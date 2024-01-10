«Доктор Кто: Церковь на Руби-роуд». Парадокс дедушки для нового таймлорда

Целых пять лет «Доктор Кто» не выходил на экраны в Рождество. И вот наконец это произошло вновь — 25 декабря увидела свет праздничная серия «Церковь на Руби-роуд». Но особенным эпизод стал не только поэтому: в нём зрители увидели нового, Пятнадцатого Доктора в исполнении Шути Гатвы и познакомились с его спутницей Руби Сандей. Как минимум ближайшие пару лет приключения этой команды нам и предстоит наблюдать — а значит, «Церковь» может задать тон всей эпохе Пятнадцатого. Так какой вышла эта серия?

Предыдущий спецвыпуск «Доктор Кто: Смешок». Первый шаг в новую эпоху Возвращение классического злодея, прощание со старым Доктором и новая глава в истории сериала

Одновременно довольно необычной и вполне традиционной. В недавних юбилейных спецвыпусках сценарист Расселл Т. Дэвис уже напомнил зрителям о своём фирменном стиле — уют и семейность в его работах сочетаются с броскостью и некоторой эпатажностью. В рождественском эпизоде он продолжает в том же духе — впервые мы видим Пятнадцатого Доктора, когда тот самозабвенно танцует в ночном клубе. Для такого персонажа, как Доктор, это необычно. Да и сам образ юного накачанного мужчины, источающего сексуальность, нетипичен для героя. Его привычнее воспринимать человеком не от мира сего — и в комедийном, и в драматическом смысле.

Впрочем, новый подход можно назвать удачным — Шути Гатва успел покорить многих зрителей ещё в прошлом спецвыпуске и в «Церкви» продолжает укреплять позиции. За несколько минут он успевает продемонстрировать и любознательность, и сообразительность, и проницательность, и эмоциональность, и юмор — те самые качества, которые важны для Доктора.

Что касается Руби, то здесь восторга пока нет — хотя в чём именно дело, сформулировать нелегко. Она тоже обаятельна, мила, оптимистична, отважна — и всё это важно для спутницы. Актрисе Милли Гибсон даже доводится продемонстрировать актёрское мастерство в сцене, когда Руби с горечью узнает, что её родителей не удалось найти. Может, проблема в излишне экспрессивной игре Милли, а может, в том, что положительные качества Руби кажутся слегка преувеличенными. Мы пока не видим её недостатков — а хотелось бы.

Доктору подобную идеальность простить проще — зрители давно его знают, так что новой инкарнации достаточно, особенно на первых порах, просто оставаться собой. А вот спутница — незнакомый человек, глазами которого нам и предлагают смотреть на мир Доктора. Важно, чтобы она ощущалась живой, со своими недостатками. Впрочем, с тем, чтобы показывать зрителю неидеальных женщин, у Дэвиса никогда не было проблем. Так что по одной серии судить рано — у Руби будет ещё минимум два сезона, чтобы продемонстрировать изъяны. Зато динамика с Доктором у неё уже сейчас приятная и комфортная — как парочка друзей на одной волне, они смеются, веселятся и шутливо препираются между собой.

Помимо Пятнадцатого и его отношений со спутницей, к плюсам серии можно отнести интересных злодеев. Выглядят гоблины не то чтобы очень устрашающе, скорее нелепо — как часто бывает у Дэвиса. Но зато они оказываются «всадниками времени», использующими в своих целях удачу и совпадения. Это новая плоскость мира, которую Доктору вместе со зрителями приходится изучить, чтобы одолеть врага. Конечно, она больше походит на фэнтези, чем на научную фантастику, — но эта фэнтезийность подаётся достаточно изящно, чтобы стать своеобразной «формой науки».

Ещё одна занятная концепция — хотя и не для каждого — ход времени в серии. Чаще всего в «Докторе Кто» махинации со временем подчиняются логическим правилам. Есть фиксированные точки истории, которые менять нельзя, остальное, по мелочи, — иногда можно, но осторожно. Если известно, что в будущем что-то произошло, это обязательно должно случиться, чтобы избежать деструктивных парадоксов. Однако исключения бывают, и в «Церкви» мы наблюдаем одно из них.

Когда гоблины похищают Руби в младенчестве, она исчезает из собственной линии времени, её жизнь и жизни связанных с ней людей переписываются. Логически она не могла бы встретить Доктора, и дальнейшие события тоже должны были измениться — но ведь именно они и привели к похищению Руби. Это вариация парадокса дедушки, который Расселл Т. Дэвис благополучно игнорирует и переписывает ровно настолько, насколько необходимо для драматического эффекта, а затем руками Доктора возвращает всё на круги своя. Подход в стиле фильма «Назад в будущее» — с такими же высокими ставками.

Сценаристы «Доктора Кто» применяют разные концепции времени в зависимости от целей. Порой они хотят подчеркнуть то, что вмешательство в историю может кардинально изменить мир, а порой нагоняют драмы, сделав будущее неизбежным. Любые изменения можно объяснить тем, что материя времени неизведанна и сложна, как комплексный организм. Каждый случай индивидуален, и очень немногим — например, Доктору — известно, когда переписывать время можно, а когда нельзя.

Есть в серии и другие неоднозначные моменты. Например, песня гоблинов, которую они исполняют перед тем, как сожрать украденного младенца — а Доктор и Руби начинают им подпевать. Любители мюзиклов, такие как автор этих строк, сочтут эту сцену безусловным плюсом, но она придётся по вкусу далеко не всем. Ничего не поделаешь — неожиданное и на удивление складное пение героев может или показаться неуместным, или порадовать и добавить в происходящее изюминки. Расселл Т. Дэвис явно относится к любителям мюзиклов — в этом году он внедрил в сериал уже два музыкальных номера, а в дальнейшем, похоже, подарит зрителям музыкальный эпизод. Удивительно, что он не сделал этого ещё в нулевых.

Ещё одна спорная сцена — финальная схватка, в результате которой Доктор побеждает гоблинов, сажая их корабль и гоблинского Короля на церковный шпиль. Это выглядит довольно брутально — хотя убивать Короля Доктор явно не собирался. О допустимом уровне жестокости в сериале спорят давно — каждый сам решает, соразмерно ли такое наказание для существ, которые похищают детей и едят их.

Больше смущает то, что кульминация и развязка сделаны весьма условно. После крушения корабль исчезает, и почему — неясно. От него не остаётся ничего, кроме Руби, которая падает с большой высоты и которую Доктор, конечно же, удачно ловит. Откуда Доктор знал, что Руби не пострадает и не станет церковным шашлыком вместо Короля? Ответа нет. Из-за этого концовка кажется несколько скомканной — ей ощутимо недостаёт объяснений.

Сцена после титров тоже понравится не всем — загадочная соседка Руби, миссис Флад, обращается к зрителю, интересуясь, видел ли он прежде ТАРДИС. Чтобы воспринять это спокойно, нужно питать любовь к приёму со сломом четвёртой стены — хотя ломать её можно и более уместным образом. Правда, это можно счесть отсылкой к самой первой праздничной истории «Доктора Кто» — «Торжеству Стивена» 1965 года. В ней Доктор внезапно обратился к зрителям и пожелал им счастливого Рождества.

Вопросов к миссис Флад в принципе много. Кто она, почему ведёт себя так, будто знает больше, чем говорит, и откуда ей известно о ТАРДИС? Интернет уже полнится теориями — на роль миссис Флад записали и Ривер Сонг, и Мастера, и дочь Доктора Дженни, и его внучку Сьюзан, и злодейку Рани, и саму Руби в старости.

Ещё одна тайна, разгадку которой нам предстоит выяснить, — происхождение Руби. Сейчас известно, что оно окажется важным. Как и Доктор, Руби сирота и не знает, кто её родители — но кем они могут оказаться? Инопланетными созданиями? Кем-нибудь из знакомых персонажей? Так или иначе, пока эта интрига нагоняет драмы и помогает сблизиться Доктору и спутнице.