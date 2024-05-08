Какие сериалы смотреть в мае 2024? Доктор Кто, Звёздные войны, Супермен и динозавры

Майские праздники чуть-чуть задержали ежемесячный сериальный дайджест, но это не повод пропускать веселье. В этом месяце нас ждёт неожиданно много историй про путешествия во времени (включая новую регенерацию одного владельца синей будки), пара сюжетов про героев далёкой-далёкой галактики, а также возвращение Супермена, динозавров, греческих богов и вампиров!

Доктор Кто, 14-й сезон

Doctor Who

Что? Очередная эра классики хронофантастики.

Когда и где? С 10 мая на BBC и Disney+ (сразу две серии).

О чём? О путешествии самого неунывающего и самого вдохновляющего инопланетянина сквозь пространство и время. Он всегда приходит на помощь тем, кто её ищет, и находит решение даже самых невероятных проблем.

Приключения занесут Пятнадцатого Доктора и его спутницу Руби на судно с младенцами, в гости к «битлам», на неведомые планеты и в неизвестные времена. Если получится, напарники разгадают тайну прошлого Руби.

Что это будет? Полноценный сезон с Шути Гатвой. Мы только-только успели познакомиться с новой инкарнацией Доктора в новогоднем спецвыпуске и сформировать ожидания. Новый образ смотрится потрясающе: Доктор принимает себя и других и не боится нести груз ответственности. А его бесконечный оптимизм и уверенность обещают, что зрителей ждёт одна из самых жизнеутверждающих эпох сериала.

Но кое-что вызывает и опасения. Расселл Т. Дэвис, перезапустивший классический сериал в 2000-е, вернулся не в расцвете сил. Возможно, мягкий перезапуск «Доктора» будет похож на самое начало «ньюскула», когда в сериале хватало нелепых, хаотичных и проходных историй.

Критики, посмотревшие первые серии нового сезона (всего их ожидается восемь), отмечают, что стиль шоураннера сохранился: первый эпизод действительно напоминает типичные «открывашки», а второй выполнен в духе классических исторических сюжетов «Доктора Кто». К тому же, подчеркивают журналисты, повествование получилось динамичным, и спецэффекты вышли отличными (то, что контракт с Disney повысил качество картинки, мы уже увидели в спешлах).

В общем, будем ждать — особенно серию от Стивена Моффата. Чтобы, как в старые добрые времена, по спине забегали мурашки!

Звёздные войны: Сказания Империи

Star Wars: Tales of the Empire

Что? Анимационный мини-сериал.

Когда и где? Все серии вышли 4 мая.

О чём? Об истории двух второстепенных героинь: бывшей джедайки Баррис Оффи и сподвижницы Трауна Морган Элсбет. В случае с первой мы узнаём о её будущем после приказа 66, а в случае со второй — погружаемся в прошлое, чтобы выяснить, как она стала помогать гранд-адмиралу.

Что это было? Противоречивый подарок на День Звёздных войн. После Tales of the Jedi, которые раскрывали историю Графа Дуку и Асоки, новые сюжеты смотрятся не так выразительно.

Поклонники франшизы, конечно, любят ругать все выходящие проекты, но мини-сериалы «Сказаний» скорее исключение — новую антологию неплохо оценили как пресса, так и зрители. Хвалят анимацию и постановку, которая местами выглядит как настоящий «лайв-экшен». Но отмечают и не самый удачный выбор главных героинь. В центре повествования персонажи, которые, в общем-то, и до этого были на периферии, а теперь и вовсе связаны с судьбой Империи постольку-поскольку. Генерал Гривус и Дарт Вейдер удостоились лишь небольшого камео.

Тёмная материя

Dark Matter

Что? Научная фантастика, экранизация романа Блейка Крауча.

Когда и где? Стартует на Apple TV+ 8 мая.

О чём? Об учёном-физике Джейсоне Дессене. У него есть всё: карьера профессора, любящая семья и благосостояние. Но однажды ночью Дессена похищают прямо с улиц Чикаго, чтобы… отправить в альтернативную версию его же жизни. Это превращается в кошмар наяву: Дессен вынужден раз за разом проживать всевозможные вариации своей судьбы. Он отправляется в путешествие, чтобы наконец вернуться к семье. Правда, для этого ему предстоит столкнуться с самым опасным врагом, которого только можно вообразить: самим собой.

Что это будет? Нет, это не та «Тёмная материя».

Роман Крауча стал бестселлером — неудивительно, что книга быстро оказалась в руках голливудских продюсеров. Apple TV+ любят фантастику — пусть не всегда она получается достойной, но на результат всё равно интересно посмотреть. Трейлер интригует и напоминает об «Эффекте бабочки» и других похожих историях.

Главные роли исполнили Джоэл Эдгертон, Дженнифер Коннелли и Элис Брага.

Мир Юрского периода: Теория хаоса

Jurassic World: Chaos Theory

Что? Анимационная фантастика, продолжение мультсериала «Парк мелового периода».

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 24 мая.

О чём? О друзьях, которые пережили события на острове Нублар шесть лет назад. Спустя годы компания воссоединяется вновь — в уже изменившемся мире, где теперь живут динозавры (и паникующие люди). Герои отправляются в путешествие, чтобы раскрыть ещё один заговор, в котором на карту поставлены судьбы и древних ящеров, и человечества.

Что это будет? Прямое продолжение мультсериала «Парк мелового периода» — тоже от Universal и Dreamworks.

Прошлый проект был порой уж совсем детским — а трейлер «Теории хаоса» с порога обещает взрослую атмосферу. Здесь и подстерегающая на каждом углу опасность, и более сложный сюжет — в духе настоящего технотриллера. Каким и должен быть классический «Парк юрского периода».

А что продолжается?

«Кровь Зевса» (Blood of Zeus), 2-й сезон — неожиданное возвращение античного фэнтези. Не сказать, что мультсериал сыскал на Netflix славу и может сравниться с «Принцем драконов» и экранизацией Castlevania, но свою армию преданных фанатов он собрал. Во втором сезоне ставки возрастут — будет решаться судьба Олимпа и всего мира! Вкупе со стартом раннего доступа видеоигры Hades 2 — отличный подарок поклонникам греческих мифов. Все эпизоды выйдут на Netflix 10 мая.

«Мои приключения с Суперменом» (My Adventures With Superman), 2-й сезон — новое неожиданное продолжение, пожалуй, одного из самых необычных проектов про Супермена. Необычных — потому что Человека из стали наконец показывают не в злодейском (или близком к тому) амплуа, а оптимистичным и вдохновляющим! А ещё в мультсериале сделан акцент на повседневной жизни Кларка Кента и его друзей. Во втором сезоне появятся знаковые противники из комиксов: Брейниак, Зод, Лекс Лютор и парадемон Дарксайд. Стартует на Adult Swim 25 мая.

Смотрите также Будущие экранизации комиксов DC Джеймс Ганн перезапускает DC, Леди Гага влюбляется в Джокера, Отряд самоубийц отправляется в Японию.

«Вампир Реджинальд» (Reginald the Vampire), 2-й сезон — продолжение комедийной истории про Реджинальда, того самого вампира, который не вписывается в общество пафосных, могущественных и привлекательных кровососов. Его жизнь и до обращения была не очень, а теперь так и подавно. Трейлер знакомит с новыми персонажами и расширяет мистическую сторону проекта — зрителей ждут не только вампиры! С 8 мая на Syfy.

«Интервью с вампиром» (Interview With the Vampire), 2-й сезон — ещё один вампирский сериал, адаптация романа Энн Райс, добрался до второго сезона. И к этому времени успел собрать приличную армию поклонников, которым новое видение пришлось по вкусу. Действие охватывает события второй половины книги. Команда сериала обещает, что Луи и Лестат продолжат рассказывать историю своей жизни, «полную крови, любви и опасностей бессмертия». С 12 мая на AMC.

Но фильм лучше! Как создавали «Интервью с вампиром»: готика, депрессия и эротизм Ровно 25 лет назад вышел один из лучших фильмов про вампиров. Рассказываем, как он создавался, кто мог сыграть Лестата и на что намекала Энн Райс.

«Монстры на работе» (Monsters at Work), 2-й сезон — продолжение мультсериала, основанного на одной из самых известных вселенных Pixar. Производственная комедия для тех, кому интересно взглянуть за кулисы корпорации по добыче энергии. Во втором сезоне речь пойдёт о компании-конкуренте FearCo, которая переманивает коллег главных героев. С 5 мая на Disney+.

«Внешние сферы» (Outer Range), 2-й сезон — продолжение необычного неовестерна с Джошем Бролином в главной роли. Сериал стартовал как поколенческая драма в духе «Йеллоустоуна» о конфликте семей и выживании в небольшом поселении. А развивается как научно-фантастическое шоу о путешествиях во времени и таинственных аномалиях. Трейлер второго сезона обещает ещё больше загадок пустоши Вайоминга. С 16 мая на Amazon Prime Video.