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    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кино? Неужели смотреть нечего?

    29 января 2024
    Фото аватара
    29.01.2024
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    7 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 2

    До «Дюны 2» остаётся месяц — и до сих пор не ясно, покажут ли её в России. Недавно министерство культуры пригрозило закрытием кинотеатрам, которые продолжат показ без лицензии фильмов, не «соответствующих ценностям». А пока российские прокатчики массово завозят кино, идеально соответствующее ценностям: дешёвые фильмы ужасов. И переименовывают их так, что «Начало. Сага. В Вегасе» покажется цветочками. Впрочем, есть и в этом списке проблески надежды на что-то интересное.

    О зарубежных премьерах мы расскажем в следующем выпуске. Следите за обновлениями!

    Выжившие. Бетонная утопия

    Concrete Utopia

    1

    Когда: 14 февраля 2024

    Что? Корейский социальный фильм-катастрофа, экранизация вебтуна.

    О чём? Землетрясение разрушило Сеул, столицу Южной Кореи, но жилой комплекс «Империал-Палас» уцелел. Теперь в него стекаются оставшиеся без крова горожане, потому что разрушенный город превратился в ад. А владельцы квартир пытаются оборонять свою «крепость».

    Трейлер

    Чего ждём? Фильм с оценкой 100% на «Томатах» — да, из 53 посмотревших критиков ни один его не ругал! Хвалят за социальный подтекст, за чёрный юмор, за напряжённость, а также за игру Ли Бён-хона в роли главаря владельцев ЖК. В январе 2024-го на Netflix уже вышло продолжение этой успешной картины, пока первая часть ещё идёт в кинотеатрах.

     

    Безумный ангел Пиноккио

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 3

    Когда? 3 февраля 2024

    Что? Спектакль-фантасмагория «Электротеатра Станиславский».

    О чём? Совершенно безумная фантазия на тему сказки о Пиноккио. Достаточно сказать, что в первой же сцене папа Джепетто принимает роды у дерева — и это ещё не самое странное, что тут происходит.

    Трейлер

    Чего ждём? Для начала, это не фильм. Это фантасмагорический спектакль Бориса Юхананова, сыгранный на сцене, отснятый на камеру и смонтированный для показа в кино. Так что всё это смотрится страньше и чудесатее, чем любой фильм: цветастые костюмы, диковинные маски и декорации, размашисто, на весь зал, играющие актёры. Посоветовать можно не каждому — только тем, кто хочет очень удивиться, побывав на чём-то диком и непонятном.

    В теле убийцы

    Akmadeul

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 1

    Когда? 1 февраля 2024

    Что? Корейский фантастический триллер («Бесы» в оригинале).

    О чём? Детектив гоняется за серийным убийцей, но когда уже настигает его, они чудесным образом меняются телами. Теперь убийца живёт в семье копа, а тот вынужден доказывать, что не верблюд. Как тебе такое, Джон Ву?

    Трейлер

    Чего ждём? «Без лица» с корейскими красавчиками и без пересадки лиц: персонажи вселяются в другие тела без научного объяснения. Трейлер обещает напряжённую психологическую игру между испуганным героем и хохочущим маньяком. Но первые отзывы в сети единодушны в том, что фильм страдает от клише, и психологической глубины от него ждать не стоит.

    Три мушкетёра: Миледи

    Les Trois Mousquetaires: Milady

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 11

    Когда? 8 февраля 2024

    Что? Французское приключенческое кино по очень отдалённым мотивам Дюма.

    О чём? Д’Артаньяна хватают приспешники Гастона — младшего брата короля. Он сбегает из плена вместе с миледи Винтер, которая пытается соблазнить мушкетёра. А тем временем Людовик, переживший покушение, объявляет войну городу Ла-Рошель. Мушкетёры отправляются на войну, но агенты Гастона настигают их и там.

    Трейлер

    Чего ждём? Главная нефантастическая премьера месяца, которую мы не могли не включить: продолжение прошлогоднего хита «Три мушкетёра: Д’Артаньян» с Евой Грин в роли Миледи. Кто смотрел первый фильм, знает: ни более-менее точной экранизации Дюма, ни исторического кино тут ждать не стоит (мушкетёры даже ходят в костюмах, больше подходящих ковбоям с Дикого Запада), а вот с приключениями, драками, погонями всё в порядке. Как Дюма когда-то «повесил шляпу на гвоздь реальной истории», так и современные кинематографисты вешают шляпу на его книгу и создают, по сути, собственные истории.

    Самая большая луна

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего?

    Когда? 22 февраля 2024

    Что? Российское городское фэнтези.

    О чём? В современном мире тайно обитают сверхлюди — эмеры, которые питаются эмоциями людей и управляют ими. Главный герой, эмер Денис, разыскивает девушку, которой всю жизнь не давали испытывать эмоции: она окажется самым мощным эмером и может спасти их вид.

    Трейлер

    Чего ждём? Если при чтении этого пересказа и просмотре трейлера вы не вспомнили штук десять фильмов и книг, где уже видели всё это, — поздравляем, «Самая большая луна» снята именно для вас. Все остальные увидят набор клише про Избранную (которой то и дело говорят, какая она уникальная), тайное общество Иных и запрет на эмоции, чтобы мальчик и девочка в конце влюбились всем назло. Судя по трейлеру, актёрская игра тут в лучших традициях «Сумерек»: героине по сюжету запрещали испытывать эмоции, и ей, похоже, это хорошо даётся.

    А также: малобюджетные ужастики!

    Обычно такой поток дешёвых импортных хорроров обрушивается на кинотеатры к Хэллоуину. Но в условиях, когда из страны ушли крупнейшие зарубежные студии, у нас, видимо, Хэллоуин каждый месяц. Остаётся только угорать с прокатных названий.

    Демоны внутри (Faces of Anne)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 14

    Когда? 8 февраля 2024

    Под таким избитым заглавием у нас выходит таиландский мистический триллер, оригинальное название которого вообще-то тесно связано с сюжетом. Его героини — пациентки режимной клиники, за которыми охотится рогатый чёрт Вендиго, и у них всех — одна переходящая память «Анны» на всю компанию.

    Трейлер

    Спуск в бездну (Gueules noires)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 13

    Когда? 8 февраля 2024

    По-французски фильм называется «Чёрные морды», это прозвище главных героев — шахтёров 1950-х годов, которые в этом фильме докопались до древнего зла. Судя по всему, самый профессиональный фильм в этой главе, и первые отзывы критиков неожиданно очень положительные: фильм называют новой классикой хоррора.

    Трейлер

    Избави нас. Одержимые (Deliver Us)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 15

    Когда? 1 февраля 2024

    Ватикан расследует непорочное зачатие близнецов. Якобы древнее пророчество гласит, что таким образом родится дитя, одержимое дьяволом. Видимо, священники немного не в курсе, что они христиане и пророчества, записанные в «Апокалипсисе», гласят нечто совсем иное.

    Трейлер

    Прочь из этого дома (The Unsettling)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кино? Неужели смотреть нечего? 1

    Когда? 1 февраля 2024

    Ужасы о проклятом доме, которые выделяются этническим колоритом: главные герои — африканцы из Ганы, приехавшие в Америку. Судя по отзывам критиков, второго Джордана Пила из новичка-режиссёра Гарри Оуэнса пока не вышло: актёров хвалят, но фильм называют затянутым и не страшным.

    Трейлер

    Багровый рассвет (Sunrise)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 8

    Когда? 1 февраля 2024

    В деревеньке орудует вампир — но он не злой, а по-своему благородный и защищает бедную семью от бандитов. В одной из главных ролей — Гай Пирс с непривычной бородищей. Отзывы западных критиков — отрицательные.

    Трейлер

    Астрал. Ритуал Малум (Malum)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 10

    Когда? 8 февраля 2024

    Как вы уже догадались, серия Insidious тут ни при чём. Малум — это глава демонического культа, которого застрелили полицейские. Теперь сектанты пытаются воскресить своего босса при помощи нечистой силы, а полицейские — этому помешать. Отзывы критиков неожиданно положительные: говорят, фильму действительно удалось их напугать.

    Трейлер

    Джестер (The Jester)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 5

    Когда? 15 февраля 2024

    Полнометражная экранизация короткометражек про демона-трикстера по кличке Шут, терроризирующего американский городок. В главной роли всё тот же Майкл Шеффилд, а вот режиссёр другой, и, судя по отзывам критиков, получилась у него просто растянутая короткометражка.

    Трейлер

    Алиса в стране кошмаров (Alice in Terrorland)

    1

    Когда? 15 февраля 2024

    Уже не первая попытка сделать хоррор из творчества Кэрролла. Девушка переезжает в новый дом, а там творится чертовщина, и вскоре она уже разгуливает по стране кошмаров, где монстры напоминают Шляпника, Кролика и иже с ними. Первые отзывы отрицательные: фильм сравнивают с ужасным (в плохом смысле) трэш-хоррором «Кровь и мёд».

    Трейлер

    Нечисть (Baghead)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кино? Неужели смотреть нечего?

    Когда? 22 февраля 2024

    Опять фильму с говорящим названием локализаторы дали безликое. С мешком на голове в фильме ходит ведьма, которая позволяет людям пообщаться с умершими родственниками. Ровно две минуты, если дольше — беда… Первые отзывы критиков отрицательные: говорят, идея хорошая, но диалоги и актёры всё портят.

    Трейлер

    Первая ведьма: Реинкарнация (Tee Yod)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 6

    Когда? 29 февраля 2024

    Таиландский мистический ужастик — как ни странно, действительно про ведьму и загробную жизнь. В большой деревенской семье умирает девочка, и начинается мистика: её родственники начинают видеть колдунью и слышать потусторонний шёпот. В Таиланде фильм бил рекорды кассовых сборов, но отзывы в азиатской прессе противоречивые.

    Трейлер

    Пила. Джокер (DarkGame)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 16

    Когда? 29 февраля 2024

    Кажется, это рекорд наглости локализаторов: скопировать название сразу двух популярных франшиз! В оригинале же это всего лишь «Тёмная игра» — триллер-ужастик про игры на выживание, которые устраивают в даркнете.

    Трейлер

    А также: неамериканские мультики для самых маленьких!

    Как приручить монстров (Hanna y los monstruos)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 12

    Когда? 1 февраля 2024

    Испанский детский мультик, своего рода ответ «Корпорации монстров». Дошкольница Ханна попадает во вселенную милых монстриков, которые уморительно пугаются при её появлении.

    Трейлер

    Звериный рейс (Noah’s Ark)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 9

    Когда? 8 февраля 2024

    Бразильский мультик, пересказывающий библейский миф о Ное и Всемирном потопе в стиле детской комедии про говорящих зверей а-ля «Мадагаскар» или «Рио». Локализаторы почему-то засмущались связи с Библией и скрыли её под неприметным названием.

    Трейлер

    Лонки — великий обманщик (Running Man: Revengers)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кино? Неужели смотреть нечего? 2

    Когда? 29 февраля 2024

    Корейский приключенческий мультик для малышей — про говорящих зверушек, которые соревнуются в конкурсе за Супер Пояс, дающий великую силу. Прокатчики — редкий случай — сделали название чуть более оригинальным, вынеся в него вредного жирафа Лонки.

    Трейлер

    Супер Крылья. Фильм (Super Wings the Movie: Maximum Speed)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кино? Неужели смотреть нечего? 3

    Когда? 15 февраля 2024

    Полнометражка по корейскому мультсериалу «Супер Крылья» про разумные живые самолётики. В сериале они летают по всему миру и познают разные страны. В мультфильме им вместо этого предстоит спасать мир от злодея.

    Трейлер

    Сезон охоты: Суперкоманда (Super Bear)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 7

    Когда? 22 февраля 2024

    Китайский мультфильм аж 2018 года, снятый под американский рынок, про медведя-гризли, который спасает своего медвежонка и других зверей из зоопарка. В отличие от других мультфильмов в этом списке, уже давно вышел и получил разгромные оценки зрителей за банальность и слабую анимацию.

    Трейлер

    А также: повторный прокат!

    Выживут только любовники (Only Lovers Left Alive)

    «Выживут только любовники»: проповедь о ценностях устами вампира 3

    Нежная и утончённая артхаусная драма Джима Джармуша о вампирах. Том Хиддлстон и Тильда Суинтон играют не монстров, а уставших от вечной жизни декадентов, находящих утешение лишь в искусстве и друг друге. Пожалуй, лучший фильм, который можно посмотреть в российском кинотеатре в этом месяце.

    О фильме

    «Выживут только любовники»: проповедь о ценностях устами вампира 3

    «Выживут только любовники»: проповедь о ценностях устами вампира

     Николай Караев |  10.04.2020 |  6027

    Вспоминаем эстетскую мистику Джима Джармуша.

    5 сантиметров в секунду (Byousoku 5 Centimeter)

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кино? Неужели смотреть нечего? 4

    Романтическое аниме Макото Синкая из тех времён, когда он ещё не деконструировал свои типичные приёмы, а лишь начинал их выстраивать. Так что в фильме всё, что вы ожидаете: облака, поезда, медленная музыка, красиво падающий снег и любовь в центре сюжета. И на этот раз никакой фантастики — разве что немного житейского чуда.

    О режиссёре

    Макото Синкай рассказал нам, как снимает фильмы 2

    Макото Синкай рассказал нам, как снимает фильмы

     Ксения Аташева |  28.10.2019 |  2716

    Знаменитый режиссёр представил в Москве своё новое аниме и рассказал, с чего начинается работа над фильмом, за что он любит Токио и почему в трудные времена начал снимать более светлые картины.

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