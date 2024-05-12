Художник Богдан Тимченко: яркие принты, любимые герои и море ностальгии

Дизельпанк в «Деревне дураков»? Семь грехов персонажей Disney? Стильные ретропостеры любимых игр? Герои классических советских мультфильмов в новом сеттинге? Вы наверняка не раз видели эти рисунки. Каждые два-три месяца по сети стремительно расходятся арты красноярского художника Богдана Тимченко (он же Helix), где мы видим знакомые сюжеты в мрачных тонах.

Досье Художник из Красноярска, большой любитель ретроигр, «Биониклов», старых постеров и пельменей со сметаной. Занимается в основном принтами под текстиль и обложками. Хотя много времени уходит на заказы, часто рисует для себя. Производит тоннами фан-арт, но только по искреннему, мимолетному желанию. Грезит создать какой-нибудь magnum opus, комплексную работу по выдуманной вселенной, но не находит времени и сил.

Расскажите, как так вышло, что вы стали рисовать? Что вам позволило сосредоточиться на рисовании и не бросить его? Почему в итоге решили сделать его своей профессией?

Я начал относительно поздно, на втором курсе института. Дело, скорее всего, было в гнетущем чувстве недостаточной творческой реализации. Я и до этого пытался что-то писать, придумывать какие-то сценарии, но не чувствовал внутренней отдачи. Начать рисовать сравнительно просто: достаточно ручки, тетради и свободного времени, можно ни от кого не зависеть и делать так, как нравится. Рисование меня захлестнуло. Я рисовал достаточно много, ко мне стали обращаться с заказами, а дальше это стихийно переросло и в профессию, и в основное хобби.

Над какими проектами вы работали и какие из них вам больше всего запомнились?

Почти все мои заказы — музыкальные обложки и принты. Я сделал их великое множество, и воспоминания уже стёрлись. Ну и про некоторые работы я не могу рассказывать по контракту. Мне запомнилось сотрудничество с Oxxxyshop (магазином мерча по творчеству рэпера Оксимирона. — Прим. МирФ): передо мной стояла нестандартная задача — сделать принт по песне, который максимально выражал бы её суть, и надо было включать воображение на максимум. Понравилась работа над серией иллюстраций «Круги Данте» для Красноярского иммерсивного театра. У меня были крайне сжатые сроки, небольшой бюджет, но полная свобода в плане идей. Я специально работал быстро и в неком трансе, чтобы всё успеть и не потратить слишком много сил. Вышло неплохо, хотя полностью мои работы в самом театре люди так и не увидели. Зато увидели в сети.

Запомнилась работа над одним комиксом, где я занимался и лайном, и цветом, — было очень тяжело. Я быстро выгорел и под конец чувствовал прямо физическую боль. Тогда я понял что комиксы совсем не моё. Мне по душе конкретные, законченные иллюстрации, рисовать истории — тяжкая мука. Сейчас я отказываюсь от комиксов и советую заказчикам людей, которые давно в этой сфере. Схожие эмоции я испытывал при работе над карточной игрой, где надо было сделать примерно три десятка иллюстраций для карт и элементы оформления. Но в тот раз все шло бодрее: я делал по паре набросков в день, мы их быстро обсуждали, и результат получился вполне необычный.

Деревня дураков Я поместил персонажей из культового комедийного сериала в мир дизельпанка. Серия родилась спонтанно: я пришел домой и быстро накидал скетч Мужика. Поначалу я его даже не хотел выкладывать в сеть, но потом рисунки разлетелись по интернету, до сих пор не понимаю почему. Потом я даже созванивался с Вадимом Набоковым — одним из авторов шоу и исполнителем роли морячка. Обсуждали комикс в подобном стиле, но не срослось.

У вас очень характерный и запоминающийся стиль, напоминающий о работах Марка Риддика и Жосана Гонсалеса. Вы часто выходите за его рамки? Какие направления хочется попробовать?

Мне всегда хочется попробовать очень много всего: научится рисовать стильные пейзажи, лепить из глины, сделать мини-историю без слов с крутой атмосферой… Просто часто не хватает времени и мотивации. С каждым годом выйти из зоны комфорта всё сложнее.

Вы в основном рисуете фан-арт по мотивам популярных вселенных. Какой должна быть оригинальная идея, чтобы вы взяли её в работу?

Это может быть любая спонтанная идея, тут главное — довести дело до конца. Такие идеи возникают часто, но я быстро выгораю, поэтому много серьёзных рисунков пылятся годами. Мне очень важно работать быстро и не задумываясь — как ни странно, это лучший вариант для меня в плане внутренней отдачи. Я думаю, у каждого иллюстратора есть огромное кладбище рисунков, которые годами ждут реализации, но то одно, то другое…

У каждого иллюстратора есть огромное кладбище рисунков, которые годами ждут реализации

Каратэ-Кеша И вновь простейшая идея: поместить персонажей из советских мультфильмов в неожиданный сеттинг. Рисовать это легко и зачастую весело. Я большой любитель мультипликации, поэтому посвятил очень много работ любимым персонажам.

Вы часто рисуете на ностальгические темы. Как считаете, почему люди так любят поп-культуру девяностых? Что вам ближе — десятые или девяностые?

Мне точно ближе девяностые, даже скорее период с середины восьмидесятых до ранних нулевых. Это время веет такой душевностью, притягательной наивностью, с ним связаны простые и теплые образы. Я с одинаковой любовью пересматриваю «Гремлинов» Джо Данте и «Человека-паука» Сэма Рэйми — фильмы вроде из разных эпох, но близкие по духу. Во многом во мне говорит ностальгия, но есть стойкое ощущение, что в последние лет пятнадцать поп-культура погрязла в самоповторах, перезапусках, ненужных переосмыслениях. Стало всё труднее найти цельное, оригинальное произведение, особенно в массовом кино. Очевидно, тому есть много объективных причин, но мне от этого не легче. Впрочем, я понимаю, что дети нулевых и десятых будут, вероятно, с такой же теплотой вспоминать Minecraft или фильмы про Мстителей.

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

Это интересный вопрос. Мир настолько ускорился, что я и сейчас не понимаю, как работает половина моих коллег, — в том, что касается технологий, методов работы и обучения и так далее. Я думаю, через двадцать лет разные художники будут вообще говорить на разных языках, хотя это и сейчас уже происходит. Мы получим обширный микс всего: технологий, техник, стилей. Будут арт-проекты на любой вкус, даже самый взыскательный, идеи будут спонсировать, а порой и диктовать фанаты. Галереи и выставки в большинстве своем перейдут в интернет, в VR. Думаю, мы получим великое множество неожиданных аудиовизуальных вещей.

Battletoads Ретроигры — наше всё. Я сделал уже не одну серию по играм для NES и Sega. Только по Battletoads есть три работы, эта — самая старая. Она технически слабее остальных, но есть в ней какой-то задор.

У вас много мрачных и гротескных образов — это связано с настроением или с источниками вдохновения?

Я даже не знаю, с чем это связано. Если я просто, не думая, начинаю рисовать, выходит мрачно и гипертрофированно. Идея рисунка зачастую приходит в процессе, неограненная и не до конца ясная даже мне. Но как раз от таких работ я получаю больше всего удовольствия. Настроение, вдохновение и тому подобное уже вторично, появляется какой-то автоматизм.

Вы не раз говорили, что любите всё ругать. Назовите пять произведений (кино, книг, сериалов и так далее), которые вас в последнее время разочаровали!

О да, мне только дай волю побухтеть. Но на деле в последнее время мой максимализм перевоплощается в умудренное смирение, и поносить что-то у меня уже нет никакого желания. Что разочаровывает? Скорее всего, бесконечные ремейки, ненужные сиквелы и произведения, будто сделанные роботами по лекалам. Что особенно разочаровало — «Человек-паук: Вдали от дома», последний сезон «Очень странных дел», все диснеевские ремейки, последние «Люди Икс», «Джон Уик 3». Все эти проекты грешат как раз тем, что я описал выше. Хочется, чтобы было больше свежей крови в индустрии, чтобы людям давали проекты, которыми они горят. Думаю, скоро повестка сменится, студии будут охотнее идти на риски и мы получим больше качественного массового кино. Сейчас отдушина только в сериалах и независимых видеоиграх.

Идея рисунка зачастую приходит в процессе, неограненная и не до конца ясная даже мне

Нечем дышать! Я живу в Красноярске, и здесь ужасающая ситуация с экологией. Серия «Нечем дышать!» — это, можно сказать, крик души. Хотелось хоть как-то привлечь внимание к проблемам родного города.

А расскажите теперь про фантастику, которая вам по душе. Влияет ли она как-то на ваше творчество?

Книги Станислава Лема, вселенная «Безумного Макса», роман Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах», «Нейромант» Гибсона и прочий киберпанк, вселенная «Чужих», эстетика трэш-фильмов шестидесятых-девяностых, «Спаун», «Хеллбой» и мультфильм «Туманное говно» (доступен на YouTube. — Прим. МирФ). В каком-то смысле всё это повлияло на мои работы, что-то больше, что-то меньше.

И напоследок дайте совет начинающим художникам: как выработать собственный стиль?

Чаще изучайте работы, которые вам нравятся, подмечайте, чем они вас цепляют, и пытайтесь это повторить, но старайтесь, чтобы повторение с каждым разом всё сильнее обрастало чем-то чисто вашим. Со временем у вас выработаются мелкие фишки, свои приёмчики, рисунок обрастет «жирком». А потом это и будут называть вашим стилем.

Быстропостер по «Древним свиткам» Morrowind — моя любимая часть The Elder Scrolls. Иногда для разрядки очень приятно сделать законченный, но простой постер по произведению, которое зацепило.

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