подражатели. Один из них даже становится напарником Линчевателя. С другой стороны, главный злодей и его подельники настолько отвратительны, что любые меры против них кажутся оправданными. И здесь в дело вступает принципиальный инспектор Чо Хон, возглавляющий спецгруппу по поимке Линчевателя. Инспектор начинает… и проигрывает.

Нет, Чо Хон ловит героя, но они невольно оказываются на одной стороне. Более того, опытный коп приходит к выводу, что обычными способами настоящих негодяев не остановить. Выходит, закон надо брать в свои руки. Но кто будет сторожить сторожей? Вечный вопрос без ответа.

Как итог — Ким Джиен побеждает. Он с отличием заканчивает академию, на его сторону встают миллионер-помощник, полицейский инспектор и влиятельная журналистка. Впереди ещё много тяжёлой работы по очистке общества. Время убивать!

* * *

Справедливость или закон? Чёткого ответа не существует. В идеале они должны быть синонимами, но слишком уж часто оказываются по разные стороны баррикад. Ведь понятие о справедливости у людей разное, а законы составляют те, кто стоит у власти или обслуживает её. И тогда эти понятия сталкиваются лбами. Об этом пишут книги и снимают фильмы — чтобы каждый мог подумать сам.