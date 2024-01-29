Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кино? Неужели смотреть нечего?

До «Дюны 2» остаётся месяц — и до сих пор не ясно, покажут ли её в России. Недавно министерство культуры пригрозило закрытием кинотеатрам, которые продолжат показ без лицензии фильмов, не «соответствующих ценностям». А пока российские прокатчики массово завозят кино, идеально соответствующее ценностям: дешёвые фильмы ужасов. И переименовывают их так, что «Начало. Сага. В Вегасе» покажется цветочками. Впрочем, есть и в этом списке проблески надежды на что-то интересное. О зарубежных премьерах мы расскажем в следующем выпуске. Следите за обновлениями!

Выжившие. Бетонная утопия

Concrete Utopia

Когда: 14 февраля 2024

Что? Корейский социальный фильм-катастрофа, экранизация вебтуна.

О чём? Землетрясение разрушило Сеул, столицу Южной Кореи, но жилой комплекс «Империал-Палас» уцелел. Теперь в него стекаются оставшиеся без крова горожане, потому что разрушенный город превратился в ад. А владельцы квартир пытаются оборонять свою «крепость».

Чего ждём? Фильм с оценкой 100% на «Томатах» — да, из 53 посмотревших критиков ни один его не ругал! Хвалят за социальный подтекст, за чёрный юмор, за напряжённость, а также за игру Ли Бён-хона в роли главаря владельцев ЖК. В январе 2024-го на Netflix уже вышло продолжение этой успешной картины, пока первая часть ещё идёт в кинотеатрах.

Безумный ангел Пиноккио

Когда? 3 февраля 2024

Что? Спектакль-фантасмагория «Электротеатра Станиславский».

О чём? Совершенно безумная фантазия на тему сказки о Пиноккио. Достаточно сказать, что в первой же сцене папа Джепетто принимает роды у дерева — и это ещё не самое странное, что тут происходит.

Чего ждём? Для начала, это не фильм. Это фантасмагорический спектакль Бориса Юхананова, сыгранный на сцене, отснятый на камеру и смонтированный для показа в кино. Так что всё это смотрится страньше и чудесатее, чем любой фильм: цветастые костюмы, диковинные маски и декорации, размашисто, на весь зал, играющие актёры. Посоветовать можно не каждому — только тем, кто хочет очень удивиться, побывав на чём-то диком и непонятном.

В теле убийцы

Akmadeul

Когда? 1 февраля 2024

Что? Корейский фантастический триллер («Бесы» в оригинале).

О чём? Детектив гоняется за серийным убийцей, но когда уже настигает его, они чудесным образом меняются телами. Теперь убийца живёт в семье копа, а тот вынужден доказывать, что не верблюд. Как тебе такое, Джон Ву?

Чего ждём? «Без лица» с корейскими красавчиками и без пересадки лиц: персонажи вселяются в другие тела без научного объяснения. Трейлер обещает напряжённую психологическую игру между испуганным героем и хохочущим маньяком. Но первые отзывы в сети единодушны в том, что фильм страдает от клише, и психологической глубины от него ждать не стоит.

Три мушкетёра: Миледи

Les Trois Mousquetaires: Milady

Когда? 8 февраля 2024

Что? Французское приключенческое кино по очень отдалённым мотивам Дюма.

О чём? Д’Артаньяна хватают приспешники Гастона — младшего брата короля. Он сбегает из плена вместе с миледи Винтер, которая пытается соблазнить мушкетёра. А тем временем Людовик, переживший покушение, объявляет войну городу Ла-Рошель. Мушкетёры отправляются на войну, но агенты Гастона настигают их и там.

Чего ждём? Главная нефантастическая премьера месяца, которую мы не могли не включить: продолжение прошлогоднего хита «Три мушкетёра: Д’Артаньян» с Евой Грин в роли Миледи. Кто смотрел первый фильм, знает: ни более-менее точной экранизации Дюма, ни исторического кино тут ждать не стоит (мушкетёры даже ходят в костюмах, больше подходящих ковбоям с Дикого Запада), а вот с приключениями, драками, погонями всё в порядке. Как Дюма когда-то «повесил шляпу на гвоздь реальной истории», так и современные кинематографисты вешают шляпу на его книгу и создают, по сути, собственные истории.

Самая большая луна

Когда? 22 февраля 2024

Что? Российское городское фэнтези.

О чём? В современном мире тайно обитают сверхлюди — эмеры, которые питаются эмоциями людей и управляют ими. Главный герой, эмер Денис, разыскивает девушку, которой всю жизнь не давали испытывать эмоции: она окажется самым мощным эмером и может спасти их вид.

Чего ждём? Если при чтении этого пересказа и просмотре трейлера вы не вспомнили штук десять фильмов и книг, где уже видели всё это, — поздравляем, «Самая большая луна» снята именно для вас. Все остальные увидят набор клише про Избранную (которой то и дело говорят, какая она уникальная), тайное общество Иных и запрет на эмоции, чтобы мальчик и девочка в конце влюбились всем назло. Судя по трейлеру, актёрская игра тут в лучших традициях «Сумерек»: героине по сюжету запрещали испытывать эмоции, и ей, похоже, это хорошо даётся.

А также: малобюджетные ужастики!

Обычно такой поток дешёвых импортных хорроров обрушивается на кинотеатры к Хэллоуину. Но в условиях, когда из страны ушли крупнейшие зарубежные студии, у нас, видимо, Хэллоуин каждый месяц. Остаётся только угорать с прокатных названий.

Демоны внутри (Faces of Anne)

Когда? 8 февраля 2024

Под таким избитым заглавием у нас выходит таиландский мистический триллер, оригинальное название которого вообще-то тесно связано с сюжетом. Его героини — пациентки режимной клиники, за которыми охотится рогатый чёрт Вендиго, и у них всех — одна переходящая память «Анны» на всю компанию.

Спуск в бездну (Gueules noires)

Когда? 8 февраля 2024

По-французски фильм называется «Чёрные морды», это прозвище главных героев — шахтёров 1950-х годов, которые в этом фильме докопались до древнего зла. Судя по всему, самый профессиональный фильм в этой главе, и первые отзывы критиков неожиданно очень положительные: фильм называют новой классикой хоррора.

Избави нас. Одержимые (Deliver Us)

Когда? 1 февраля 2024

Ватикан расследует непорочное зачатие близнецов. Якобы древнее пророчество гласит, что таким образом родится дитя, одержимое дьяволом. Видимо, священники немного не в курсе, что они христиане и пророчества, записанные в «Апокалипсисе», гласят нечто совсем иное.

Прочь из этого дома (The Unsettling)

Когда? 1 февраля 2024

Ужасы о проклятом доме, которые выделяются этническим колоритом: главные герои — африканцы из Ганы, приехавшие в Америку. Судя по отзывам критиков, второго Джордана Пила из новичка-режиссёра Гарри Оуэнса пока не вышло: актёров хвалят, но фильм называют затянутым и не страшным.

Багровый рассвет (Sunrise)

Когда? 1 февраля 2024

В деревеньке орудует вампир — но он не злой, а по-своему благородный и защищает бедную семью от бандитов. В одной из главных ролей — Гай Пирс с непривычной бородищей. Отзывы западных критиков — отрицательные.

Астрал. Ритуал Малум (Malum)

Когда? 8 февраля 2024

Как вы уже догадались, серия Insidious тут ни при чём. Малум — это глава демонического культа, которого застрелили полицейские. Теперь сектанты пытаются воскресить своего босса при помощи нечистой силы, а полицейские — этому помешать. Отзывы критиков неожиданно положительные: говорят, фильму действительно удалось их напугать.

Джестер (The Jester)

Когда? 15 февраля 2024

Полнометражная экранизация короткометражек про демона-трикстера по кличке Шут, терроризирующего американский городок. В главной роли всё тот же Майкл Шеффилд, а вот режиссёр другой, и, судя по отзывам критиков, получилась у него просто растянутая короткометражка.

Алиса в стране кошмаров (Alice in Terrorland)

Когда? 15 февраля 2024

Уже не первая попытка сделать хоррор из творчества Кэрролла. Девушка переезжает в новый дом, а там творится чертовщина, и вскоре она уже разгуливает по стране кошмаров, где монстры напоминают Шляпника, Кролика и иже с ними. Первые отзывы отрицательные: фильм сравнивают с ужасным (в плохом смысле) трэш-хоррором «Кровь и мёд».

Нечисть (Baghead)

Когда? 22 февраля 2024

Опять фильму с говорящим названием локализаторы дали безликое. С мешком на голове в фильме ходит ведьма, которая позволяет людям пообщаться с умершими родственниками. Ровно две минуты, если дольше — беда… Первые отзывы критиков отрицательные: говорят, идея хорошая, но диалоги и актёры всё портят.

Первая ведьма: Реинкарнация (Tee Yod)

Когда? 29 февраля 2024

Таиландский мистический ужастик — как ни странно, действительно про ведьму и загробную жизнь. В большой деревенской семье умирает девочка, и начинается мистика: её родственники начинают видеть колдунью и слышать потусторонний шёпот. В Таиланде фильм бил рекорды кассовых сборов, но отзывы в азиатской прессе противоречивые.

Пила. Джокер (DarkGame)

Когда? 29 февраля 2024

Кажется, это рекорд наглости локализаторов: скопировать название сразу двух популярных франшиз! В оригинале же это всего лишь «Тёмная игра» — триллер-ужастик про игры на выживание, которые устраивают в даркнете.

А также: неамериканские мультики для самых маленьких!

Как приручить монстров (Hanna y los monstruos)

Когда? 1 февраля 2024

Испанский детский мультик, своего рода ответ «Корпорации монстров». Дошкольница Ханна попадает во вселенную милых монстриков, которые уморительно пугаются при её появлении.

Звериный рейс (Noah’s Ark)

Когда? 8 февраля 2024

Бразильский мультик, пересказывающий библейский миф о Ное и Всемирном потопе в стиле детской комедии про говорящих зверей а-ля «Мадагаскар» или «Рио». Локализаторы почему-то засмущались связи с Библией и скрыли её под неприметным названием.

Лонки — великий обманщик (Running Man: Revengers)

Когда? 29 февраля 2024

Корейский приключенческий мультик для малышей — про говорящих зверушек, которые соревнуются в конкурсе за Супер Пояс, дающий великую силу. Прокатчики — редкий случай — сделали название чуть более оригинальным, вынеся в него вредного жирафа Лонки.

Супер Крылья. Фильм (Super Wings the Movie: Maximum Speed)

Когда? 15 февраля 2024

Полнометражка по корейскому мультсериалу «Супер Крылья» про разумные живые самолётики. В сериале они летают по всему миру и познают разные страны. В мультфильме им вместо этого предстоит спасать мир от злодея.

Сезон охоты: Суперкоманда (Super Bear)

Когда? 22 февраля 2024

Китайский мультфильм аж 2018 года, снятый под американский рынок, про медведя-гризли, который спасает своего медвежонка и других зверей из зоопарка. В отличие от других мультфильмов в этом списке, уже давно вышел и получил разгромные оценки зрителей за банальность и слабую анимацию.

А также: повторный прокат!

Выживут только любовники (Only Lovers Left Alive)

Нежная и утончённая артхаусная драма Джима Джармуша о вампирах. Том Хиддлстон и Тильда Суинтон играют не монстров, а уставших от вечной жизни декадентов, находящих утешение лишь в искусстве и друг друге. Пожалуй, лучший фильм, который можно посмотреть в российском кинотеатре в этом месяце.

5 сантиметров в секунду (Byousoku 5 Centimeter)

Романтическое аниме Макото Синкая из тех времён, когда он ещё не деконструировал свои типичные приёмы, а лишь начинал их выстраивать. Так что в фильме всё, что вы ожидаете: облака, поезда, медленная музыка, красиво падающий снег и любовь в центре сюжета. И на этот раз никакой фантастики — разве что немного житейского чуда.