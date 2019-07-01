«Человек-паук: Вдали от дома». Как из Питера делают нового Тони Старка

Человек-паук уже сражался плечом к плечу с величайшими героями Земли и заслужил звание настоящего Мстителя, но всё ещё остается школьником. После окончания учебного года класс Питера отправляется в путешествие по Европе, так что юноша рассчитывает отдохнуть от подвигов и наладить личную жизнь. Но надежды на спокойные каникулы перечёркивает появление таинственных созданий — элементалей, угрожающих, по словам Ника Фьюри, всему миру. Глава Щ.И.Т. вербует Паука для борьбы с этой новой опасностью, а вместе с ним — таинственного воина по имени Квентин Бек, который уверяет, что его мир погиб из-за элементалей.

Spider-Man: Far from Home Жанр: супергеройский боевик

Режиссёр: Джон Уоттс

Продюсеры: Кевин Файги, Эми Паскаль, Виктория Алонсо

В ролях: Том Холланд, Зендая, Энгаури Райс, Джон Фавро, Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Коби Смолдерс

Премьера в России: 4 июля 2019

Возрастной рейтинг: 16+

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Создатели фильма «Мстители: Война бесконечности» очень старались сделать его трагичным. Но весь надрыв обесценивался тем, что даже неискушённый зритель прекрасно понимал: смерти героев в концовке не будут иметь далеко идущих последствий, полюбившиеся персонажи вернутся. Так и произошло в «Финале», но нам все-таки пришлось проститься с несколькими ключевыми для киновселенной Marvel героями — вероятно, уже навсегда. Прежде всего с Железным человеком и Капитаном Америкой, влияние которых на первые три фазы киновселенной поистине огромно.

Капитан выбрал себе преемника, которому передал свой верный щит. Вырастил наследника, хотя и не столь очевидного, и Железный человек. Именно Тони Старк отыскал Паркера во время событий «Гражданской войны», взял под своё крыло, во многом из-за юного протеже рискнул всем в «Финале» и прямым текстом говорил Пауку, что тот должен превзойти его, Железного человека. Вполне логично, что тема наследия Тони Старка стала ключевой во втором сольнике Человека-паука.

Уже промо-материалы с героем, грустящим на фоне граффити, и ностальгическими разговорами с Хэппи намекали, что «Вдали от дома» станет своего рода трибьютом Железному человеку. И дело не ограничилось трогательными отсылками к прошлому — наследие Тони Старка лежит в основе сюжета. Во-первых, как это уже не раз бывало в Marvel, опрометчивое создание Железным человеком опасных технологий и пренебрежение собственными сотрудниками стало причиной больших неприятностей. Только теперь разбираться с ними придётся не самому виновнику, а его молодому протеже.

Во-вторых, Человек-паук действительно походит на молодую версию Железного человека, сочетая выдающиеся таланты с изрядной безответственностью и эгоцентризмом, которые выходят боком и самому герою, и окружающим. Мы не раз видели, как Тони, наделав ошибок, затем отчаянно их исправлял. Питер во «Вдали от дома» во многом повторяет путь своего наставника, причём стараться молодому герою приходится и за себя, и за него. К концу фильма, пережив немало драматичных приключений, Человек-паук, кажется, получает право претендовать на звание одного из главных супергероев нынешней киновселенной Marvel — каким ещё недавно был Железный человек.

Более того, у Человека-паука есть то, чего Железному человеку всегда недоставало: по-настоящему колоритные противники. Вообще немного найдётся супергероев, которые могли бы соперничать с Пауком по количеству ярких врагов. Авторы киновселенной пока что используют не самых известных, зато интересно переосмысливают персонажей и дают сыграть их первоклассным актёрам.

Таким был Стервятник в первом «Человеке-пауке», и злодей, пришедший ему на смену во втором фильме, тоже не подкачал — он обаятельный, хитрый, обладает интересной мотивацией и нетривиальными способностями. Пару боевых сцен, где он в полной мере демонстрирует свои таланты, можно отнести к самым ярким и запоминающимся в фильмах Marvel. И хотя предугадать развитие основного сюжета несложно, особенно если вы знакомы с комиксами, противостояние от этого не становится менее напряжённым.

Впрочем, «Вдали от дома» не только динамичный и зрелищный супергеройский боевик, но и, подобно первой части, милая подростковая комедия. В фильме полно забавных эпизодов и остроумных диалогов, которые постоянно напоминают, что это история не только о Человеке-пауке, но и о Питере Паркере и его школьных товарищах.

Некоторые из этих комичных ситуаций связаны с тем, что с событий предыдущего «Человека-паука» в мире минуло пять лет, а большинство героев просто пропустили эти годы. «Вдали от дома» пытается показать последствия щелчков Таноса и Тони для обычных людей. Но на деле всё сводится к нескольким комедийным сценам между одноклассниками, один из которых вырос, а другой остался подростком. В целом же мир, судя по фильму, с лёгкостью оправился от возвращения половины населения, исчезнувшей пятью годами раньше, и всё в нём вернулось на круги своя. Так что те, кто ждут от «Вдали от дома» эпилога к «Финалу», рискуют разочароваться.

Зато сцены после титров в кои-то веки очень важны. Они закладывают очень любопытный вектор развития как минимум для истории Человека-паука, а возможно, и для киновселенной в целом.